"Nous avons entendu les habitants" : la construction de la dernière partie du quartier de l’Esplanade à Dardilly annulée

Sur les sept parcelles prévues, deux ont déjà vu le jour et trois devraient être achevés d’ici fin 2024. Au sud du quartier, les parcelles E et F sont encore en étude.

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon justifie notamment l’annulation du "plot F".

"La décision d’ajuster le projet de l’Esplanade traduit notre volonté d’avancer sur le projet urbain dans le dialogue avec les habitantes et habitants, et en lien étroit avec la commune de Dardilly, en augmentant encore la végétalisation du projet. L’équilibre entre production et diversification de l’offre de l’habitat reste acceptable" précise Béatrice Vessiller, Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.

Un choix, en partie motivé par "le souci d’offrir un cadre de vie toujours plus qualitatif et durable aux Dardillois" indique la Ville dans un communiqué. En prenant cette décision, la construction d’une dizaine de logements sociaux est annulée. Malgré tout, la Métropole assure une "offre d’habitat équilibrée et diversifiée".

La parcelle du "plot F" reste pour l’instant en pourparlers. Les habitants de Dardilly seront à nouveau consultés quant à l’aménagement de ce nouvel espace public.

Dardilly, un village en bordure de Lyon

La Ville de Dardilly en collaboration avec la Métropole a, à cœur "d’améliorer le cadre de vie des Dardillois" en accordant plus de place au végétal et en renforçant la sécurisation des déplacements. Pour ce fait, la nouvelle esplanade se dotera de 6600 m2 d’espaces publics piétonniers et de 400 mètres de pistes cyclables.

Un nouvel espace pensé pour tous les usagers grâce, entre autres, à l’élargissement des espaces piétons et l’aménagement d’une piste cyclable à double sens sur l’avenue de Verdun.

Imaginé comme un village, le projet de la nouvelle esplanade a déjà permis la construction d’une nouvelle poste et d’une pharmacie au nord de la ville. D’ici fin 2024, Dardilly devrait voir la construction d’une multitude d’autres commerces ainsi que 132 nouveaux logements dont un tiers qui sera dédié aux logements sociaux.