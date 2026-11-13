Jets de projectiles, tirs de mortiers, incendies et tentatives d’intrusion : l’académie de Lyon dresse un bilan des violences signalées en marge des blocages qui touchent certains établissements scolaires de son ressort depuis plusieurs semaines.

Dans son communiqué ce vendredi, elle fait état de 31 personnes blessées depuis le début du mouvement et demande que les élèves puissent reprendre les cours. Le texte ne précise ni où les blessures ont été recensées ni leur gravité.

Des proviseurs et leurs adjoints pris pour cible

Parmi les personnels exposés, l’académie cite en particulier les proviseurs et leurs adjoints, dont certains ont été, selon elle, "personnellement menacés ou pris pour cible". Elle dit leur apporter son "soutien inconditionnel" et précise que les violences visant les personnels donnent lieu à des signalements et à des dépôts de plainte.

"La contestation et le débat ont toute leur place au sein de l’École, dans le respect des personnes et du cadre républicain", rappelle l’académie, qui estime que les blocages empêchent le libre accès aux cours. Elle indique que les entraves au fonctionnement des établissements et les actes commis à cette occasion peuvent entraîner des suites disciplinaires et judiciaires.

L’académie dit travailler avec les directions d’établissement et les services de l’État pour sécuriser les sites et permettre la reprise des cours.