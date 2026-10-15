Lycéens et étudiants dans la rue : 19 établissements impactés, le rassemblement des Terreaux interdit

Mise à jour à 12h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 19 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la matinée.

En parallèle, 13 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, notamment pour port et tirs de mortiers d'artifice, jets de projectiles et dégradations. Un bilan en hausse par rapport au précédent point de situation, qui faisait état de six interpellations à 9h. Ces nouveaux chiffres interviennent alors que la préfecture a également interdit le rassemblement prévu à 15h sur la place des Terreaux, à Lyon.

Mise à jour à 11h00 : Après avoir interdit les cortèges et défilés prévus ce jeudi matin au départ de Debourg, le préfet Étienne Guyot a pris un second arrêté visant cette fois le rassemblement annoncé à 15h sur la place des Terreaux, à Lyon.

Contrairement au premier arrêté, qui ne concernait pas les rassemblements statiques, cette nouvelle mesure interdit également les rassemblements revendicatifs, ainsi que les cortèges et défilés, de 14h à 20h dans un périmètre des 1er et 2e arrondissements de Lyon.

Pour justifier cette décision, la préfecture invoque les risques de nouveaux troubles à l'ordre public, après les dégradations de commerces et les violences visant les forces de l'ordre lors des précédentes manifestations. Les autorités soulignent également que la déclaration de cette mobilisation a été déposée hors délai, empêchant toute concertation préalable avec les organisateurs. Le rassemblement prévu place des Terreaux cet après-midi est donc lui aussi interdit.

Mise à jour à 10h45 : Alors qu'une centaine d'étudiants s'était tout de même retrouvée devant l'ENS à Gerland, les policiers sont intervenus pour placarder l'arrêté préfectoral leur interdisant de manifester.

🔴 Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : alors qu’un départ en manifestation était annoncé sur les réseaux sociaux depuis Debourg, un rassemblement se tient ce matin devant l’ENS Lyon. Les policiers affichent l’arrêté préfectoral interdisant les départs en cortège https://t.co/1s7vGu2ops — Lyon Mag (@lyonmag) October 15, 2026

Mise à jour à 9h35 : Compte-tenu du fait que les manifestations n'ont pas été déposées en préfecture, et après les dégradations et les violences lors du mouvement de mardi, le préfet Etienne Guyot a décidé de prendre un arrêté pour interdire les cortèges et défilés revendicatifs ce jeudi. Les organisateurs étudiants en ont été informés. Cela ne concerne pour le moment que le défilé de ce matin à Debourg, puisque l'action de l'après-midi aux Terreaux est un simple rassemblement statique.

Mise à jour à 9h : Ce sont désormais 13 lycées qui sont bloqués ou perturbés et 3 universités. Il y a eu également six interpellations pour détention de mortier, tirs de mortiers d'artifice et transport d'essence, dont trois à la Martinière Monplaisir.

Article initial : A 8h ce jeudi matin, la préfecture du Rhône recensait plusieurs lycées bloqués par des manifestants, principalement dans l'agglomération lyonnaise. Il s'agit de Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre.

Côté universités, Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA sont aussi bloqués, tandis que l'université Lyon 2 reste fermée toute la semaine.

Enfin, une interpellation a été menée ce matin, un individu était en possession d'un mortier d'artifice.

Pour rappel, deux manifestations non déclarées en préfecture doivent se tenir ce jeudi. La première, celle des étudiants, débutera à 10h à Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, avec un cortège qui doit rejoindre les facultés sur les Berges du Rhône. La seconde, menée par les lycéens, consiste en un rassemblement place des Terreaux à 15h.