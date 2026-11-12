Près de Lyon : un homme se dénude et poursuit une promeneuse dans un bois, la gendarmerie ouvre une enquête

Une promenade qui a viré à l'angoisse pour une habitante d'Irigny, dans le sud de la métropole de Lyon.

Dimanche, vers 17h30, une femme qui se promenait avec son chien dans le secteur boisé du fort de Montcorin a été confrontée à un individu au comportement particulièrement inquiétant.

L'homme s'est déshabillé et a commencé à effectuer des gestes à caractère sexuel avant de poursuivre la promeneuse.

La scène s'est déroulée à la tombée de la nuit, alors que plusieurs personnes fréquentaient encore les lieux.

Deux hommes interviennent pour aider la victime

Une autre femme, accompagnée de son enfant, a assisté aux faits. Deux hommes présents dans le secteur, dont un joggeur, sont alors intervenus pour venir en aide à la victime, particulièrement choquée.

Alertés, les gendarmes ont rapidement déployé un dispositif de recherche autour du bois. Plusieurs personnes ont été contrôlées, sans permettre de retrouver l'individu.

Une enquête a été ouverte pour identifier le suspect, décrit par les témoins comme un jeune adulte.