Manifestation lycéenne à Lyon : l’intersyndicale dénonce des charges policières et plusieurs blessés

La tension reste forte autour de la mobilisation lycéenne à Lyon.
Dans un communiqué diffusé après la manifestation du 13 octobre, l’intersyndicale réunissant la FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ’action, Sud Education, CFDT-EFRP et la CNT accuse les forces de l’ordre d’avoir procédé à plusieurs charges contre des jeunes manifestants, des personnels accompagnateurs et des militants syndicaux.
Les syndicats affirment que plusieurs militants chargés de sécuriser la manifestation ont été blessés au cours de ces interventions.
Une manifestation interrompue avant son terme
La préfecture a également interrompu le cortège avant son arrivée, empêchant ainsi la manifestation d’aller jusqu’à son terme suite à des dégradations massives et l'attaque d'une station-service à Villeurbanne.
Les organisations syndicales, débordées par l'arrivée de centaines de black blocs, considèrent que cette décision a porté atteinte à "l’exercice des droits syndicaux et démocratiques".
Une banderole syndicale saisie, selon les organisations
L’intersyndicale affirme également que les CRS ont chargé la banderole syndicale qui réclamait davantage de moyens pour l’école.
"Après avoir frappé enseignants et parents d’élèves, les CRS ont confisqué la banderole et sont repartis avec", accusent les organisations.
L’intersyndicale annonce qu’elle se réserve le droit de s’associer à d’éventuels dépôts de plainte et exprime son soutien aux manifestants et militants blessés.
Elle réclame également à la préfecture la restitution de la banderole syndicale qu’elle affirme avoir été saisie lors de la manifestation.
Des faits dont se défendent les services de l'Etat, rappelant que lorsque la station-service était attaquée, la banderole et les personnes derrière empêchaient les CRS de passer pour intervenir. "La banderole n’a pas été confisquée. Elle a été retirée et laissée sur place", conclut la préfecture.
Et après ça vient chialer quand ça prend des coups de matraqueSignaler Répondre
Quelques bons coups de pieds dans le c.. qui se perdent !Signaler Répondre
Qui se cache derrière le terme "black blocs".Signaler Répondre
Facile d'utiliser ce four-tout !
Résultat ces personnes décrédibilisent chaques manifestations, et au bénéfice de qui ?
Certains sontdes habitués et sont connus mais là pas d'arrestations préventives, bizarre.
Soutien aux pompiers et aux FDO agressés hier!Signaler Répondre
Des commerçants et particuliers dénoncent de la casse....Quand une manif se déroule dans le calme, il n'y a pas de réactions policières pour contenir les violences, les saccages, les attaques haineuses de militants radicaux....Signaler Répondre
"Les organisations syndicales, débordées par l'arrivée de centaines de black blocs".Signaler Répondre
Une nouvelle espèce dont la créature surpasse et dépasse son créateur...
Donc les crs reçoivent divers projectiles et devrais pas chargé ect faut arrêter la drogueSignaler Répondre
tu cherche tu trouve les crs font leur boulotSignaler Répondre
dans vos manif vous voulez quoi a part foutre le bordel RIEN
Les étudiants ont chargé les policiers, avec certainement des blessés parmi les forces de l'ordre. Les étudiants balancent des mortiers vers ces policiers, et c'est normal que ces derniers réagissent.Signaler Répondre
Honte aux salopiaux s'en prenant aux policiers et pompiers, ces mêmes ayant brûlé ou incendié un véhicule des soldats du feu.
Honte à lfi (Les Français Idiots ou Les Français Imbéciles)
Encore une conséquence du réchauffement climatique comme les combustions spontanées.Signaler Répondre
La Zoologie a un merveilleux devenir dans ce monde.Signaler Répondre
Ne pas pousser trop loin l'étude éthologique car on va vous accuser d'être facho.
l'Ethologie une des sciences menacée par les nouvelles idéologies modernes.
"Wallah" le cri d'une nouvelle espèce découverte en France.Signaler Répondre
l'état devrait porter plainte contre tous ces syndicats pour ne pas avoir su canaliser leurs blackblocs et leur faire payer tous les dégâts occasionnés.Signaler Répondre
Beaucoup de choses floues...Signaler Répondre
Les policiers devraient ne rien faire comme cela les citoyens syndicalistes (pas tous) et les citoyens bien pensant verraient le résultat et changerai peut-être leur avis.Signaler Répondre
Il est apparemment normal de casser les commerces et de s'attaquer à une station services, les "Black Blocs" devrait être virer de toutes les manifestation à coup de pompes.
Oui au manifestation pacifistes non aux saccages .