Lycéens et étudiants dans la rue : 19 établissements impactés, le rassemblement des Terreaux interdit

Mise à jour à 12h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 19 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la matinée.
En parallèle, 13 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, notamment pour port et tirs de mortiers d'artifice, jets de projectiles et dégradations. Un bilan en hausse par rapport au précédent point de situation, qui faisait état de six interpellations à 9h. Ces nouveaux chiffres interviennent alors que la préfecture a également interdit le rassemblement prévu à 15h sur la place des Terreaux, à Lyon.
Mise à jour à 11h00 : Après avoir interdit les cortèges et défilés prévus ce jeudi matin au départ de Debourg, le préfet Étienne Guyot a pris un second arrêté visant cette fois le rassemblement annoncé à 15h sur la place des Terreaux, à Lyon.
Contrairement au premier arrêté, qui ne concernait pas les rassemblements statiques, cette nouvelle mesure interdit également les rassemblements revendicatifs, ainsi que les cortèges et défilés, de 14h à 20h dans un périmètre des 1er et 2e arrondissements de Lyon.
Pour justifier cette décision, la préfecture invoque les risques de nouveaux troubles à l'ordre public, après les dégradations de commerces et les violences visant les forces de l'ordre lors des précédentes manifestations. Les autorités soulignent également que la déclaration de cette mobilisation a été déposée hors délai, empêchant toute concertation préalable avec les organisateurs. Le rassemblement prévu place des Terreaux cet après-midi est donc lui aussi interdit.
Mise à jour à 10h45 : Alors qu'une centaine d'étudiants s'était tout de même retrouvée devant l'ENS à Gerland, les policiers sont intervenus pour placarder l'arrêté préfectoral leur interdisant de manifester.
🔴 Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : alors qu’un départ en manifestation était annoncé sur les réseaux sociaux depuis Debourg, un rassemblement se tient ce matin devant l’ENS Lyon. Les policiers affichent l’arrêté préfectoral interdisant les départs en cortège https://t.co/1s7vGu2ops— Lyon Mag (@lyonmag) October 15, 2026
Mise à jour à 9h35 : Compte-tenu du fait que les manifestations n'ont pas été déposées en préfecture, et après les dégradations et les violences lors du mouvement de mardi, le préfet Etienne Guyot a décidé de prendre un arrêté pour interdire les cortèges et défilés revendicatifs ce jeudi. Les organisateurs étudiants en ont été informés. Cela ne concerne pour le moment que le défilé de ce matin à Debourg, puisque l'action de l'après-midi aux Terreaux est un simple rassemblement statique.
Mise à jour à 9h : Ce sont désormais 13 lycées qui sont bloqués ou perturbés et 3 universités. Il y a eu également six interpellations pour détention de mortier, tirs de mortiers d'artifice et transport d'essence, dont trois à la Martinière Monplaisir.
Article initial : A 8h ce jeudi matin, la préfecture du Rhône recensait plusieurs lycées bloqués par des manifestants, principalement dans l'agglomération lyonnaise. Il s'agit de Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre.
Côté universités, Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA sont aussi bloqués, tandis que l'université Lyon 2 reste fermée toute la semaine.
Enfin, une interpellation a été menée ce matin, un individu était en possession d'un mortier d'artifice.
Pour rappel, deux manifestations non déclarées en préfecture doivent se tenir ce jeudi. La première, celle des étudiants, débutera à 10h à Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, avec un cortège qui doit rejoindre les facultés sur les Berges du Rhône. La seconde, menée par les lycéens, consiste en un rassemblement place des Terreaux à 15h.
Ton orthographe est aussi en édition spéciale.Signaler Répondre
La monibilisation populaire, juste des gauchos dans la rue pour tout casser comme d'habitude.Signaler Répondre
Les étudiants étudient, ceux qui manifestent pour des locaux insalubres et qui sont les 1ers à les rendre insalubres, ceux qui réclament des profs et qui ne foutent rien en cours, ceux qui veulent tout avoir sans rien foutre, ceux qui vivent sur le dos de ceux qui bossent, ceux qui détestent les seniors mais qui sont bien contents que ceux ci payent des impôts pour payer leur RSA, leurs APL, leurs dégradations. Voilà ceux qui sont dans la rue masqués pour tout casser, rien d'autre.
Plutôt que d’aller chialer sur BFM et Cnews , les policiers feraient bien de baisser leurs boucliers et d’enlever leurs casques pour manifester avec les Français, comme ont eu le courage de le faire les pompiers, auxquels ils ont cassé la gueule.Signaler Répondre
des dispositifs policiers d'une ampleur jamais vue depuis la seconde guerre mondiale se préparent pour le 17 octobre Face à des jeunes dont certains n'ont que 14 ou 15 ans, des brigades de CRS entières sont mobilisées partout en France Le gouvernement Lecornu/Macron et l’extrême droite n'a donc qu'une réponse : la répression sans fin...Signaler Répondre
UNE FEMME A POINTÉ UNE ARME SUR DES LYCÉENS depuis sa fenêtre lors des manifestations à Lyon. Elle les avait provoqués en brandissant un drapeau israélien et en multipliant les doigts d’honneur. Elle a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis. imaginons si c’ete l’inverse cnews et jdd et frontières aurait été en édition spéciale tout les joursSignaler Répondre
C'est clair, je le trouve un peu trop mouSignaler Répondre
De notre jeunesse en lisant vos lignes ....Signaler Répondre
doucement sur le proto , cela peut faire des dégâts irréversiblesSignaler Répondre
Quand l’endoctrinement et l’idéologie agit sur les idiots utiles de LFI..Signaler Répondre
si c'est dans le canard ...Signaler Répondre
Comparez les niveaux de vie aussi....smic finlandais 2600€ bruts mensuels. Petit bonus à 12€ le paquet de cigarettes y est 2x moins cher qu'en france. Peut-être qu'il y a moins de cancers et de retraites énormes de fonctionnaires à payer pardis.Signaler Répondre
ils ne représentent qu’eux mêmes !!!Signaler Répondre
Merci pour ce moment de rire :))Signaler Répondre
Non, il n'y a pas de hic : ils profitent simplement de leur présence sur notre territoire pour mettre en pratique leur vivre ensemble drapeaux en tête.Signaler Répondre
Pour le le roi Henri IV c'était « Ralliez vous à mon panache blanc, vous le trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur ».
Pour les émeutiers "Wallah, c'est chez nous ici Palestine vaincra" : chacun ses références finalement...
Le Canard enchaîné confirme les instructions gouvernementales d’arrêter en masse les jeunes devant les lycées. Un commissaire avoue : «le but de la manœuvre était d’effrayer les élèves et leurs parents pour stopper au plus vite la fronde». Que fait encore Nunez à l’intérieur ?Signaler Répondre
les deux pouilleux devant l'ems avec leur pov' pancarte révolutionnaire 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La mobilisation du 17 octobre sera un moment important où s'exprimeront au même moment l'exaspération aiguë de très nombreux secteurs de la société, notamment le mouvement actuel de la jeunesse étudiante et lycéenne. La participation de nombreux syndicats en rend compte. Sur le terrain, de nombreuses luttes locales en entreprises s'y joindront sans doute. C'est une bonne chose. Notre pays est entré dans une période de violences policières et de répression disproportionnées permanentes. Nous sommes donc innombrables à appeler Sébastien Lecornu et Laurent Nuñez à donner des consignes claires de modération et de retenue aux « forces de sécurité intérieure » qu'ils ont l'intention de déployer et notamment d'interdire le recours aux armes mutilantes, les charges de véhicules et de chevaux contre les rangs de manifestants et contre les services d'ordre des organisations participant à la mobilisation populaire.Signaler Répondre
C'est le cri de ralliement des sympathisants et activistes du Hamas ?Signaler Répondre
un nouveau soutien inattendu des militaires ont apporté le soutien aux mouvements des jeunes et aux mouvements du 17 octobre au cas la police continue à violentes le peuple des militaires sont prêt à défendre le peuple français jamais un mouvement dans l’histoire de la France n’avais reçu autant de soutien plus de 2000 mouvements sont organisé pour le 17 octobre je suis fière d’être françaisSignaler Répondre
Finlande classe de 15 à 20 en primaire (entre 22 à 28 en France) , 12 à 15 au lycée (+30 en France).Signaler Répondre
salaire d'un enseignant en Finlande 2600 en début de carrière (1800 en france)
5000 en fin de carrière 4000 en france.
ce n'est pas un problème de nombre c'est un choix politique.
le vieux votent plus et vois comment ils considèrent les lycéens.
la baisse démographique pourrait être un moyen d'améliorer les conditions dans les écoles à budget constant. mais non, on préfère supprimer des enseignants.
On trouve dans ces manifs toute la crème de ce bas monde qui représente l’electorat LFISignaler Répondre
des branleurs professionnelsSignaler Répondre
Quand on voit des abrutis qui ne maitrisent pas le français, vociférés devant leurs écoles qu’ils bloquent, soi-disant qualifiées de grandes écoles comme Centrale, ENS, Assas, HEC...Pas étonnant que la France arrive en dernier dans le classement Pisa....Signaler Répondre
ça rime a quoi votre bordel? vous avez pas obtenu ce que vous vouliez? Pour tout saccager vous étes forts! il faudrait vous faire payer les dégradations!Signaler Répondre
Nique ta mère toiSignaler Répondre
Non, pourquoi ?Signaler Répondre
Que voulez vous qu'il y ait comme drapeau dans des agitations organisées par LFI ?
C'est pourquoi vous retrouverez tout l'électorat de LFI dans ces agitations, des jeunes et moins jeunes d'extrême gauche, des milices, des étrangers, des OQTF, des drogués, des gens armés, des punks à chiens, des antisémites, des élus de LFI et quelques autres parasites.
Finlande 5,6 millions habitants ,idem Norvège , Suède 10 , France 68M , ce qui est possible quand on est un petit nombre, ne l est plus financièrement quand on et 6 ou 7 fois plus nombreux. Pour Pisa il existe un juste milieu regagner des places au lieu d en perdre serait déjà bien.Signaler Répondre
Oui regardons en Finlande ce qu'ils font au niveau de l'immigration et au niveau de l'âge de la retraite et au niveau des aides sociales et au niveau du nombre de fonctionnaires....Signaler Répondre
C'est bien tous ces cars de la gendarmerie qui ont débarqués à Debourg, ça permet de virer toutes les merdes qui trainent devant le Carrefour City.Signaler Répondre
Derniers sondages 68 pour cent à Marine et 32 pour JL...Signaler Répondre
Les étudiants chinois ou sud coréens auraient des filets anti suicide dans leur établissement . Super comme modèle , ils se prennent une telle pression dans la gueule !Signaler Répondre
Regardons plutôt du coté des pays scandinaves . En Finlande , l 'orientation à choisir est une matière à part entière , tout au long du cursus , avec des conseiller d 'orientation qui assistent les élèves .
ils s’en feront des mouchoirs pour pleurer en mai 27Signaler Répondre
" Condorcet, Lumière, Ampère, Jean Perrin, Martinière-Monplaisir, Brossolette, Faÿs ou encore Sartre " : 100 % de lycées publics. Pendant que les futurs étudiants en art du spectacle s'entraînent à devenir CGTiste ou écologiste, les lycéens du privé travaillent eux. Et se préparent à devenir ingénieurs ou cadres dans le privé.Signaler Répondre
Les dealers ont aussi des problèmes, LFI va gérer, les OQTF aussi LFI va gérer, il gére aussi l'alimentation des mortiers d'artifice aux étudiantsSignaler Répondre
LFI organisateur de bodels , comme Ginon avec les spectacles
vous manquez d'ambition, on tente la 30eme place au classement Pisa. mais sur le papier des champions: apres le bac pour tous, la licence pour tous.Signaler Répondre
Non il y aura comme toujours 93/100 de réussite au bac . Statistiquement le ministère sera content , les syndicats aussi et surtout des milliers d élèves auront quitté l école et ils ne seront plus le problème de l école..Nous seront toujours 27 ème au classement Pisa et l année prochaine un énième ministre de l éducation nationale fera des promesses qu il ne pourra pas tenir puisque la France sera sous tutelle du FMI puisque l hypothèse est clairement évoquée par tous les économistes.Merci Macron qui va début de semaine au Qatar , Koweït, Bahreïn,,,,,,,, peut être pour chercher du pognonSignaler Répondre
On vois même des drapeaux " anti FN " 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les " No Future " se réveillent, bravo à cette génération de jeunes qui ont enfin compris que le monde n'a plus besoin d'intellectuels mais de travailleurs manuels dans un monde rempli d'exploitants et d'exploitée.Signaler Répondre
les dernières manifestations, il me semble avoir vu des drapeaux palestiniens et algériens .je pense qu'il y a un hic.Signaler Répondre
Va falloir imaginer la fin d'année scolaire, redoublement en masse, ou changement de voie, les parents payeurs vont rentrer en jeuSignaler Répondre
Tu veux une belle profession, alors étudie ou va travaillé tout de suite
Mélanchon ne va pas te nourrir, toute ta vie
Encore un blocage, encore la même journée copiée-collée, encore la ville paralysée pour rien.Signaler Répondre
LFI entretient ce marasme et cette agitation inutile comme si la confusion était devenue leur seul fond de commerce.
Rien n’avance, rien ne s’améliore, tout se répète dans une lassitude qui ne choque plus personne.