La municipalité de Meyzieu rapporte que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se sont retrouvés dans le secteur le samedi 7 novembre. Elle fait état d’axes saturés, de stationnements sauvages dans des quartiers résidentiels et de retours à domicile particulièrement longs. Certains habitants auraient mis plus d’une heure trente pour parcourir un peu plus d’un kilomètre.

"Les habitants ne peuvent pas devenir la variable d’ajustement des calendriers événementiels et des impératifs commerciaux", estime la Ville. Elle rappelle que, lors de la création de la LDLC Arena, des engagements avaient été pris : pas d’événements simultanés entre la salle et le stade, au moins cinq heures d’écart entre deux manifestations et une jauge cumulée ne dépassant pas celle du stade. Une exception était prévue avec l’accord exprès de la Métropole de Lyon et des communes de Décines-Charpieu et de Meyzieu.

La commune souligne qu’elle mobilise sa police municipale et des agents les soirs d’événements, et qu’elle met en place des dispositifs pour protéger les quartiers résidentiels. Mais elle estime que les maires ne peuvent pas, seuls, absorber les conséquences de décisions prises par d’autres acteurs.

Un courrier doit être adressé aux exploitants du Groupama Stadium et de la LDLC Arena, avec copie à la présidente de la Métropole. Meyzieu réclame aussi un plan de circulation et de stationnement à l’échelle du territoire, une meilleure information des riverains en amont, une politique tarifaire qui incite les spectateurs à utiliser les parkings et une réunion rapide avec la Métropole, SYTRAL Mobilités et les services de l’État.