Deux nouvelles évolutions judiciaires dans l'affaire Quentin Deranque, plus de neuf mois après la mort du militant d'extrême droite radicale à Lyon.

Jeudi matin, Robin Chalendard, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault et ancien membre de la Jeune Garde, a été interpellé à son domicile d'Avignon.

Originaire de Haute-Loire, l'homme est soupçonné depuis le début de l'enquête d'avoir apporté une aide logistique dans le cadre des événements ayant conduit à la mort du jeune militant, le 12 février 2026.

Selon La Provence, son arrestation a été réalisée par les gendarmes du Psig d'Avignon. Il a ensuite été placé en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la section de recherches de Paris.

Un suspect déjà entendu dans cette affaire

Robin Chalendard n'est pas inconnu des enquêteurs. Il avait déjà été placé en garde à vue lors des premières investigations, en février dernier.

À cette occasion, il avait reconnu avoir porté des coups lors des violences survenues à proximité de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, tout en contestant avoir frappé Quentin Deranque.

Selon les informations rapportées par La Provence, les soupçons qui le concernent portent désormais sur une éventuelle assistance logistique, et non sur des violences directement commises contre la victime. Il aurait hébergé un suspect qui cherchait à échapper aux enquêteurs.

Le parquet conteste une remise en liberté

Parallèlement à cette nouvelle interpellation, la justice a ordonné jeudi soir la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un homme né en 1999, mis en examen pour homicide volontaire dans ce dossier.

Le parquet de Lyon a immédiatement annoncé son intention de contester cette décision et de demander le retour du suspect en détention provisoire.

L'enquête a déjà donné lieu à plusieurs vagues d'interpellations depuis février. Neuf hommes avaient initialement été mis en examen pour meurtre ou complicité, avant que cinq autres personnes ne soient poursuivies en septembre pour association de malfaiteurs ou violences aggravées.

Plusieurs des suspects sont présentés comme des membres ou des proches de la Jeune Garde, mouvement d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault en 2018 et dissous en juin 2026, à l'instar de son ex-attaché parlementaire Jacques-Elie Favrot, incarcéré à Corbas.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités individuelles dans les violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque.