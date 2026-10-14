Lyon : étudiants et lycéens de nouveau mobilisés jeudi, deux rassemblements annoncés

La mobilisation des lycéens et étudiants se poursuit dans l’agglomération lyonnaise.

Pour ce qui est présenté par les organisateurs comme l’acte 6 du mouvement, deux nouveaux rendez-vous sont annoncés ce jeudi 15 octobre à Lyon, après la manifestation de mardi ayant rassemblé plus de 10 000 personnes.

Une manifestation étudiante au départ de Debourg

Les étudiants sont appelés à se retrouver à 10h à Debourg pour une manifestation annoncée en direction des Berges du Rhône.

Les initiateurs du mouvement mettent notamment en avant le manque de moyens, la précarité et la dégradation des conditions d’études pour justifier la poursuite de la mobilisation.

Les lycéens appelés aux Terreaux à 15h

Un second rassemblement est prévu dans l’après-midi.

Les lycéens sont appelés à se retrouver à 15h place des Terreaux, dans le centre de Lyon.

Ces deux mobilisations interviennent après plusieurs semaines d’actions dans les lycées et les universités de l’agglomération.

Avant le rendez-vous du 17 octobre

Les organisateurs présentent enfin cette journée du 15 octobre comme une nouvelle étape avant la mobilisation annoncée samedi 17 octobre. Ils entendent ainsi maintenir la pression et poursuivre les rassemblements autour des revendications portant sur les conditions de vie et d’études de la jeunesse.

A noter qu'aucun des deux rassemblements de jeudi n'a été déclaré en préfecture.