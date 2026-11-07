Lyon : jusqu'à 3300 manifestants ce samedi, une incursion matée en Presqu'île

La mobilisation se poursuit à Lyon, deux jours après la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre.
Ce samedi après-midi, entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées aux abords de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, répondant à des appels diffusés sur les réseaux sociaux.
Le rassemblement, non déclaré, a rapidement débordé sur le cours Albert-Thomas, perturbant la circulation automobile. Une première interpellation a également été signalée.
La préfecture du Rhône indique avoir procédé à des sommations avant de recourir aux gaz lacrymogènes, les participants n'ayant pas répondu aux injonctions de dispersion.
Un autre groupe, réuni à la Croix-Rousse, a ensuite descendu les Pentes vers 16h pour rejoindre la Presqu'île jusqu'à la rue Président Edouard-Herriot. Environ 3300 personnes ont été recensées par la préfecture, qui annonce 13 interpellations.
Cette intervention intervient alors que les autorités ont interdit les rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville lyonnais entre 10h et 20h ce samedi, en raison des risques de troubles à l'ordre public.
Plusieurs lignes de métro et de tramway interrompues
La mobilisation entraîne également des difficultés sur le réseau TCL.
La ligne D du métro ne circule plus entre Bellecour et Gare de Vénissieux. Sur la ligne B, la station Saxe-Gambetta n'est plus desservie, avec une reprise estimée à 20h.
Les tramways T2, T4 et T5 subissent également des interruptions sur certaines portions de leurs parcours.
Enfin, la ligne C du métro est interrompue en raison de travaux de maintenance, indépendamment des rassemblements.
Les voyageurs sont invités à vérifier l'état du trafic avant leurs déplacements, alors que la situation reste évolutive dans l'agglomération lyonnaise.
Et en plus ils prennent une douche gratis!Signaler Répondre
La vie misérable de ces gens feraient presque pitié, s ils ne nous faisaient pas autant chier..Signaler Répondre
Celui qui aura le courage d enfermer MELENCHON aura tous les votes de mon immeuble.....et je n' habite pas le 6
@ bien d'accord,Signaler Répondre
Je suis bien d'accord !
Le nombre de naissance augmente pendant que les budgets des universités baissent, mais si on faisait redoubler plus d'élèves, on pourrait les garder en primaire et au collège et ils n'encombreraient pas les bancs de la fac !
En plus, avoir des CM2 ou des 6e de 18 ou 19 ans ferait du bien aux profs qui ont toujours des gamins face à eux !
Le taux de natalité en France est clairement en baisse si bien que l'année dernière ( 2025 ) , le nombre de décès a été supérieure au chiffre des naissance, une 1ère depuis la Seconde guerre mondiale.
L ONU, le machin qui avait des employés avec le Hamas lors du pogrom du 7 octobre 2023 ?Signaler Répondre
Métro C ne circule plus jusqu’au 16 novembre. On attend les tweets indignés de Sarselli, comme à l’époque. On attend aussi un geste commercialSignaler Répondre
Comme ils ne savent pas lire,ils ne peuvent pas voir que c'était interdit de manifester.De toute façon,ils ne respectent rien,ni les commercants qui ne peuvent pas ouvrir leurs boutiques,ni les lois Françaises!Signaler Répondre
Courage aux FDO.
Quand on écrit un commentaire pour déplorer le faible niveau en orthographe des autres, la moindre des choses est de ne pas faire de faute... Relisez-vous ! 3 erreurs, voire plus (j'ai arrêté de lire avant la fin) , ça décrédibilise tout votre blabla.Signaler Répondre
PS : les redoublements n'ont pas disparu.
On vous retourne aussi la remarque!Signaler Répondre
Tout est fait pour décourager les manifs (saisie de sérum physiologique , saisie,' des panneaux soi-disant illégaux, entraves aux libertés de circuler, INTIMIDATIONS?)Signaler Répondre
Et là, confiscation de papiers?
Les racailles en roue libre...Signaler Répondre
Pouvoir en guerre contre son peuple....Signaler Répondre
On nous fait croire qu'on est en démocratie,mais la Macronie n'a jamais été autant liberticide!Signaler Répondre
Mais bien sûr qu'ils s'en fichentSignaler Répondre
Mais on est déjà dedans...Signaler Répondre
Te laisse bien enfumer par les médias et la presse subventionnée?Signaler Répondre
la police utilise des véhicules Centaure équipés de canons à son ! L’ONU a alerté sur les dangers de ces armes, qui peuvent provoquer des lésions auditives, des ruptures du tympan et des troubles de l’équilibre.Signaler Répondre
Une manifestation non déclarée, donc non autorisée est par principe interdite.Signaler Répondre
Parler d'un événement interdit est interdit.....reste juste a parler des voyous qui transgressent la loi et emmerdent toute la population ..
Rien d'autre a faire...CSFD
On en a déjà eu besoin, ils nous ont dit débrouillez vous (au moins 2 fois!) quand c'est pas qu'ils ne veulent pas prendre les plaintes(combien d'affaire de violence conjugales et de feminicides il y a eu avec ce genre de fumisterie?)Signaler Répondre
Les manifestations sont devenues une sortie banale comme aller à la vogue des marrons, les Français ont besoin de sortir, c’est gratos et on rencontre pleins de gens ..Signaler Répondre
3300 manifestants, tout est dit 😂Signaler Répondre
Fin.
les programmes du RN et de LFI sont inconstitutionnels et infinancables . La mise en œuvre de leurs principales promesses conduira à la sortie de la France de l’Union européenne et à la ruine de leurs propres electeurs. Ces candidats le savent et s’en moquent. Au pouvoir ils appliqueront leur programme et ruineront le pays plus vite encore que ceux qui viennent d’échouer. Il est tragique qu’aucun candidat actuel à gauche ou à droite ne réussisse à faire entendre ce message .Signaler Répondre
Les manifestants sont des personnes privilégiées, pouvant se rendre à Lyon, s'y garer, et aller bousiller la vie de ceux qui y vivent et financent leus retraites et leurs SCI. Et donc, des perturbateurs, pas seulement de grands parasites.Signaler Répondre
Je suis bien d'accord !Signaler Répondre
Le nombre de naissance augmente pendant que les budgets des universités baissent, mais si on faisait redoubler plus d'élèves, on pourrait les garder en primaire et au collège et ils n'encombreraient pas les bancs de la fac !
En plus, avoir des CM2 ou des 6e de 18 ou 19 ans ferait du bien aux profs qui ont toujours des gamins face à eux !
On dirait une manif de perturbateurs alors que ce n’est pas le casSignaler Répondre
C'est à se demander si ces abrutis de manifestants ont encore envie de bosser plutôt que d'emmerder ceux qui se lèvent pour aller au charbon. La France est en déficit, alors arrêtez de pleurer et allez donc travailler en attendant de faire vos revendications aux prochaines electionsSignaler Répondre
20 000 personnes au grand meeting de présentation du programme de gouvernement ! ni lepen ni zemmour ni Philippe sont capables de faire pareil n’écoutez pas les médias et sondages faite votre propre opinion lisez les programmes et histoire de chaque partiSignaler Répondre
se sont noyé dans la 8.6 avant la manifSignaler Répondre
Les perturbateurs jouent le jeu des perturbateurs. Arrêtez de minimiser leurs actions.Signaler Répondre
Vous pas parlez français?Signaler Répondre
Vous pas aller école pour apprendre français ?
Vous pas comprendre manifestation interdite ?
Vous pas comprendre plus d’argent dans caisses ?
Se faire récurer le nez au lacrymo par les CRS pendant que le sous-gourou Mélenchon, multi-millionnaire blindé de thunes, leur jappe ses ordres bien au chaud dans ses pantoufles... Quelle misère cosmique !Signaler Répondre
Les serfs d'Arnault et Belouassa se croient en révolution alors qu'ils servent de serpillères à des bourgeois facho-gauchistes qui comptent leurs sous en se foutant de leur gueule.
Vos idoles brassent des millions, vous rentrez la truffe en feu et les poumons carbonisés.
Dépoussiérez vos sarouels, mouchez votre détresse et dégagez de nos trottoirs avant le passage de la balayeuse !
Le problème est à la base, l'abolition du redoublement, une énorme connerie, faite il y quelques années, résultat un niveau pitoyable, et des facs qui ne peuvent pas accueuillirbeaucoup trop de jeunes pour des hautes études alors qu'ils n'ont pas le niveauSignaler Répondre
Personne osent le dire
Tout le monde ne peut faire les Jeux Olympiques, sauf en abaissant le niveau 10 mn au 100 mètres
Pauvres parents , dites la vérité à vos gosses, ils vont ramasser les poubelles qu'ils brulent actuellemnent
tu connaitras le chemin lorsque tu seras assigné a résidence et qu'il faudra pointé au commissariatSignaler Répondre
Lyonmag pouvez vous évoqué la manifestation et pas que les 2/3 bagarres … Vosu jouez le jeu des perturbateursSignaler Répondre
Ils s'adaptent à la violence des manifestants.Signaler Répondre
un tsunami, 250 000 personnes, plutôt une vaguelette...Signaler Répondre
Je suis d accord pour qu il cède quelques Bescherelle aux contestataires ...Signaler Répondre
On aura un peu avance....
c'est simple ; pour gagner plus , il faut se sortir les doigts ... ton patron est un con ? change de boite ; ton boulot t'emmerde ? change de métier ; ca paye mieux ailleurs ? fais du déplacement ; ca fonctionne , il suffit de vouloir et d'essayerSignaler Répondre
et combien de lois et de réformes adoptées par les assemblées n'ont pas été appliquées a cause du blocage de quelques minorités hurlantes qui nous bassinent avec la ' démocratie ' qu'ils bafouent chaque jourSignaler Répondre
Samedi 7 novembre : 250 000 partout en France lundi Macron doit cédé plein de choses lundi pour le peuple français si non il doit assumer le tsunami populaireSignaler Répondre
Ben, tu iras les chercher au commissariat,c est pas compliqué....en plus ça te fera prendre l air.Signaler Répondre
Ce qu'on pourrait te demander de concret, c'est de fermer ta grande tronche au lieu de nous sortir tes cretineriesSignaler Répondre
Dur, mais vrai.Signaler Répondre
On s'en fout ROYALEMENT de ta philosophie et de ce que tu penses. Tu n'es pas à la place des autres 😂😂😂Signaler Répondre
Dû coup, tu proposes quoi de concret copain ???
Pas besoin de ça, et c'est toi qui payes.Signaler Répondre
Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?Signaler Répondre
Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?
C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.
Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.
Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .
Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.
Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie
Cette année, le slogan est la police tue, il y a une certaine période, le bataclan, ont voulait embrasser, un flic . Les temps changent, je crains que l année 2027, la guerre civile sera dans la rueSignaler Répondre
Tu préfères les milices de Jean LucSignaler Répondre
et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?Signaler Répondre
Chichi : " la vieillesse , quel naufrage " ...Signaler Répondre
Rien de chaotique,1500 pue la pisse aux cheveux bleus qui cherchent à occuper leur samedi.Signaler Répondre
Ailleurs ça vie,ça consomme la part dieu était blindé, les restos etaient plein.
Tous le monde s’en tamponne de vos balades de pouilleux.
Mettez vous au boulot vous aurez un meilleur niveau de vie.