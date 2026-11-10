Lyon : après avoir plaqué un commandant de police au sol devant un lycée, il est condamné

Quatre jours après les violences commises contre un commandant de police devant un lycée lyonnais, l'affaire connaît désormais une suite judiciaire.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale, le mis en cause a été condamné à 18 mois de prison, dont dix mois ferme à effectuer sous bracelet électronique.

En marge de la mobilisation lycéenne

Pour rappel, les faits se sont déroulés ce vendredi 6 novembre, aux abords du lycée Auguste et Louis Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante.

Alors que des tirs de mortiers avaient été signalés, un commandant de police était intervenu sur place. Le fonctionnaire s'était alors retrouvé engagé dans un violent corps-à-corps avec un individu.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir ce dernier prendre le dessus sur le policier et parvenir à le plaquer au sol, sous les yeux de plusieurs jeunes. Des élèves étaient finalement intervenus pour séparer les deux protagonistes et mettre fin à l'altercation.

Le fonctionnaire agressé est, selon Alliance Police nationale 69, le chef du Service local de sécurité publique (SLSP) Centre à Lyon. L'individu impliqué avait été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Le syndicat Alliance avait dénoncé un "effondrement" de l'autorité

Ces images avaient provoqué une vive réaction du syndicat Alliance Police nationale 69.

Le syndicat dénonçait notamment "un recul progressif, pour ne pas dire un effondrement, de l’autorité publique, qui laisse prospérer une ultra-violence décomplexée."

Le syndicat avait également regretté une situation dans laquelle "l’autorité est défiée", estimant que "le symbole est terrible."

Alliance avait apporté son "soutien total" au commandant de police agressé, tout en interpellant directement le gouvernement sur la multiplication des violences.