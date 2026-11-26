À Villeurbanne, le Pôle PIXEL veut préparer les prochaines façons de fabriquer des images. Le site et ses partenaires ont été retenus par l’État et la Caisse des dépôts comme "Pôle territorial d’industries culturelles et créatives favorisant la structuration d’écosystèmes locaux", dans le cadre du plan d’investissement France 2030.

Annoncée ce jeudi 26 novembre, cette sélection concerne un lieu de production déjà installé dans le paysage métropolitain. Après 23 ans d’existence, PIXEL réunit environ 150 entreprises et plus de 500 artistes et professionnels du cinéma et des industries créatives.

Accompagner les tournages et les nouvelles formes de création

Le projet collectif entend répondre aux besoins des professionnels de l’image, notamment pour l’accueil des tournages et le développement d’expériences immersives. Il s’inscrit aussi dans l’essor de la production virtuelle, qui fait évoluer les méthodes de création.

Les partenaires souhaitent attirer de nouveaux investisseurs et soutenir la croissance des PME et de l’emploi local.

Pour Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, cette reconnaissance salue "la vitalité de l’écosystème métropolitain de l’image et des industries créatives". Elle présente ce secteur comme stratégique pour l’activité économique et l’emploi du territoire.

Des liens à développer avec le spectacle vivant

Autour du Pôle PIXEL, le consortium lauréat rassemble BK International, la Ville de Villeurbanne, la Société villeurbannaise d’urbanisme, Festival Connexion, Game Only et le Théâtre national populaire.

Cette coopération doit notamment ouvrir des passerelles entre les métiers de l’image et la scène. Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne, évoque ainsi "de nouveaux modèles de création et coproduction en lien avec le spectacle vivant".

Le site bénéficie déjà de reconnaissances régionales : il figure parmi les cinq pôles d’excellence de la filière des industries culturelles et des lieux de fabrication de l’image en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que parmi les cinq pôles ressources régionaux de création en environnement numérique soutenus par le ministère de la Culture.