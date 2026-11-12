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Près de Lyon : un homme se dénude et poursuit une promeneuse dans un bois, la gendarmerie ouvre une enquête

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Près de Lyon : un homme se dénude et poursuit une promeneuse dans un bois, la gendarmerie ouvre une enquête

Une femme a été victime d'un exhibitionniste dimanche 8 novembre à Irigny, près de Lyon. Alors qu'elle promenait son chien dans le secteur du fort de Montcorin, un individu s'est dévêtu avant de la poursuivre. Malgré l'intervention des gendarmes, le suspect n'a pas été retrouvé.

Une promenade qui a viré à l'angoisse pour une habitante d'Irigny, dans le sud de la métropole de Lyon.

Dimanche, vers 17h30, une femme qui se promenait avec son chien dans le secteur boisé du fort de Montcorin a été confrontée à un individu au comportement particulièrement inquiétant.

L'homme s'est déshabillé et a commencé à effectuer des gestes à caractère sexuel avant de poursuivre la promeneuse.

La scène s'est déroulée à la tombée de la nuit, alors que plusieurs personnes fréquentaient encore les lieux.

Deux hommes interviennent pour aider la victime

Une autre femme, accompagnée de son enfant, a assisté aux faits. Deux hommes présents dans le secteur, dont un joggeur, sont alors intervenus pour venir en aide à la victime, particulièrement choquée.

Alertés, les gendarmes ont rapidement déployé un dispositif de recherche autour du bois. Plusieurs personnes ont été contrôlées, sans permettre de retrouver l'individu.

Une enquête a été ouverte pour identifier le suspect, décrit par les témoins comme un jeune adulte.

5 commentaires
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Lorena Bobbitt le 12/11/2026 à 17:29

Je vois qu’on est beaucoup à avoir la même idée 😂
J’imagine que ce n’était pas un rottweiler que la dame promenait. Cela dit, même un chihuahua aurait fait l’affaire ! 😈

Trêve de plaisanterie, y’a vraiment des Cro Magnon en liberté.

Toute ma sympathie aux victimes.

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Pourquoi le chien le 12/11/2026 à 17:02
Ex Précisions a écrit le 12/11/2026 à 16h20

Il fallait qu'elle fasse mordre son chien au bon endroit !

Pauvre bête , exploitation des animaux, c'est un scandale, après on va dire que c'est un chien méchant !

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savadeçoi le 12/11/2026 à 17:02

Dommage que cette dame n'aie pas eu un Dobermann amateur de saucisse !

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Ex Précisions le 12/11/2026 à 16:20

Il fallait qu'elle fasse mordre son chien au bon endroit !

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Une CHANCE pour la France le 12/11/2026 à 16:18

Venez comme vous êtes

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