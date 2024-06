La Métropole de Lyon a choisi son architecte pour rénover l’ancien technicentre de la SNCF à la Mulatière

Ce jeudi, la Métropole de Lyon a désigné l’architecte qui sera en charge de la transformation urbaine du site de 20 hectares partiellement abandonné.

L’agence TER connue pour la réalisation de projets urbains et d’espaces publics majeurs comme le Village Olympique et Paralympique de Saint-Denis aura pour mission de penser et mettre en œuvre la transformation urbaine du site avec trois objectifs : élargir la réflexion sur une programmation culturelle, proposer une offre urbaine mixte et concevoir un plan cohérent entre la composition urbaine et les espaces publics.

Le tout en prenant compte du bâtiment Les Grandes Locos qui accueillera du 13 au 16 juin prochain le Lyon Street Food Festival. En partenariat avec la Métropole de Lyon, la commune de La Mulatière et la SNCF, le projet sera aussi rejoint par Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques qui a piloté la rénovation de la statue de Louis XIV sur la place Bellecour.