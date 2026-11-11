La municipalité de Meyzieu rapporte que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se sont retrouvés dans le secteur le samedi 7 novembre. Elle fait état d’axes saturés, de stationnements sauvages dans des quartiers résidentiels et de retours à domicile particulièrement longs. Certains habitants auraient mis plus d’une heure trente pour parcourir un peu plus d’un kilomètre.
"Les habitants ne peuvent pas devenir la variable d’ajustement des calendriers événementiels et des impératifs commerciaux", estime la Ville. Elle rappelle que, lors de la création de la LDLC Arena, des engagements avaient été pris : pas d’événements simultanés entre la salle et le stade, au moins cinq heures d’écart entre deux manifestations et une jauge cumulée ne dépassant pas celle du stade. Une exception était prévue avec l’accord exprès de la Métropole de Lyon et des communes de Décines-Charpieu et de Meyzieu.
La commune souligne qu’elle mobilise sa police municipale et des agents les soirs d’événements, et qu’elle met en place des dispositifs pour protéger les quartiers résidentiels. Mais elle estime que les maires ne peuvent pas, seuls, absorber les conséquences de décisions prises par d’autres acteurs.
Un courrier doit être adressé aux exploitants du Groupama Stadium et de la LDLC Arena, avec copie à la présidente de la Métropole. Meyzieu réclame aussi un plan de circulation et de stationnement à l’échelle du territoire, une meilleure information des riverains en amont, une politique tarifaire qui incite les spectateurs à utiliser les parkings et une réunion rapide avec la Métropole, SYTRAL Mobilités et les services de l’État.
Pour raconter n'importe quoi, Monsieur E. répond présent.Signaler Répondre
En même temps vous refusez d’entendre C’est moi qui vous apporte la solution avec son exemplarité délectable vélocipèdiste. Alors comme vous ne vous soumettez pas à son évidence, vous serez traité de centre du monde susceptible ^^Signaler Répondre
Merci monsieur Aulas , tout a vraiment été bien étudié ! c'est un vrai bordel les jours de match !Signaler Répondre
Le réseau routier laisse à désirer, les aménagements sont plus que nécessaires, comme mettre la rocade en souterrain dans ce secteur et aménager les bretelles pour les riverains et le stadium.Signaler Répondre
Les règles existent déjà pour éviter d'avoir de trop gros évènements aux mêmes heures.Signaler Répondre
Mais ne sont jamais respectées...
Le pognon avant tout surtout pour les Aulas.
Quand on voit les tarifs fixés des parkings Eurexpo et Panettes cette saison, il ne faut pas s’étonner. L’OL n’a plus d’argent et a dénoncé le contrat avec les différents acteurs. Tout le monde stationne de façon anarchique pour ne pas payer donc pas de surprise 🤷♂️Signaler Répondre
Salut la compagnie !Signaler Répondre
J'implore votre sagesse pour quémander conseils à propos de bouchons traditionnels dans le vieux Lyon ( pas ceux de l'Arena). Tout autant que dans la cuisine que dans la convivialité (les coudes qui se touchent par manque de place toussa toussa).
Ce serait pour y aller avec une amie migrante qui vient visiter notre beau pays.
Bonne soirée et aller l'OL. Signé un sudiste en planque.
ils oublient de dire que le salon Epoqu’Auto a réquisitionné un parking du Groupama Stadium avec une navette suite à la saturation des parkings d’Eurexpo, le salon fermant à 19h00, à favorisé egalement cette pagaille !Signaler Répondre
Ils adorent ça...les files d'attentes que ce soit pour partir en vacances, aux concerts, aux bornes ou aux matchs, ...Signaler Répondre