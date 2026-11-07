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Lyon : jusqu'à 3300 manifestants ce samedi, une incursion matée en Presqu'île

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Lyon : jusqu'à 3300 manifestants ce samedi, une incursion matée en Presqu'île

Nouvelle journée de tensions à Lyon ce samedi 7 novembre. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le secteur de la Manufacture des Tabacs, malgré l'absence de manifestation déclarée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plusieurs lignes de métro et de tramway sont perturbées.

La mobilisation se poursuit à Lyon, deux jours après la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre.

Ce samedi après-midi, entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées aux abords de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, répondant à des appels diffusés sur les réseaux sociaux.

Le rassemblement, non déclaré, a rapidement débordé sur le cours Albert-Thomas, perturbant la circulation automobile. Une première interpellation a également été signalée.

La préfecture du Rhône indique avoir procédé à des sommations avant de recourir aux gaz lacrymogènes, les participants n'ayant pas répondu aux injonctions de dispersion.

Un autre groupe, réuni à la Croix-Rousse, a ensuite descendu les Pentes vers 16h pour rejoindre la Presqu'île jusqu'à la rue Président Edouard-Herriot. Environ 3300 personnes ont été recensées par la préfecture, qui annonce 13 interpellations.

Cette intervention intervient alors que les autorités ont interdit les rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville lyonnais entre 10h et 20h ce samedi, en raison des risques de troubles à l'ordre public.

Plusieurs lignes de métro et de tramway interrompues

La mobilisation entraîne également des difficultés sur le réseau TCL.

La ligne D du métro ne circule plus entre Bellecour et Gare de Vénissieux. Sur la ligne B, la station Saxe-Gambetta n'est plus desservie, avec une reprise estimée à 20h.

Les tramways T2, T4 et T5 subissent également des interruptions sur certaines portions de leurs parcours.

Enfin, la ligne C du métro est interrompue en raison de travaux de maintenance, indépendamment des rassemblements.

Les voyageurs sont invités à vérifier l'état du trafic avant leurs déplacements, alors que la situation reste évolutive dans l'agglomération lyonnaise.

Tags :

Lyon

0-50 sur 78 commentaires
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le shérif le 07/11/2026 à 20:14
danger contre nos jeunes a écrit le 07/11/2026 à 19h23

la police utilise des véhicules Centaure équipés de canons à son ! L’ONU a alerté sur les dangers de ces armes, qui peuvent provoquer des lésions auditives, des ruptures du tympan et des troubles de l’équilibre.

Et en plus ils prennent une douche gratis!

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A un moment il faut enfermer les psychopathes.. le 07/11/2026 à 20:14
Tout cela devient glauque a écrit le 07/11/2026 à 19h13

Les manifestations sont devenues une sortie banale comme aller à la vogue des marrons, les Français ont besoin de sortir, c’est gratos et on rencontre pleins de gens ..

La vie misérable de ces gens feraient presque pitié, s ils ne nous faisaient pas autant chier..
Celui qui aura le courage d enfermer MELENCHON aura tous les votes de mon immeuble.....et je n' habite pas le 6

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Calahann le 07/11/2026 à 20:13

@ bien d'accord,

Je suis bien d'accord !
Le nombre de naissance augmente pendant que les budgets des universités baissent, mais si on faisait redoubler plus d'élèves, on pourrait les garder en primaire et au collège et ils n'encombreraient pas les bancs de la fac !
En plus, avoir des CM2 ou des 6e de 18 ou 19 ans ferait du bien aux profs qui ont toujours des gamins face à eux !

Le taux de natalité en France est clairement en baisse si bien que l'année dernière ( 2025 ) , le nombre de décès a été supérieure au chiffre des naissance, une 1ère depuis la Seconde guerre mondiale.

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L ONU c' est la foire aux terroristes... le 07/11/2026 à 20:11
danger contre nos jeunes a écrit le 07/11/2026 à 19h23

la police utilise des véhicules Centaure équipés de canons à son ! L’ONU a alerté sur les dangers de ces armes, qui peuvent provoquer des lésions auditives, des ruptures du tympan et des troubles de l’équilibre.

L ONU, le machin qui avait des employés avec le Hamas lors du pogrom du 7 octobre 2023 ?

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métropole De Lyon le 07/11/2026 à 20:05

Métro C ne circule plus jusqu’au 16 novembre. On attend les tweets indignés de Sarselli, comme à l’époque. On attend aussi un geste commercial

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Flo48 le 07/11/2026 à 19:42

Comme ils ne savent pas lire,ils ne peuvent pas voir que c'était interdit de manifester.De toute façon,ils ne respectent rien,ni les commercants qui ne peuvent pas ouvrir leurs boutiques,ni les lois Françaises!
Courage aux FDO.

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l'hôpital qui se fout... le 07/11/2026 à 19:40
Une ardoise magique a écrit le 07/11/2026 à 18h38

Le problème est à la base, l'abolition du redoublement, une énorme connerie, faite il y quelques années, résultat un niveau pitoyable, et des facs qui ne peuvent pas accueuillirbeaucoup trop de jeunes pour des hautes études alors qu'ils n'ont pas le niveau
Personne osent le dire
Tout le monde ne peut faire les Jeux Olympiques, sauf en abaissant le niveau 10 mn au 100 mètres
Pauvres parents , dites la vérité à vos gosses, ils vont ramasser les poubelles qu'ils brulent actuellemnent

Quand on écrit un commentaire pour déplorer le faible niveau en orthographe des autres, la moindre des choses est de ne pas faire de faute... Relisez-vous ! 3 erreurs, voire plus (j'ai arrêté de lire avant la fin) , ça décrédibilise tout votre blabla.
PS : les redoublements n'ont pas disparu.

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Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances... le 07/11/2026 à 19:35
French connection a écrit le 07/11/2026 à 17h51

Ce qu'on pourrait te demander de concret, c'est de fermer ta grande tronche au lieu de nous sortir tes cretineries

On vous retourne aussi la remarque!

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INTIMIDATIONS D'ETAT??? le 07/11/2026 à 19:35
fin de droit a écrit le 07/11/2026 à 17h15

Tu viens manifester, tu repars sans papiers. À Lyon, les forces de l'ordre confisquent carrément les cartes d'identité en plein rassemblement. C'est légal ça maintenant ou on a basculé dans une autre dimension ?

Tout est fait pour décourager les manifs (saisie de sérum physiologique , saisie,' des panneaux soi-disant illégaux, entraves aux libertés de circuler, INTIMIDATIONS?)
Et là, confiscation de papiers?

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Racailles de m... le 07/11/2026 à 19:32

Les racailles en roue libre...

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Ça s'appelle pas guerre civile? le 07/11/2026 à 19:32
moi13 a écrit le 07/11/2026 à 16h03

et ? rassemblement interdit, sommations d’usage avant le recours à la force ? Il suffisait de respecter loi et injonctions. Next

Pouvoir en guerre contre son peuple....

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LIBERTICIDE le 07/11/2026 à 19:30
Soleil noir a écrit le 07/11/2026 à 15h32

Ainsi comment la démocratie meurt en France. Échos de l'époque stalinienne en Union soviétique.

On nous fait croire qu'on est en démocratie,mais la Macronie n'a jamais été autant liberticide!

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Ana le 07/11/2026 à 19:29
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 17h37

Dur, mais vrai.

Mais bien sûr qu'ils s'en fichent

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On est déjà dedans le 07/11/2026 à 19:28
samlion a écrit le 07/11/2026 à 17h24

Cette année, le slogan est la police tue, il y a une certaine période, le bataclan, ont voulait embrasser, un flic . Les temps changent, je crains que l année 2027, la guerre civile sera dans la rue

Mais on est déjà dedans...

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Presse subventionnée? le 07/11/2026 à 19:23
Pfxffff a écrit le 07/11/2026 à 16h22

Reste chez toi et mate les fake news sur tes réseaux sociaux, fouteurs de zizanie.

Te laisse bien enfumer par les médias et la presse subventionnée?

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danger contre nos jeunes le 07/11/2026 à 19:23

la police utilise des véhicules Centaure équipés de canons à son ! L’ONU a alerté sur les dangers de ces armes, qui peuvent provoquer des lésions auditives, des ruptures du tympan et des troubles de l’équilibre.

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Lyon intra muros.... le 07/11/2026 à 19:23
Parlons des manifestants a écrit le 07/11/2026 à 18h29

Lyonmag pouvez vous évoqué la manifestation et pas que les 2/3 bagarres … Vosu jouez le jeu des perturbateurs

Une manifestation non déclarée, donc non autorisée est par principe interdite.
Parler d'un événement interdit est interdit.....reste juste a parler des voyous qui transgressent la loi et emmerdent toute la population ..
Rien d'autre a faire...CSFD

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Fonctionnaires? le 07/11/2026 à 19:22
Un flic est un homme a écrit le 07/11/2026 à 17h01

Un travail pas facile, un jour t'auras besoin d'un flic, ce sera peut être lui
Avec Jean Luc t'auras encore des flics, où peut être un militaire, et lui il discute pas , il tire
Jean Luc est un assassin de vous mettre dans la rue, une honte sa cause

On en a déjà eu besoin, ils nous ont dit débrouillez vous (au moins 2 fois!) quand c'est pas qu'ils ne veulent pas prendre les plaintes(combien d'affaire de violence conjugales et de feminicides il y a eu avec ce genre de fumisterie?)

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Tout cela devient glauque le 07/11/2026 à 19:13

Les manifestations sont devenues une sortie banale comme aller à la vogue des marrons, les Français ont besoin de sortir, c’est gratos et on rencontre pleins de gens ..

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Mdr le 07/11/2026 à 19:11

3300 manifestants, tout est dit 😂
Fin.

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impossible de l’appliquer le 07/11/2026 à 19:10
je regarde le ciel a écrit le 07/11/2026 à 17h12

Un nouveau président est élu en mai 2027 ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd'hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser.

les programmes du RN et de LFI sont inconstitutionnels et infinancables . La mise en œuvre de leurs principales promesses conduira à la sortie de la France de l’Union européenne et à la ruine de leurs propres electeurs. Ces candidats le savent et s’en moquent. Au pouvoir ils appliqueront leur programme et ruineront le pays plus vite encore que ceux qui viennent d’échouer. Il est tragique qu’aucun candidat actuel à gauche ou à droite ne réussisse à faire entendre ce message .

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NopasaranpendantmesRTT le 07/11/2026 à 19:08
Parlons des manifestants a écrit le 07/11/2026 à 18h29

Lyonmag pouvez vous évoqué la manifestation et pas que les 2/3 bagarres … Vosu jouez le jeu des perturbateurs

Les manifestants sont des personnes privilégiées, pouvant se rendre à Lyon, s'y garer, et aller bousiller la vie de ceux qui y vivent et financent leus retraites et leurs SCI. Et donc, des perturbateurs, pas seulement de grands parasites.

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bien d'accord le 07/11/2026 à 19:06
Une ardoise magique a écrit le 07/11/2026 à 18h38

Le problème est à la base, l'abolition du redoublement, une énorme connerie, faite il y quelques années, résultat un niveau pitoyable, et des facs qui ne peuvent pas accueuillirbeaucoup trop de jeunes pour des hautes études alors qu'ils n'ont pas le niveau
Personne osent le dire
Tout le monde ne peut faire les Jeux Olympiques, sauf en abaissant le niveau 10 mn au 100 mètres
Pauvres parents , dites la vérité à vos gosses, ils vont ramasser les poubelles qu'ils brulent actuellemnent

Je suis bien d'accord !
Le nombre de naissance augmente pendant que les budgets des universités baissent, mais si on faisait redoubler plus d'élèves, on pourrait les garder en primaire et au collège et ils n'encombreraient pas les bancs de la fac !
En plus, avoir des CM2 ou des 6e de 18 ou 19 ans ferait du bien aux profs qui ont toujours des gamins face à eux !

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Djoudjou le 07/11/2026 à 19:06
Watt a écrit le 07/11/2026 à 18h46

Les perturbateurs jouent le jeu des perturbateurs. Arrêtez de minimiser leurs actions.

On dirait une manif de perturbateurs alors que ce n’est pas le cas

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French connection le 07/11/2026 à 19:01

C'est à se demander si ces abrutis de manifestants ont encore envie de bosser plutôt que d'emmerder ceux qui se lèvent pour aller au charbon. La France est en déficit, alors arrêtez de pleurer et allez donc travailler en attendant de faire vos revendications aux prochaines elections

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JLM 2027 le 07/11/2026 à 18:59

20 000 personnes au grand meeting de présentation du programme de gouvernement ! ni lepen ni zemmour ni Philippe sont capables de faire pareil n’écoutez pas les médias et sondages faite votre propre opinion lisez les programmes et histoire de chaque parti

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ben certains le 07/11/2026 à 18:49
des tensions a lyon a écrit le 07/11/2026 à 16h08

La situation à LYON est CHAOTIQUE !! La ville est noyés dans les LACRYMOGÈNES en marge de la manifestation du samedi 7 novembre !!

se sont noyé dans la 8.6 avant la manif

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Watt le 07/11/2026 à 18:46
Parlons des manifestants a écrit le 07/11/2026 à 18h29

Lyonmag pouvez vous évoqué la manifestation et pas que les 2/3 bagarres … Vosu jouez le jeu des perturbateurs

Les perturbateurs jouent le jeu des perturbateurs. Arrêtez de minimiser leurs actions.

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Etran le 07/11/2026 à 18:44
chiffre d’affaires a écrit le 07/11/2026 à 15h40

voil un samedi encore sans tcl le chiffre d’affaires en kao voilà la France a Macron il y aura du écouter les jeunes et céder les 10 milliards

Vous pas parlez français?
Vous pas aller école pour apprendre français ?
Vous pas comprendre manifestation interdite ?
Vous pas comprendre plus d’argent dans caisses ?

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Le Fustigeur le 07/11/2026 à 18:42

Se faire récurer le nez au lacrymo par les CRS pendant que le sous-gourou Mélenchon, multi-millionnaire blindé de thunes, leur jappe ses ordres bien au chaud dans ses pantoufles... Quelle misère cosmique !

Les serfs d'Arnault et Belouassa se croient en révolution alors qu'ils servent de serpillères à des bourgeois facho-gauchistes qui comptent leurs sous en se foutant de leur gueule.

Vos idoles brassent des millions, vous rentrez la truffe en feu et les poumons carbonisés.
Dépoussiérez vos sarouels, mouchez votre détresse et dégagez de nos trottoirs avant le passage de la balayeuse !

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Une ardoise magique le 07/11/2026 à 18:38
Cedons sur l essentiel .. a écrit le 07/11/2026 à 18h01

Je suis d accord pour qu il cède quelques Bescherelle aux contestataires ...
On aura un peu avance....

Le problème est à la base, l'abolition du redoublement, une énorme connerie, faite il y quelques années, résultat un niveau pitoyable, et des facs qui ne peuvent pas accueuillirbeaucoup trop de jeunes pour des hautes études alors qu'ils n'ont pas le niveau
Personne osent le dire
Tout le monde ne peut faire les Jeux Olympiques, sauf en abaissant le niveau 10 mn au 100 mètres
Pauvres parents , dites la vérité à vos gosses, ils vont ramasser les poubelles qu'ils brulent actuellemnent

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et en plus le 07/11/2026 à 18:36
Tu suis la procédure , c est tout.. a écrit le 07/11/2026 à 17h51

Ben, tu iras les chercher au commissariat,c est pas compliqué....en plus ça te fera prendre l air.

tu connaitras le chemin lorsque tu seras assigné a résidence et qu'il faudra pointé au commissariat

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Parlons des manifestants le 07/11/2026 à 18:29

Lyonmag pouvez vous évoqué la manifestation et pas que les 2/3 bagarres … Vosu jouez le jeu des perturbateurs

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Adaptation le 07/11/2026 à 18:28
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Ils s'adaptent à la violence des manifestants.

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brumel69 le 07/11/2026 à 18:28

un tsunami, 250 000 personnes, plutôt une vaguelette...

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Cedons sur l essentiel .. le 07/11/2026 à 18:01
la dernière danse a écrit le 07/11/2026 à 17h52

Samedi 7 novembre : 250 000 partout en France lundi Macron doit cédé plein de choses lundi pour le peuple français si non il doit assumer le tsunami populaire

Je suis d accord pour qu il cède quelques Bescherelle aux contestataires ...
On aura un peu avance....

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du concret ? le 07/11/2026 à 18:00
Calahann a écrit le 07/11/2026 à 17h35

On s'en fout ROYALEMENT de ta philosophie et de ce que tu penses. Tu n'es pas à la place des autres 😂😂😂
Dû coup, tu proposes quoi de concret copain ???

c'est simple ; pour gagner plus , il faut se sortir les doigts ... ton patron est un con ? change de boite ; ton boulot t'emmerde ? change de métier ; ca paye mieux ailleurs ? fais du déplacement ; ca fonctionne , il suffit de vouloir et d'essayer

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tout a fait le 07/11/2026 à 17:52
je regarde le ciel a écrit le 07/11/2026 à 17h12

Un nouveau président est élu en mai 2027 ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd'hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser.

et combien de lois et de réformes adoptées par les assemblées n'ont pas été appliquées a cause du blocage de quelques minorités hurlantes qui nous bassinent avec la ' démocratie ' qu'ils bafouent chaque jour

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la dernière danse le 07/11/2026 à 17:52

Samedi 7 novembre : 250 000 partout en France lundi Macron doit cédé plein de choses lundi pour le peuple français si non il doit assumer le tsunami populaire

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Tu suis la procédure , c est tout.. le 07/11/2026 à 17:51
fin de droit a écrit le 07/11/2026 à 17h15

Tu viens manifester, tu repars sans papiers. À Lyon, les forces de l'ordre confisquent carrément les cartes d'identité en plein rassemblement. C'est légal ça maintenant ou on a basculé dans une autre dimension ?

Ben, tu iras les chercher au commissariat,c est pas compliqué....en plus ça te fera prendre l air.

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French connection le 07/11/2026 à 17:51

Ce qu'on pourrait te demander de concret, c'est de fermer ta grande tronche au lieu de nous sortir tes cretineries

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Nimbus le 07/11/2026 à 17:37
Questions a écrit le 07/11/2026 à 17h26

Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?

Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?

C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.

Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.

Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .

Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.

Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie

Dur, mais vrai.

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Calahann le 07/11/2026 à 17:35

On s'en fout ROYALEMENT de ta philosophie et de ce que tu penses. Tu n'es pas à la place des autres 😂😂😂
Dû coup, tu proposes quoi de concret copain ???

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Nimbus le 07/11/2026 à 17:34
hi hi a écrit le 07/11/2026 à 17h20

et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?

Pas besoin de ça, et c'est toi qui payes.

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Questions le 07/11/2026 à 17:26

Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?

Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?

C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.

Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.

Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .

Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.

Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie

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samlion le 07/11/2026 à 17:24

Cette année, le slogan est la police tue, il y a une certaine période, le bataclan, ont voulait embrasser, un flic . Les temps changent, je crains que l année 2027, la guerre civile sera dans la rue

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Évidemment le 07/11/2026 à 17:22
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Tu préfères les milices de Jean Luc

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hi hi le 07/11/2026 à 17:20
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?

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et comme disait le 07/11/2026 à 17:18
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Chichi : " la vieillesse , quel naufrage " ...

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La blague le 07/11/2026 à 17:17
des tensions a lyon a écrit le 07/11/2026 à 16h08

La situation à LYON est CHAOTIQUE !! La ville est noyés dans les LACRYMOGÈNES en marge de la manifestation du samedi 7 novembre !!

Rien de chaotique,1500 pue la pisse aux cheveux bleus qui cherchent à occuper leur samedi.
Ailleurs ça vie,ça consomme la part dieu était blindé, les restos etaient plein.
Tous le monde s’en tamponne de vos balades de pouilleux.
Mettez vous au boulot vous aurez un meilleur niveau de vie.

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