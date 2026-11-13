Deux nouvelles évolutions judiciaires dans l'affaire Quentin Deranque, plus de neuf mois après la mort du militant d'extrême droite radicale à Lyon.
Jeudi matin, Robin Chalendard, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault et ancien membre de la Jeune Garde, a été interpellé à son domicile d'Avignon.
Originaire de Haute-Loire, l'homme est soupçonné depuis le début de l'enquête d'avoir apporté une aide logistique dans le cadre des événements ayant conduit à la mort du jeune militant, le 12 février 2026.
Selon La Provence, son arrestation a été réalisée par les gendarmes du Psig d'Avignon. Il a ensuite été placé en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la section de recherches de Paris.
Un suspect déjà entendu dans cette affaire
Robin Chalendard n'est pas inconnu des enquêteurs. Il avait déjà été placé en garde à vue lors des premières investigations, en février dernier.
À cette occasion, il avait reconnu avoir porté des coups lors des violences survenues à proximité de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, tout en contestant avoir frappé Quentin Deranque.
Selon les informations rapportées par La Provence, les soupçons qui le concernent portent désormais sur une éventuelle assistance logistique, et non sur des violences directement commises contre la victime. Il aurait hébergé un suspect qui cherchait à échapper aux enquêteurs.
Le parquet conteste une remise en liberté
Parallèlement à cette nouvelle interpellation, la justice a ordonné jeudi soir la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un homme né en 1999, mis en examen pour homicide volontaire dans ce dossier.
Le parquet de Lyon a immédiatement annoncé son intention de contester cette décision et de demander le retour du suspect en détention provisoire.
L'enquête a déjà donné lieu à plusieurs vagues d'interpellations depuis février. Neuf hommes avaient initialement été mis en examen pour meurtre ou complicité, avant que cinq autres personnes ne soient poursuivies en septembre pour association de malfaiteurs ou violences aggravées.
Plusieurs des suspects sont présentés comme des membres ou des proches de la Jeune Garde, mouvement d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault en 2018 et dissous en juin 2026, à l'instar de son ex-attaché parlementaire Jacques-Elie Favrot, incarcéré à Corbas.
Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités individuelles dans les violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque.
Il faut être vraiment idiot et méchant pour se féliciter de la mort d’un être vivant… niveau du caniveau chez LFI et ses sympathisantsSignaler Répondre
de malfaiteursSignaler Répondre
Comme dans les émeutes de ses dernières semaines ou on constate qu'on a une infiltration de l'extrême gauche à tous les étages, il faut faire le constat que des juges rouges sont aussi à l'oeuvreSignaler Répondre
Mais si infiltrations c'est qu'il y a depuis des décennies des gens qui ont laissé faire ce système (impossible de ne pas l'avoir vu avant).
Pourquoi ses complices ont laissé faire, là est la réelle question...
Nos politiques savaient par exemple que les militants EELV sabotaient le nucléaire français (avec une complicité des verts allemands), ils ont laissé le nucléaire français être "cassé". On dit souvent que c'était pour des alliances "politiques" mais au regard du poids de EELV c'est faux. Par contre ce cassage du nucléaire a été très très rentable pour les fournisseurs d'énergies alternatives et on sait de nombreux élus (aussi avocat d'affaire) ont du business très juteux avec ses intervenants dans l'énergie. Il faut pas avoir peur de parler de corruption dans ce pays.
Qu Melenchon et ses amis apparaissent sous leur vraies idéesSignaler Répondre
Je comprends pas pourquoi la justice s'en prend à LFI, pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bien !Signaler Répondre
Merci a la justice, au parquet de ne rien lâcher.Signaler Répondre
Et que la loi change afin de faciliter votre travail.
Qu il soit mis fin a l individualisation des peines mis en place sous François HOLLANDE, qui allonge et alourdit les peines.
Tu étais en meute pour attaquer, tu n as rien fait pour empêcher l homicide, tu es aussi responsable....
Tu étais aussi libre de ne pas participer, et aussi de dénoncer l intention..ce que tout citoyen a le devoir de faire.
Aucun jeune ne doit mourir pour des idées, sa religion ou sa couleur de peau....
Aucune personne ne doit être menacée physiquement pour des opinions contraires.
La domination par la peur, la haine et la terreur est le fascisme.
LYON en son histoire en porte la résistance et son procureur en d autre temps et un autre légendaire procès lui a fait honneur..
Que cette noblesse de robe et de coeur se perpétue...
Quentin,🙏 pour tes parents, dignes, Lyon te le doit..