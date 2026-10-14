Sur les hauteurs de Miribel, la Vierge du Mas Rillier est cernée d'échafaudages. Édifiée en 1932 à l'initiative de l'abbé Thomas, la statue de 33 mètres de haut, présentée comme la plus haute statue religieuse de France, fait l'objet d'une restauration d'ampleur. Depuis son belvédère, la vue s'étend de Lyon jusqu'à la centrale du Bugey.

Le temps a fait son œuvre. Par endroits, l'armature en acier a rouillé et le béton a éclaté. Il fallait d'abord retirer les parties instables. Le nez de la Madone, fissuré de toutes parts et sur le point de tomber, a ainsi été déposé avant d'être reconstitué. Les équipes ont ensuite redessiné les lèvres pour rendre au visage sa symétrie.

130 réparations du socle à la couronne

Au total, 130 réparations sont nécessaires sur cet ouvrage qui compte des centaines de mètres cubes de béton et 35 tonnes d'acier. Le chantier a été confié à l'entreprise Jacquet, spécialisée dans la réfection des monuments historiques. Pour ses équipes, citées par France 3, la restauration du béton reste un exercice récent, ce matériau n'étant utilisé dans la construction que depuis le début du XXe siècle.

Un lieu de rassemblement

Le projet, à 5,8 millions d'euros, était en réflexion depuis de nombreuses années. La commune veut sécuriser ce site touristique et en faire un lieu de rassemblement, de culture et d'animation. La maire, Sylvie Viricel, souligne l'attachement des Miribelans à la Madone, devant laquelle beaucoup posent le jour de leur mariage.

Le carillon a déjà été nettoyé et restauré. L'esplanade doit encore être réaménagée, et la réouverture au public est prévue fin 2027.