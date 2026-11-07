Lyon : jusqu'à 3300 manifestants ce samedi, une incursion matée en Presqu'île

La mobilisation se poursuit à Lyon, deux jours après la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre.

Ce samedi après-midi, entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées aux abords de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, répondant à des appels diffusés sur les réseaux sociaux.

Le rassemblement, non déclaré, a rapidement débordé sur le cours Albert-Thomas, perturbant la circulation automobile. Une première interpellation a également été signalée.

La préfecture du Rhône indique avoir procédé à des sommations avant de recourir aux gaz lacrymogènes, les participants n'ayant pas répondu aux injonctions de dispersion.

Un autre groupe, réuni à la Croix-Rousse, a ensuite descendu les Pentes vers 16h pour rejoindre la Presqu'île jusqu'à la rue Président Edouard-Herriot. Environ 3300 personnes ont été recensées par la préfecture, qui annonce 13 interpellations.

Cette intervention intervient alors que les autorités ont interdit les rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville lyonnais entre 10h et 20h ce samedi, en raison des risques de troubles à l'ordre public.

Plusieurs lignes de métro et de tramway interrompues

La mobilisation entraîne également des difficultés sur le réseau TCL.

La ligne D du métro ne circule plus entre Bellecour et Gare de Vénissieux. Sur la ligne B, la station Saxe-Gambetta n'est plus desservie, avec une reprise estimée à 20h.

Les tramways T2, T4 et T5 subissent également des interruptions sur certaines portions de leurs parcours.

Enfin, la ligne C du métro est interrompue en raison de travaux de maintenance, indépendamment des rassemblements.

Les voyageurs sont invités à vérifier l'état du trafic avant leurs déplacements, alors que la situation reste évolutive dans l'agglomération lyonnaise.