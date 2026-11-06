Mutuelle d’entreprise : comment protéger ses salariés et améliorer leur bien-être au travail ?

C’est dans cette perspective que Radiance Mutuelle Groupe Malakoff Humanis, souhaite dépasser son rôle d’organisme de complémentaire santé pour devenir un véritable partenaire RH des entreprises. Au-delà de la mutuelle d’entreprise, l’organisme mise sur la protection sociale, l’accompagnement des dirigeants et les actions de prévention pour aider les entreprises à préserver la santé de leurs collaborateurs, améliorer leur qualité de vie au travail et faire de la prévention un levier durable de performance collective.

La protection sociale, un enjeu pour les entreprises

Dans le secteur privé, les employeurs doivent, sauf exceptions prévues par les textes, proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés et financer au moins 50 % de la cotisation de la couverture obligatoire.

Le choix du contrat mérite donc une attention particulière. Hospitalisation, soins courants, optique ou dentaire : les garanties doivent correspondre aux besoins des collaborateurs et tenir compte des obligations conventionnelles applicables à l’entreprise.

Avec son offre Entreprise Santé +, Radiance Mutuelle propose plusieurs niveaux de garanties pour permettre aux dirigeants de choisir une couverture adaptée à leur structure.

Mais pour l’organisme mutualiste, la protection sociale ne doit pas être vécue uniquement comme une contrainte réglementaire ou financière. Elle peut aussi contribuer à renforcer l’attractivité d’une entreprise, à fidéliser ses collaborateurs et à soutenir leur engagement.



Radiance Mutuelle : un partenaire RH au-delà de la mutuelle

Difficultés de recrutement, attentes croissantes en matière de qualité de vie au travail, motivation des équipes… Les entreprises doivent aujourd’hui composer avec des enjeux qui dépassent la seule question des garanties santé.

C’est ce constat qui a conduit Radiance Mutuelle à développer une approche destinée à accompagner les dirigeants dans leurs problématiques de protection sociale et de ressources humaines.

Comme l’explique Ludovic Scapin, directeur général adjoint de Radiance Mutuelle, l’ambition est de transformer la protection sociale en une opportunité pour l’entreprise. La performance ne repose pas uniquement sur les résultats économiques : elle dépend également de la dimension sociale de la structure et de l’attention portée aux collaborateurs.

Pour concrétiser cette approche, Radiance Mutuelle a développé un accompagnement à 360°, fondé sur le conseil et les valeurs mutualistes. Les conseillers sont formés pour aider les entreprises à réfléchir à leurs besoins et à identifier les solutions adaptées à leur situation.

L’objectif : accompagner les employeurs dans leurs choix de protection sociale, mais aussi les aider à mieux prendre en compte les enjeux de bien-être et de fidélisation des salariés.



Stress, dos, alimentation : la prévention s’invite dans l’entreprise

Préserver la santé des collaborateurs ne consiste pas uniquement à rembourser leurs soins. La prévention permet également d’aborder les difficultés du quotidien professionnel et de sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques.

Radiance Mutuelle propose ainsi à ses entreprises adhérentes des actions de prévention ouvertes aux dirigeants comme aux salariés. D’une durée d’environ 45 minutes, ces interventions peuvent être organisées directement dans les locaux de l’entreprise ou à distance, en visioconférence.

Les thématiques sont variées et adaptées aux besoins des structures. Les ateliers peuvent notamment porter sur la gestion du stress, la méditation pour mieux travailler, la santé du dos ou encore l’alimentation au restaurant.

Ces sujets font écho à des préoccupations concrètes : mieux gérer les tensions professionnelles, adopter de meilleures postures, limiter les effets de la sédentarité ou prendre davantage soin de son équilibre au quotidien.

Les chargées de prévention de Radiance Mutuelle, dont Élodie Naty, peuvent adapter le format des interventions aux besoins des entreprises. Les actions proposées visent à donner aux participants des conseils pratiques qu’ils pourront ensuite appliquer dans leur environnement professionnel.

Cette démarche permet d’inscrire la prévention dans la vie de l’entreprise et de sensibiliser les équipes à leur santé, en complément des dispositifs de protection sociale.



Des services pour accompagner les salariés au quotidien

En complément des garanties santé, les services associés au contrat peuvent également faciliter la vie des adhérents.

Selon les conditions contractuelles, l’offre Entreprise Santé + comprend notamment le tiers payant, des services numériques et une assistance. Un accompagnement logistique peut aussi être proposé en cas d’hospitalisation imprévue.

Radiance Mutuelle prévoit par ailleurs des possibilités de soutien financier dans certaines situations particulières, notamment lorsque des dépenses de santé deviennent difficiles à assumer ou lorsqu’un logement doit être aménagé en raison d’un handicap.

Ces dispositifs viennent compléter la couverture santé et participent à l’accompagnement des salariés face à certaines difficultés de la vie.



Comment faire de la santé un levier pour son entreprise ?

Pour choisir une mutuelle collective, les dirigeants doivent prendre en compte les garanties, les niveaux de remboursement, les services associés et les obligations propres à leur secteur d’activité.

Ils peuvent également s’interroger sur la place accordée à la prévention et sur les moyens de mieux accompagner leurs collaborateurs au quotidien.

Avec son offre Entreprise Santé +, ses actions de prévention et son accompagnement RH, Radiance Mutuelle défend une approche globale de la protection sociale. L’enjeu est de répondre aux besoins de santé tout en aidant les entreprises à prendre en compte les dimensions humaines et sociales de leur activité.



Pour découvrir les solutions proposées, consultez Radiance Mutuelle et sa page dédiée à la mutuelle d’entreprise.