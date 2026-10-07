Trois arrêtés préfectoraux encadrent cette journée du mercredi 7 octobre, avec certaines restrictions prolongées jusqu'à ce jeudi.
Première mesure : les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce mercredi, de 6h à 18h, dans un rayon de 100 mètres autour de huit établissements situés à Lyon et dans plusieurs communes de l'agglomération.
Sont concernés les lycées Marcel-Sembat à Vénissieux, Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon, La Martinière-Diderot dans le 1er, Jean-Lurçat dans le 8e, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Jean-Paul-Sartre à Bron, Colonel-Arnaud-Beltrame à Meyzieu et Germaine-Tillion à Sain-Bel.
L'arrêté précise que ces dispositions ne font pas obstacle à l'accès des personnels aux établissements, ni à la circulation des riverains et des autres usagers de la voie publique.
Dans ces mêmes périmètres et sur la même tranche horaire, le port de certains équipements destinés à se protéger de l'action des forces de l'ordre est également interdit. Le texte mentionne notamment les casques, masques à gaz ou à cartouche filtrante, lunettes de protection, boucliers et protections corporelles.
Plusieurs exceptions sont prévues, notamment pour les personnels des établissements et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, les secours, certains professionnels ainsi que les journalistes et les personnes concourant à l'information du public. Les casques utilisés par les cyclistes et conducteurs de deux-roues lors de leurs déplacements restent également autorisés.
Artifices interdits dans tout le Rhône les 7 et 8 octobre
Un deuxième arrêté concerne cette fois l'ensemble du département. L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation de certains artifices de divertissement des catégories F2 et F3 sont interdits les mercredi 7 et jeudi 8 octobre, de 6h à 20h.
Des dérogations sont prévues pour leur utilisation dans le cadre de spectacles pyrotechniques déclarés ou de feux d'artifice préalablement déclarés ou autorisés par les maires.
La préfecture encadre également la distribution et le transport de carburants. Les 7 et 8 octobre, de 6h à 20h, la distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburant en récipient portable sont interdits dans tout le Rhône, sauf nécessité dûment justifiée.
Ces nouvelles mesures interviennent après une journée de mardi marquée par plusieurs incidents en marge de la manifestation lyonnaise. Onze personnes ont été blessées, dont neuf policiers.
Même la pluie ne décourage pas les sympathisants de LFI de fêter ce jour funeste, c'est dire la conviction profonde de leur antisémitisme.Signaler Répondre
se que sa veu dirSignaler Répondre
et pourtant il y en a du monde a l ' EN ; en 1997 lorsque Claude Allègre voulait dégraisser le mammouth , l ' EN comptait 1 million de fonctionnaires ; nous en sommes a 1,250 million dont 825 000 profs ; la vrai question est : ils sont ou ? et que font-ils ?Signaler Répondre
C'est la manière à LFI de célébrer les massacres du Hamas.Signaler Répondre
Les revendications lycéennes avec des drapeaux palestiniens et d'organisations terroristes en cette période ne sont pas coïncidences.
je croyais qu’il était interdit de frapper un enfantSignaler Répondre
Comment faire pour travailler et réviser quand les profs ne sont même plus remplacés, même dans des cas qui peuvent être anticipés comme un congé maternité ? Comment passer le bac de français quand en conséquence, la moitié du programme n'a pas été fait ? Comment passer le brevet quand en conséquence, la moitié du programme d'histoire géo n'a pas été fait ?Signaler Répondre
LFI est totalement irresponsable. Cette génération croit que tout leur est dû y compris le bac. Il faut travailler, réviser et il y en a qui échouent et c’est normal. On ne peut pas donner le bac à 100% des lycéens surtout à ceux qui glandent et qui ne travaillent pas. Cela s’appelle la récompense de la culture de l’effort et du travail. Je n’ose même pas imaginer quand vous rentrerez sur le marché du travail…vous allez redescendre bien bas..vous allez aussi bruler votre entreprise si elle ne vous donne pas 5000 EUR par mois comme vous le désirez…? Arrêtez de vivre dans l’illusion! Et dans un monde parallèle que LFI vous promet mais qui n’existera pas….Signaler Répondre
Alors là dans les faits c'est faux ce que vous ditesSignaler Répondre
Quand on veut jouer au toréador,il faut accepter le taureau.Signaler Répondre
Encore une belle journée pour LFI et ses drapeaux palestiniens.Signaler Répondre
Absolument ✅️ Et même qu’ils vous envoient en prison si vous commettez des délits ✅️Signaler Répondre
La meilleur protection contre la police c'est la civilitéSignaler Répondre
La France prend de plus en plus l'air de la Roumanie 1989 lorsqu'un olibrius pareil a engueulé les 'hooligans' qui en avaient marre. Et on sait comment ça s'est terminé.Signaler Répondre
T'on a pas besoin si tu ne cherches pas a faire le fou et a te battre avec la police.Signaler Répondre
Interdire, restriction, pas certain que les jeunes apprécient ce language...Signaler Répondre
Ce pseudo gouvernement commence à réagir comme avec les gilets jaunes, on tape et on discute après, sauf pour la racaille évidemment qui n'est là que pour casser et qui sont incapables de tenir une conversation.
Interdire l'équipement de protection contre les violences policières, c'est grave. On est censés se laisser faire frapper, mutiler et gazer ?Signaler Répondre