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Mobilisation lycéenne à Lyon : rassemblements interdits autour de huit lycées, les restrictions se renforcent

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Mobilisation lycéenne à Lyon : rassemblements interdits autour de huit lycées, les restrictions se renforcent
Mobilisation lycéenne à Lyon : rassemblements interdits autour de huit lycées, les restrictions se renforcent

Au lendemain d'une manifestation qui a réuni environ 20 000 personnes à Lyon selon les autorités et donné lieu à plusieurs incidents, de nouvelles mesures sont prises dans le Rhône.

Trois arrêtés préfectoraux encadrent cette journée du mercredi 7 octobre, avec certaines restrictions prolongées jusqu'à ce jeudi.

Première mesure : les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce mercredi, de 6h à 18h, dans un rayon de 100 mètres autour de huit établissements situés à Lyon et dans plusieurs communes de l'agglomération.

Sont concernés les lycées Marcel-Sembat à Vénissieux, Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon, La Martinière-Diderot dans le 1er, Jean-Lurçat dans le 8e, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Jean-Paul-Sartre à Bron, Colonel-Arnaud-Beltrame à Meyzieu et Germaine-Tillion à Sain-Bel.

L'arrêté précise que ces dispositions ne font pas obstacle à l'accès des personnels aux établissements, ni à la circulation des riverains et des autres usagers de la voie publique.

Dans ces mêmes périmètres et sur la même tranche horaire, le port de certains équipements destinés à se protéger de l'action des forces de l'ordre est également interdit. Le texte mentionne notamment les casques, masques à gaz ou à cartouche filtrante, lunettes de protection, boucliers et protections corporelles.

Plusieurs exceptions sont prévues, notamment pour les personnels des établissements et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, les secours, certains professionnels ainsi que les journalistes et les personnes concourant à l'information du public. Les casques utilisés par les cyclistes et conducteurs de deux-roues lors de leurs déplacements restent également autorisés.

Artifices interdits dans tout le Rhône les 7 et 8 octobre

Un deuxième arrêté concerne cette fois l'ensemble du département. L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation de certains artifices de divertissement des catégories F2 et F3 sont interdits les mercredi 7 et jeudi 8 octobre, de 6h à 20h.

Des dérogations sont prévues pour leur utilisation dans le cadre de spectacles pyrotechniques déclarés ou de feux d'artifice préalablement déclarés ou autorisés par les maires.

La préfecture encadre également la distribution et le transport de carburants. Les 7 et 8 octobre, de 6h à 20h, la distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburant en récipient portable sont interdits dans tout le Rhône, sauf nécessité dûment justifiée.

Ces nouvelles mesures interviennent après une journée de mardi marquée par plusieurs incidents en marge de la manifestation lyonnaise. Onze personnes ont été blessées, dont neuf policiers. 

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16 commentaires
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Solidarité 69 le 07/10/2026 à 13:35
Jérémy a écrit le 07/10/2026 à 11h07

C'est la manière à LFI de célébrer les massacres du Hamas.
Les revendications lycéennes avec des drapeaux palestiniens et d'organisations terroristes en cette période ne sont pas coïncidences.

Même la pluie ne décourage pas les sympathisants de LFI de fêter ce jour funeste, c'est dire la conviction profonde de leur antisémitisme.

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a que je konprand pas le 07/10/2026 à 12:01
Foxy69 a écrit le 07/10/2026 à 07h26

La meilleur protection contre la police c'est la civilité

se que sa veu dir

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et oui le 07/10/2026 à 11:59
ahmed a écrit le 07/10/2026 à 10h06

Comment faire pour travailler et réviser quand les profs ne sont même plus remplacés, même dans des cas qui peuvent être anticipés comme un congé maternité ? Comment passer le bac de français quand en conséquence, la moitié du programme n'a pas été fait ? Comment passer le brevet quand en conséquence, la moitié du programme d'histoire géo n'a pas été fait ?

et pourtant il y en a du monde a l ' EN ; en 1997 lorsque Claude Allègre voulait dégraisser le mammouth , l ' EN comptait 1 million de fonctionnaires ; nous en sommes a 1,250 million dont 825 000 profs ; la vrai question est : ils sont ou ? et que font-ils ?

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Jérémy le 07/10/2026 à 11:07
Solidarité 69 a écrit le 07/10/2026 à 07h59

Encore une belle journée pour LFI et ses drapeaux palestiniens.

C'est la manière à LFI de célébrer les massacres du Hamas.
Les revendications lycéennes avec des drapeaux palestiniens et d'organisations terroristes en cette période ne sont pas coïncidences.

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raleur le 07/10/2026 à 10:41

je croyais qu’il était interdit de frapper un enfant

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ahmed le 07/10/2026 à 10:06
Irresponsable a écrit le 07/10/2026 à 08h43

LFI est totalement irresponsable. Cette génération croit que tout leur est dû y compris le bac. Il faut travailler, réviser et il y en a qui échouent et c’est normal. On ne peut pas donner le bac à 100% des lycéens surtout à ceux qui glandent et qui ne travaillent pas. Cela s’appelle la récompense de la culture de l’effort et du travail. Je n’ose même pas imaginer quand vous rentrerez sur le marché du travail…vous allez redescendre bien bas..vous allez aussi bruler votre entreprise si elle ne vous donne pas 5000 EUR par mois comme vous le désirez…? Arrêtez de vivre dans l’illusion! Et dans un monde parallèle que LFI vous promet mais qui n’existera pas….

Comment faire pour travailler et réviser quand les profs ne sont même plus remplacés, même dans des cas qui peuvent être anticipés comme un congé maternité ? Comment passer le bac de français quand en conséquence, la moitié du programme n'a pas été fait ? Comment passer le brevet quand en conséquence, la moitié du programme d'histoire géo n'a pas été fait ?

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Irresponsable le 07/10/2026 à 08:43
Solidarité 69 a écrit le 07/10/2026 à 07h59

Encore une belle journée pour LFI et ses drapeaux palestiniens.

LFI est totalement irresponsable. Cette génération croit que tout leur est dû y compris le bac. Il faut travailler, réviser et il y en a qui échouent et c’est normal. On ne peut pas donner le bac à 100% des lycéens surtout à ceux qui glandent et qui ne travaillent pas. Cela s’appelle la récompense de la culture de l’effort et du travail. Je n’ose même pas imaginer quand vous rentrerez sur le marché du travail…vous allez redescendre bien bas..vous allez aussi bruler votre entreprise si elle ne vous donne pas 5000 EUR par mois comme vous le désirez…? Arrêtez de vivre dans l’illusion! Et dans un monde parallèle que LFI vous promet mais qui n’existera pas….

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Faux le 07/10/2026 à 08:37
Foxy69 a écrit le 07/10/2026 à 07h26

La meilleur protection contre la police c'est la civilité

Alors là dans les faits c'est faux ce que vous dites

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Catalan le 07/10/2026 à 08:13

Quand on veut jouer au toréador,il faut accepter le taureau.

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Solidarité 69 le 07/10/2026 à 07:59

Encore une belle journée pour LFI et ses drapeaux palestiniens.

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LU ET APPROUVÉ le 07/10/2026 à 07:50
SuperTonton a écrit le 07/10/2026 à 06h31

Interdire l'équipement de protection contre les violences policières, c'est grave. On est censés se laisser faire frapper, mutiler et gazer ?

Absolument ✅️ Et même qu’ils vous envoient en prison si vous commettez des délits ✅️

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Foxy69 le 07/10/2026 à 07:26
SuperTonton a écrit le 07/10/2026 à 06h31

Interdire l'équipement de protection contre les violences policières, c'est grave. On est censés se laisser faire frapper, mutiler et gazer ?

La meilleur protection contre la police c'est la civilité

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Entomologie humaine le 07/10/2026 à 06:54

La France prend de plus en plus l'air de la Roumanie 1989 lorsqu'un olibrius pareil a engueulé les 'hooligans' qui en avaient marre. Et on sait comment ça s'est terminé.

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Grt543deq le 07/10/2026 à 06:51

T'on a pas besoin si tu ne cherches pas a faire le fou et a te battre avec la police.

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Ex Précisions le 07/10/2026 à 06:47

Interdire, restriction, pas certain que les jeunes apprécient ce language...
Ce pseudo gouvernement commence à réagir comme avec les gilets jaunes, on tape et on discute après, sauf pour la racaille évidemment qui n'est là que pour casser et qui sont incapables de tenir une conversation.

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SuperTonton le 07/10/2026 à 06:31

Interdire l'équipement de protection contre les violences policières, c'est grave. On est censés se laisser faire frapper, mutiler et gazer ?

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