Manifestation lycéenne à Lyon : l’intersyndicale dénonce des charges policières et plusieurs blessés

La tension reste forte autour de la mobilisation lycéenne à Lyon.

Dans un communiqué diffusé après la manifestation du 13 octobre, l’intersyndicale réunissant la FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ’action, Sud Education, CFDT-EFRP et la CNT accuse les forces de l’ordre d’avoir procédé à plusieurs charges contre des jeunes manifestants, des personnels accompagnateurs et des militants syndicaux.

Les syndicats affirment que plusieurs militants chargés de sécuriser la manifestation ont été blessés au cours de ces interventions.

Une manifestation interrompue avant son terme

La préfecture a également interrompu le cortège avant son arrivée, empêchant ainsi la manifestation d’aller jusqu’à son terme suite à des dégradations massives et l'attaque d'une station-service à Villeurbanne.

Les organisations syndicales, débordées par l'arrivée de centaines de black blocs, considèrent que cette décision a porté atteinte à "l’exercice des droits syndicaux et démocratiques".

Une banderole syndicale saisie, selon les organisations

L’intersyndicale affirme également que les CRS ont chargé la banderole syndicale qui réclamait davantage de moyens pour l’école.

"Après avoir frappé enseignants et parents d’élèves, les CRS ont confisqué la banderole et sont repartis avec", accusent les organisations.

L’intersyndicale annonce qu’elle se réserve le droit de s’associer à d’éventuels dépôts de plainte et exprime son soutien aux manifestants et militants blessés.

Elle réclame également à la préfecture la restitution de la banderole syndicale qu’elle affirme avoir été saisie lors de la manifestation.

Des faits dont se défendent les services de l'Etat, rappelant que lorsque la station-service était attaquée, la banderole et les personnes derrière empêchaient les CRS de passer pour intervenir. "La banderole n’a pas été confisquée. Elle a été retirée et laissée sur place", conclut la préfecture.