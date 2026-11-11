Transports

Après la soirée chaotique du 7 novembre, Meyzieu réclame de nouvelles règles à l’OL Vallée

Suivez-nous sur Google
Après la soirée chaotique du 7 novembre, Meyzieu réclame de nouvelles règles à l’OL Vallée

Après un concert à la LDLC Arena et le match France-Fidji au Groupama Stadium, commencés à 1h10 d’intervalle, la Ville de Meyzieu dénonce les difficultés rencontrées par les riverains. Elle va écrire aux exploitants pour demander notamment un délai minimal de cinq heures entre les événements et un plan commun de circulation et de stationnement.

La municipalité de Meyzieu rapporte que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se sont retrouvés dans le secteur le samedi 7 novembre. Elle fait état d’axes saturés, de stationnements sauvages dans des quartiers résidentiels et de retours à domicile particulièrement longs. Certains habitants auraient mis plus d’une heure trente pour parcourir un peu plus d’un kilomètre.

"Les habitants ne peuvent pas devenir la variable d’ajustement des calendriers événementiels et des impératifs commerciaux", estime la Ville. Elle rappelle que, lors de la création de la LDLC Arena, des engagements avaient été pris : pas d’événements simultanés entre la salle et le stade, au moins cinq heures d’écart entre deux manifestations et une jauge cumulée ne dépassant pas celle du stade. Une exception était prévue avec l’accord exprès de la Métropole de Lyon et des communes de Décines-Charpieu et de Meyzieu.

La commune souligne qu’elle mobilise sa police municipale et des agents les soirs d’événements, et qu’elle met en place des dispositifs pour protéger les quartiers résidentiels. Mais elle estime que les maires ne peuvent pas, seuls, absorber les conséquences de décisions prises par d’autres acteurs.

Un courrier doit être adressé aux exploitants du Groupama Stadium et de la LDLC Arena, avec copie à la présidente de la Métropole. Meyzieu réclame aussi un plan de circulation et de stationnement à l’échelle du territoire, une meilleure information des riverains en amont, une politique tarifaire qui incite les spectateurs à utiliser les parkings et une réunion rapide avec la Métropole, SYTRAL Mobilités et les services de l’État.

Tags :

meyzieu

OL Vallée

LDLC Arena

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Fidéle au poste le 11/11/2026 à 10:22
Libriste Estuncon a écrit le 11/11/2026 à 07h57

Salut la compagnie !
J'implore votre sagesse pour quémander conseils à propos de bouchons traditionnels dans le vieux Lyon ( pas ceux de l'Arena). Tout autant que dans la cuisine que dans la convivialité (les coudes qui se touchent par manque de place toussa toussa).
Ce serait pour y aller avec une amie migrante qui vient visiter notre beau pays.
Bonne soirée et aller l'OL. Signé un sudiste en planque.

Pour raconter n'importe quoi, Monsieur E. répond présent.

Signaler Répondre
avatar
Bin oui mais le 11/11/2026 à 10:21

En même temps vous refusez d’entendre C’est moi qui vous apporte la solution avec son exemplarité délectable vélocipèdiste. Alors comme vous ne vous soumettez pas à son évidence, vous serez traité de centre du monde susceptible ^^

Signaler Répondre
avatar
ah oui le 11/11/2026 à 09:33

Merci monsieur Aulas , tout a vraiment été bien étudié ! c'est un vrai bordel les jours de match !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 11/11/2026 à 09:12

Le réseau routier laisse à désirer, les aménagements sont plus que nécessaires, comme mettre la rocade en souterrain dans ce secteur et aménager les bretelles pour les riverains et le stadium.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/11/2026 à 08:23

Les règles existent déjà pour éviter d'avoir de trop gros évènements aux mêmes heures.
Mais ne sont jamais respectées...
Le pognon avant tout surtout pour les Aulas.

Signaler Répondre
avatar
moi13 le 11/11/2026 à 08:18

Quand on voit les tarifs fixés des parkings Eurexpo et Panettes cette saison, il ne faut pas s’étonner. L’OL n’a plus d’argent et a dénoncé le contrat avec les différents acteurs. Tout le monde stationne de façon anarchique pour ne pas payer donc pas de surprise 🤷‍♂️

Signaler Répondre
avatar
Libriste Estuncon le 11/11/2026 à 07:57

Salut la compagnie !
J'implore votre sagesse pour quémander conseils à propos de bouchons traditionnels dans le vieux Lyon ( pas ceux de l'Arena). Tout autant que dans la cuisine que dans la convivialité (les coudes qui se touchent par manque de place toussa toussa).
Ce serait pour y aller avec une amie migrante qui vient visiter notre beau pays.
Bonne soirée et aller l'OL. Signé un sudiste en planque.

Signaler Répondre
avatar
DEPHICRA le 11/11/2026 à 07:30

ils oublient de dire que le salon Epoqu’Auto a réquisitionné un parking du Groupama Stadium avec une navette suite à la saturation des parkings d’Eurexpo, le salon fermant à 19h00, à favorisé egalement cette pagaille !

Signaler Répondre
avatar
Files d'attentes le 11/11/2026 à 06:35

Ils adorent ça...les files d'attentes que ce soit pour partir en vacances, aux concerts, aux bornes ou aux matchs, ...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.