Lyon : étudiants et lycéens de nouveau mobilisés jeudi, deux rassemblements annoncés

La mobilisation des lycéens et étudiants se poursuit dans l’agglomération lyonnaise.
Pour ce qui est présenté par les organisateurs comme l’acte 6 du mouvement, deux nouveaux rendez-vous sont annoncés ce jeudi 15 octobre à Lyon, après la manifestation de mardi ayant rassemblé plus de 10 000 personnes.
Une manifestation étudiante au départ de Debourg
Les étudiants sont appelés à se retrouver à 10h à Debourg pour une manifestation annoncée en direction des Berges du Rhône.
Les initiateurs du mouvement mettent notamment en avant le manque de moyens, la précarité et la dégradation des conditions d’études pour justifier la poursuite de la mobilisation.
Les lycéens appelés aux Terreaux à 15h
Un second rassemblement est prévu dans l’après-midi.
Les lycéens sont appelés à se retrouver à 15h place des Terreaux, dans le centre de Lyon.
Ces deux mobilisations interviennent après plusieurs semaines d’actions dans les lycées et les universités de l’agglomération.
Avant le rendez-vous du 17 octobre
Les organisateurs présentent enfin cette journée du 15 octobre comme une nouvelle étape avant la mobilisation annoncée samedi 17 octobre. Ils entendent ainsi maintenir la pression et poursuivre les rassemblements autour des revendications portant sur les conditions de vie et d’études de la jeunesse.
A noter qu'aucun des deux rassemblements de jeudi n'a été déclaré en préfecture.
LFI enfonce notre pays en manipulant la jeunesse. C’est de l’anti-France pure et simple.Signaler Répondre
il faut tout changer avant de sombrer : on supprime 2,5 millions d'administratifs dans nos administrations , la moitié des hauts fonctionnaires ,la moitié des agences commités hautes autorités hauts conseils ... , 20 % des élus , retour a la semaine de 40 heures et a la retraite a 65 ans ; on supprime tous les assistanats (rsa , cmu , apl , ame ....), la moitié des subventions aux associations , et avec toutes ces économies on embauche 500 000 fonctionnaires opérationnels : des soignants pour soigner , des profs pour enseigner , des flics pour patrouiller et investiguer , des magistrats pour juger , des pompiers et du matériel pour nos casernes ; on baisse également les charges et taxes sur le travail pour redonner du pouvoir d'achat a ceux qui produisent la richesse ; c'est a ces seules conditions que nous pouvons espérer éviter le crash qui est inéluctable autrementSignaler Répondre
raz le bolSignaler Répondre
Vraiment ras le bol de ce bazar. Il y a des gens qui travaillent!Signaler Répondre
Il y a une erreurs dans le texte il faut lire " le peuple francais majoritaire en a marre du système Macron et de ses amis socialos et d'extrème gauche ils faut tous les changer ".Signaler Répondre
C'est incroyable, cela fait combien de jours que les sympathisants de LFI se lèvent tôt ?Signaler Répondre
Ils vont s'emmerder dans le monde parfait qu'ils souhaitent quoi que vu leur niveau intellectuel ils seraient capable de manifester contre leurs propres choix.
le nombre d’endroits et les mobilisations et blocages annoncés pour 17 octobre du jamais vu dans l’histoire de la France le peuple français a mare de ce système de Macron et ses amis d’extrême droite il faut tout changerSignaler Répondre
« Les conditions de vie et d’études de la jeunesse.. » Je doute que l’on règle ce problème avec ce que l’on voit aujourd’hui et les slogans entendus et la casse associée. Pas de naïveté, SVP, il y a bien d’autres raisons politiques parfaitement orchestréesSignaler Répondre
Il y en a assez de ces merdaillons qui ont le cul bordé de nouilles, ces petits chéris élevés à la bienveillance et au laxisme,sont devenu des démons ils faut les mettre 1 mois sous une benne et ils vont comprendre la réalité, ils se veulent HPI et responsables mais en vérité ils raisonnent comme des coups de marteau sur une merde !Signaler Répondre