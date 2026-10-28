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Belley : un centre nautique à 13 millions d'euros, mais trois centimètres de trop peu pour les compétitions

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Belley : un centre nautique à 13 millions d'euros, mais trois centimètres de trop peu pour les compétitions
Avant les travaux, la fréquentation de la piscine était tombée à 40 000 entrées par an ; les élus espèrent la tripler. — Photo : DR

Après plus de deux ans de travaux, Belley a retrouvé sa piscine, devenue centre nautique. Mais la coque en inox posée dans le bassin lui a fait perdre trois centimètres : avec 24,97 mètres, il n'est plus homologable pour les compétitions.

Tout est neuf, des vestiaires aux douches. Après plus de deux ans de fermeture, les habitants de Belley ont retrouvé leur piscine, transformée en centre nautique. Une réouverture très attendue, pour un chantier de 13 millions d'euros.

Le bassin, qui datait des années 1980, n'a pas été démoli puis reconstruit, mais réhabilité. Ses parois en béton se fissuraient et laissaient apparaître la ferraille : la communauté de communes a choisi d'y installer une coque en inox. Problème, l'épaisseur de cette cuve a fait perdre trois centimètres au bassin, qui mesure désormais 24,97 mètres au lieu de 25.

Six bassins de compétition, il en reste cinq

Trois fois rien, sauf pour les nageurs. Faute de mesurer 25 mètres, le bassin n'est plus homologué pour accueillir des compétitions. Selon Daniel Poncet, président du comité de natation de l'Ain, Belley recevait chaque année trois à quatre compétitions, soit 300 à 400 nageurs venus de tout le département. L'Ain comptait six lieux de compétition. Il n'en reste plus que cinq, et la charge va se reporter sur d'autres intercommunalités.

La collectivité assume

La communauté de communes, elle, défend son choix. Démolir et reconstruire le bassin aurait coûté au moins 700 000 euros de plus. Pour Jean-Michel Berthet, vice-président chargé des travaux, cité par France 3, les compétitions n'étaient pas la priorité : il s'agit avant tout d'apprendre à nager aux enfants, avec les familles et les écoles.

Les élus misent aussi sur l'attractivité du nouvel équipement, plus performant sur le plan énergétique. Avant les travaux, la fréquentation était tombée à 40 000 entrées par an. Ils espèrent la tripler dès l'an prochain.

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