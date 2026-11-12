Près de Lyon : un homme se dénude et poursuit une promeneuse dans un bois, la gendarmerie ouvre une enquête

Une promenade qui a viré à l'angoisse pour une habitante d'Irigny, dans le sud de la métropole de Lyon.
Dimanche, vers 17h30, une femme qui se promenait avec son chien dans le secteur boisé du fort de Montcorin a été confrontée à un individu au comportement particulièrement inquiétant.
L'homme s'est déshabillé et a commencé à effectuer des gestes à caractère sexuel avant de poursuivre la promeneuse.
La scène s'est déroulée à la tombée de la nuit, alors que plusieurs personnes fréquentaient encore les lieux.
Deux hommes interviennent pour aider la victime
Une autre femme, accompagnée de son enfant, a assisté aux faits. Deux hommes présents dans le secteur, dont un joggeur, sont alors intervenus pour venir en aide à la victime, particulièrement choquée.
Alertés, les gendarmes ont rapidement déployé un dispositif de recherche autour du bois. Plusieurs personnes ont été contrôlées, sans permettre de retrouver l'individu.
Une enquête a été ouverte pour identifier le suspect, décrit par les témoins comme un jeune adulte.
Je vois qu’on est beaucoup à avoir la même idée 😂Signaler Répondre
J’imagine que ce n’était pas un rottweiler que la dame promenait. Cela dit, même un chihuahua aurait fait l’affaire ! 😈
Trêve de plaisanterie, y’a vraiment des Cro Magnon en liberté.
Toute ma sympathie aux victimes.
Pauvre bête , exploitation des animaux, c'est un scandale, après on va dire que c'est un chien méchant !Signaler Répondre
Dommage que cette dame n'aie pas eu un Dobermann amateur de saucisse !Signaler Répondre
Il fallait qu'elle fasse mordre son chien au bon endroit !Signaler Répondre
Venez comme vous êtesSignaler Répondre