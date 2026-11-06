Une cagnotte qui grimpe au fil des jours

Et si votre prochaine visite au casino vous réservait une belle surprise ? Pendant près de deux semaines, du 1er au 13 novembre, le Grand Casino de Lyon Le Pharaon organise une cagnotte progressive. Son montant augmente au fil des visites et est affiché en temps réel dans l'établissement.

Pour participer, rien de plus simple : les membres Players+ peuvent imprimer leur ticket à une borne du casino et le déposer dans l'urne dédiée. Chaque client peut participer tous les jours, à raison d'un ticket quotidien. Et pour ceux qui ne possèdent pas encore leur carte de fidélité, pas de panique : l'inscription est gratuite et peut se faire directement sur place.



Vendredi 13 novembre : 10 gagnants et une soirée qui promet de l'ambiance !

C'est le rendez-vous à ne pas manquer ! Le vendredi 13 novembre, le Casino Le Pharaon sort le grand jeu pour clôturer son opération. Dès la soirée, une DJ Party et plusieurs animations accompagneront le grand tirage au sort, prévu à 22h et animé par Marline.

L'objectif ? Désigner les 10 gagnants qui se partageront la cagnotte accumulée pendant l'opération. Attention toutefois : pour repartir avec leur gain, les heureux élus devront être présents au moment du tirage. Les retardataires auront donc jusqu'à 21h30 pour imprimer et déposer leur ticket !



Une deuxième chance de participer avec l'application Partouche

Et ce n'est pas tout ! En parallèle de la cagnotte organisée au Pharaon, les membres Players+ qui se connecteront à l'application Partouche entre le 1er et le 13 novembre participeront automatiquement à un tirage au sort national, organisé le 14 novembre.

En complément de la cagnotte locale, l'application Partouche permet ainsi de prendre part à un second tirage au sort, cette fois à l'échelle nationale !

Alors, le vendredi 13 vous portera-t-il chance ? Rendez-vous au Grand Casino de Lyon Le Pharaon, au 70 quai Charles de Gaulle dans le 6e arrondissement, pour découvrir le montant de la cagnotte et participer au tirage au sort.



Informations pratiques

Opération du 1er au 13 novembre 2026. Tirage au sort local le vendredi 13 novembre à 22h, animé par Marline. Dernier dépôt des tickets à 21h30.

Grand Casino de Lyon Le Pharaon, 70 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e.

Accès à la salle de jeux réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu, sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).