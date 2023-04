Dardilly : un distributeur de billets attaqué au petit matin, un commando recherché 

D’après une information du Progrès, et confirmée par nos soins, des malfaiteurs ont attaqué un distributeur de billets à Dardilly. Selon nos sources, l’attaque s’est déroulée au bureau de Poste vers 4h du matin, non loin de l’avenue de Verdun et donc de la gendarmerie de la commune.

Ils auraient vraisemblablement inséré du gaz dans le distributeur automatique de billets avant d’y mettre feu. Mais la déflagration aurait surtout provoqué un incendie plutôt que de décrocher le DAB. Le commando serait ainsi reparti bredouille des lieux. Les gendarmes, rapidement sur place, auraient été alertés par le déclanchement d’une alarme.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour tenter de retrouver les suspects qui ont réussi à prendre la fuite.

J.D.