Lyon : le meurtrier de La Mulatière condamné à 28 ans de prison

Le 28 juillet 2020, Hanane Abdelkhalek a été assassinée de 13 coups de couteau dans un appartement dans le quartier de La Mulatière. Son mari et l’accusé de ce meurtre, Adbelmounaim M., passait aux assises du Rhône depuis vendredi pour s’expliquer sur cette affaire. Et dès le début, le principal suspect doute, ne savait pas trop où se positionner. Dans un premier temps il expliquait que ce n’était pas volontaire avant de finalement déclarer qu’il désirait sa mort.

D’après ses propos, il a d’abord été menacé par sa femme avant de répondre avec l’arme blanche. Le soir du meurtre, Abdelmounaim M. a attendu sa compagne dans les parties communes de l’immeuble pendant 1h30 environ car, depuis leur rupture un mois plus tôt, l’appartement était conservé par la victime et le suspect voulait le récupérer pour héberger sa fille qui vit au Maroc. Selon l’accusé, il aurait reçu un avis favorable de l’Etat qu’il aurait trouvé dans sa boîte aux lettres le jour du meurtre.

Déjà connu des services de police

Et s’il est venu jusqu’ici avec un couteau, c’était au cas où il tombait sur le frère de la défunte qui l’aurait déjà agressé une fois selon ses dires. Malgré une interdiction d’entrer en contact avec elle, le suspect s’était garé à 600 mètres de l’immeuble et avait terminé à pied pour n’éveiller aucun soupçon. Selon une voisine, Abdelmounaim M. avait tiré sa femme par le cou et par son voile alors qu’elle était au sol.

Mais les violences auraient commencé bien avant ce passage à l’acte. Hormis le non-respect de l’interdiction de contact, l’accusé l’aurait étranglée et battue à plusieurs reprises. Il a finalement reconnu avoir asséné trois coups de couteau à la victime et a supposé que les dix autres entailles ont été faites par sa femme elle-même lorsqu’elle a été enfermée dans le duplex.

Malgré tout, Abdelmounaim M. avait nié le féminicide et a amoindri les violences conjugales. Pour autant, son casier judiciaire n’était pas vierge mais tacheté de deux mentions pour des violences conjugales justement dont une en 2008 sur sa première femme où il avait écopé de prison avec sursis et une seconde en juin 2020 sur sa deuxième compagne, assassinée un mois plus tard.

Il a donc été condamné à 28 ans de réclusion criminelle et il lui est aussi interdit de posséder une arme pendant 15 ans.