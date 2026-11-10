Lyon : après avoir plaqué un commandant de police au sol devant un lycée, il est condamné

Quatre jours après les violences commises contre un commandant de police devant un lycée lyonnais, l'affaire connaît désormais une suite judiciaire.
Selon la direction interdépartementale de la police nationale, le mis en cause a été condamné à 18 mois de prison, dont dix mois ferme à effectuer sous bracelet électronique.
En marge de la mobilisation lycéenne
Pour rappel, les faits se sont déroulés ce vendredi 6 novembre, aux abords du lycée Auguste et Louis Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante.
Alors que des tirs de mortiers avaient été signalés, un commandant de police était intervenu sur place. Le fonctionnaire s'était alors retrouvé engagé dans un violent corps-à-corps avec un individu.
Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir ce dernier prendre le dessus sur le policier et parvenir à le plaquer au sol, sous les yeux de plusieurs jeunes. Des élèves étaient finalement intervenus pour séparer les deux protagonistes et mettre fin à l'altercation.
Le fonctionnaire agressé est, selon Alliance Police nationale 69, le chef du Service local de sécurité publique (SLSP) Centre à Lyon. L'individu impliqué avait été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.
Le syndicat Alliance avait dénoncé un "effondrement" de l'autorité
Ces images avaient provoqué une vive réaction du syndicat Alliance Police nationale 69.
Le syndicat dénonçait notamment "un recul progressif, pour ne pas dire un effondrement, de l’autorité publique, qui laisse prospérer une ultra-violence décomplexée."
Le syndicat avait également regretté une situation dans laquelle "l’autorité est défiée", estimant que "le symbole est terrible."
Alliance avait apporté son "soutien total" au commandant de police agressé, tout en interpellant directement le gouvernement sur la multiplication des violences.
Moi je retiens que les jeunes sont venus séparer,au lieu de finir le policier…c’est à retenir ..essayez d’écouter la jeunesse au lieu de les accabler,bien installé sur vos fauteuils !!Signaler Répondre
Ce lycéen aurait dû avoir des TIG, genre donner des cours de lutte aux FDO 🤣🤣🤣Signaler Répondre
C news n'a rien à voir par rapport à LFI qui encourage ce genre d'action auprès des personnes ayant peu voir pas de réflexions de maturité républicaine. Le comportement des délinquants et également dû aux parents qui ont mal élevés leurs gamins et pour qui l'avenir vas être difficile n'ayant pas les codes de vivre en société dans un pays qui civilisé avec du savoir être. Les personnes qui casses sont sauvages et n'arrive pas a mettre des mots sur des maux alors bas du front, ils font de la violence gratuite. Il y a des étudiants qui souhaitent réussir leurs année scolaire alors il ne faut pas les empêcher d'aller en cours.Signaler Répondre
Il faut fermer Cnews qui a diffusé cette vidéo.Signaler Répondre
No Pasaran.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
10 mois fermes sous bracelet… c’est une plaisanterie, en plus d’une invitation à recommencer. Quant au sursis, autant dire rien. Et j’imagine que cette « condamnation » n’est même pas inscrite au casier judiciaire.Signaler Répondre
Dire que le LFI veut diviser par 5 le nombre de fonctionnaires de police !Signaler Répondre
C’est pas assez !Signaler Répondre
Justice laxiste, gauchiste et complaisante.
Il mettra des coups de pieds avec le bracelet à la cheville, ça écorchera les policiers...Signaler Répondre
100 balles et un mars qu'il récidive.
prison sous bracelet electronique , donc chez lui a regarder la telé. institution judiciaire égale a elle memeSignaler Répondre
Qui était cet agresseur: un lycéen? un oqtf ? motus de la justice !Signaler Répondre
Pas du tout dissuasif et même pas de mandat de dépôtSignaler Répondre
" dix mois ferme à effectuer sous bracelet électronique".Signaler Répondre
Donc 10 mois peinard chez lui à se faire livrer sa beuh, jouer à la playstation, et se vanter de son action sur les réseaux (a)sociaux, elle est pas belle la vie ?
Et l'identité du protagoniste ?? ?Signaler Répondre
6 mois ferme sous bracelet ? Non vous êtes sérieux les juges ????Signaler Répondre
A gerber.....
Quelles sont ces peines ridicules prononcées contre des dangereux voyous? 10 ans de prison et 100000 euros de dommages et interêts devrait être un minimum pour l’agression d’un policier...Signaler Répondre
Peine trop légère !!! Et amende de combien pour rembourser tous frais occasionnés ????Signaler Répondre