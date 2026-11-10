Judiciaire

Lyon : après avoir plaqué un commandant de police au sol devant un lycée, il est condamné

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Lyon : après avoir plaqué un commandant de police au sol devant un lycée, il est condamné

La scène avait particulièrement choqué sur les réseaux sociaux.

Quatre jours après les violences commises contre un commandant de police devant un lycée lyonnais, l'affaire connaît désormais une suite judiciaire.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale, le mis en cause a été condamné à 18 mois de prison, dont dix mois ferme à effectuer sous bracelet électronique.

En marge de la mobilisation lycéenne

Pour rappel, les faits se sont déroulés ce vendredi 6 novembre, aux abords du lycée Auguste et Louis Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante.

Alors que des tirs de mortiers avaient été signalés, un commandant de police était intervenu sur place. Le fonctionnaire s'était alors retrouvé engagé dans un violent corps-à-corps avec un individu.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir ce dernier prendre le dessus sur le policier et parvenir à le plaquer au sol, sous les yeux de plusieurs jeunes. Des élèves étaient finalement intervenus pour séparer les deux protagonistes et mettre fin à l'altercation.

Le fonctionnaire agressé est, selon Alliance Police nationale 69, le chef du Service local de sécurité publique (SLSP) Centre à Lyon. L'individu impliqué avait été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Le syndicat Alliance avait dénoncé un "effondrement" de l'autorité

Ces images avaient provoqué une vive réaction du syndicat Alliance Police nationale 69.

Le syndicat dénonçait notamment "un recul progressif, pour ne pas dire un effondrement, de l’autorité publique, qui laisse prospérer une ultra-violence décomplexée."

Le syndicat avait également regretté une situation dans laquelle "l’autorité est défiée", estimant que "le symbole est terrible."

Alliance avait apporté son "soutien total" au commandant de police agressé, tout en interpellant directement le gouvernement sur la multiplication des violences.

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violence sur policiers

16 commentaires
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Moijet le 10/11/2026 à 19:55

Moi je retiens que les jeunes sont venus séparer,au lieu de finir le policier…c’est à retenir ..essayez d’écouter la jeunesse au lieu de les accabler,bien installé sur vos fauteuils !!

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Calahann le 10/11/2026 à 19:54

Ce lycéen aurait dû avoir des TIG, genre donner des cours de lutte aux FDO 🤣🤣🤣

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Simplementcitoyen le 10/11/2026 à 19:48

C news n'a rien à voir par rapport à LFI qui encourage ce genre d'action auprès des personnes ayant peu voir pas de réflexions de maturité républicaine. Le comportement des délinquants et également dû aux parents qui ont mal élevés leurs gamins et pour qui l'avenir vas être difficile n'ayant pas les codes de vivre en société dans un pays qui civilisé avec du savoir être. Les personnes qui casses sont sauvages et n'arrive pas a mettre des mots sur des maux alors bas du front, ils font de la violence gratuite. Il y a des étudiants qui souhaitent réussir leurs année scolaire alors il ne faut pas les empêcher d'aller en cours.

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Solidarité 69 le 10/11/2026 à 19:34

Il faut fermer Cnews qui a diffusé cette vidéo.
No Pasaran.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Gsxs le 10/11/2026 à 19:33

10 mois fermes sous bracelet… c’est une plaisanterie, en plus d’une invitation à recommencer. Quant au sursis, autant dire rien. Et j’imagine que cette « condamnation » n’est même pas inscrite au casier judiciaire.

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Trenera le 10/11/2026 à 19:31

Dire que le LFI veut diviser par 5 le nombre de fonctionnaires de police !

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Bon le 10/11/2026 à 19:21

C’est pas assez !
Justice laxiste, gauchiste et complaisante.

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Ex Précisions le 10/11/2026 à 19:20

Il mettra des coups de pieds avec le bracelet à la cheville, ça écorchera les policiers...
100 balles et un mars qu'il récidive.

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rigolade le 10/11/2026 à 19:19

prison sous bracelet electronique , donc chez lui a regarder la telé. institution judiciaire égale a elle meme

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Cvérité le 10/11/2026 à 19:01

Qui était cet agresseur: un lycéen? un oqtf ? motus de la justice !

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Parponnes le 10/11/2026 à 18:49

Pas du tout dissuasif et même pas de mandat de dépôt

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On se marre le 10/11/2026 à 18:48

" dix mois ferme à effectuer sous bracelet électronique".
Donc 10 mois peinard chez lui à se faire livrer sa beuh, jouer à la playstation, et se vanter de son action sur les réseaux (a)sociaux, elle est pas belle la vie ?

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oui et alors le 10/11/2026 à 18:35

Et l'identité du protagoniste ?? ?

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Bianca le 10/11/2026 à 18:32

6 mois ferme sous bracelet ? Non vous êtes sérieux les juges ????
A gerber.....

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C’est tout? le 10/11/2026 à 18:32

Quelles sont ces peines ridicules prononcées contre des dangereux voyous? 10 ans de prison et 100000 euros de dommages et interêts devrait être un minimum pour l’agression d’un policier...

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pie69 le 10/11/2026 à 18:22

Peine trop légère !!! Et amende de combien pour rembourser tous frais occasionnés ????

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