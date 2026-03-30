Spectaculaire coup de filet de la section de recherches de Lyon avec l’appui du GIGN contre un trafic international de stupéfiants

La Section de recherches de Lyon et le Groupement de gendarmerie départementale de la Loire, appuyés par le GIGN, ont mis fin à un trafic de stupéfiants structuré entre l’Espagne, la Loire et la Haute-Saône.

L’enquête débute en juillet 2025 à Saint-Étienne. Lors d’un contrôle routier, un conducteur testé positif aux stupéfiants est interpellé en possession de cocaïne et de cannabis. La perquisition de son domicile, à La Fouillousse (Loire), permet une saisie spectaculaire : 237 kg de résine de cannabis. L’homme est alors mis en examen et placé en détention provisoire.

Sous commission rogatoire d’un juge d’instruction stéphanois, les investigations se poursuivent. L’individu reconnaît avoir stocké à plusieurs reprises de grandes quantités de cannabis pour le compte d’un tiers.

Interceptés "en pleine transaction"

Les gendarmes mettent alors au jour une organisation structurée, impliquée dans l’importation de drogue depuis l’Espagne et sa redistribution vers plusieurs réseaux, notamment dans la Loire et en Haute-Saône. Selon les enquêteurs de la SR de Lyon, des livraisons hebdomadaires étaient organisées vers la périphérie de Vesoul (Haute-Saône).

Le 21 mars 2026, la SR de Lyon passe à l'action, avec l’appui du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et le GGD de la Loire. Les trafiquants sont interceptés "en pleine transaction" à Vesoul. Dans le même temps, d’autres interpellations sont menées à Lille et à Saint-Étienne.

Au total, six personnes sont arrêtées. Les perquisitions permettent la saisie de plusieurs kg de stupéfiants, mais aussi d’armes et de numéraire.

À l’issue des gardes à vue, cinq suspects ont été mis en examen. Quatre ont été placés en détention provisoire, tandis qu’une cinquième personne a été placée sous contrôle judiciaire.