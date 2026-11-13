Jets de projectiles, tirs de mortiers, incendies et tentatives d’intrusion : l’académie de Lyon dresse un bilan des violences signalées en marge des blocages qui touchent certains établissements scolaires de son ressort depuis plusieurs semaines.
Dans son communiqué ce vendredi, elle fait état de 31 personnes blessées depuis le début du mouvement et demande que les élèves puissent reprendre les cours. Le texte ne précise ni où les blessures ont été recensées ni leur gravité.
Des proviseurs et leurs adjoints pris pour cible
Parmi les personnels exposés, l’académie cite en particulier les proviseurs et leurs adjoints, dont certains ont été, selon elle, "personnellement menacés ou pris pour cible". Elle dit leur apporter son "soutien inconditionnel" et précise que les violences visant les personnels donnent lieu à des signalements et à des dépôts de plainte.
"La contestation et le débat ont toute leur place au sein de l’École, dans le respect des personnes et du cadre républicain", rappelle l’académie, qui estime que les blocages empêchent le libre accès aux cours. Elle indique que les entraves au fonctionnement des établissements et les actes commis à cette occasion peuvent entraîner des suites disciplinaires et judiciaires.
L’académie dit travailler avec les directions d’établissement et les services de l’État pour sécuriser les sites et permettre la reprise des cours.
Si c'est la vérité, il doit y avoir des témoignages directs et concordants, c'est sur que leurs méthodes sont violentes et souvent menacantes, j'ai connu l'effef CGT, PCFSignaler Répondre
Complément :Signaler Répondre
l’extrême gauche ferait régner la terreur dans les salles des professeurs.
- Qui a l'envie de bousculer la République.... bruno retailleau et laurent wauquiez qui remet l'etat de droit (base de notre république) en question. Marine le pen qui veut réduire le poids de la constitution.Signaler Répondre
- qui a les moyens financier d'assurer les achats des ces mortiers.... à 5 euros piece j'espère tout le monde ou alors il faut vraiment tout bousculer.
- qui est suffisament hors la loi pour effectuer ces achats hors la loi. les mortiers d'artifice f2 ou f3 sont en vente libre donc pas hors la loi.
- qui abesoin de diversion policière pour continuer ces trafics les crs qui assurent le maintien de l'ordre ne travaillent pas pour les stups.
- qui a une clientèle, assez hors système et qui est financièrement ok pour acheter ces drogues. je ne dirai pas que les hauts fonctionnaires du cabinet lecornu qui ont démissionné suite au dépistage de drogue soient hors système.
- qui est un tribun hors paire pour manipuler des populations faibles financièrement, ou intéllectuellement , essentielement jeune... c'est toujours moins humiliant de te faire manipuler par un tribun hors pair qu'un tiktokeur.
- qui se souvient des émeutes de banlieues , des ressemblances de matériels pyrotechniques t'as pas finit ta phrase.
- Qui a l'envie de bousculer la RépubliqueSignaler Répondre
- qui a les moyens financier d'assurer les achats des ces mortiers
- qui est suffisament hors la loi pour effectuer ces achats hors la loi
- qui abesoin de diversion policière pour continuer ces trafics
- qui a une clientèle, assez hors système et qui est financièrement ok pour acheter ces drogues
- qui est un tribun hors paire pour manipuler des populations faibles financièrement, ou intéllectuellement , essentielement jeune
- qui se souvient des émeutes de banlieues , des ressemblances de matériels pyrotechniques
Reprises des cours mais ils veulent pas y retourner en cours sa fait 2 mois qu'ils sont en vacances mais veulent tous en contrepartieSignaler Répondre
je me pose la même question que toiSignaler Répondre
quand penses tu?
car a part faire des copier coller des meilleurs commentaires de lyon mag je ne vois aucune trace de réflexion personnelle.
Pas d'excuses de minorité et autre trucs à la con , LFI et ses sbires en lien avec le trafic de drogue, doivent payés les dégatsSignaler Répondre
L'organisation a été dirigé par un parti insurrectionnel type LFI, ils leur fallait des petites mains mais aussi de l'argent pour payer et fournir l'intendance des mortiers et autres engins
La chair à canon, c'est les lycéens et étudiants encartés
Mélanchon est un criminel en col blanc,
Qu'en pensez vous