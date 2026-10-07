Trois arrêtés préfectoraux encadrent cette journée du mercredi 7 octobre, avec certaines restrictions prolongées jusqu'à ce jeudi.

Première mesure : les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce mercredi, de 6h à 18h, dans un rayon de 100 mètres autour de huit établissements situés à Lyon et dans plusieurs communes de l'agglomération.

Sont concernés les lycées Marcel-Sembat à Vénissieux, Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon, La Martinière-Diderot dans le 1er, Jean-Lurçat dans le 8e, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Jean-Paul-Sartre à Bron, Colonel-Arnaud-Beltrame à Meyzieu et Germaine-Tillion à Sain-Bel.

L'arrêté précise que ces dispositions ne font pas obstacle à l'accès des personnels aux établissements, ni à la circulation des riverains et des autres usagers de la voie publique.

Dans ces mêmes périmètres et sur la même tranche horaire, le port de certains équipements destinés à se protéger de l'action des forces de l'ordre est également interdit. Le texte mentionne notamment les casques, masques à gaz ou à cartouche filtrante, lunettes de protection, boucliers et protections corporelles.

Plusieurs exceptions sont prévues, notamment pour les personnels des établissements et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, les secours, certains professionnels ainsi que les journalistes et les personnes concourant à l'information du public. Les casques utilisés par les cyclistes et conducteurs de deux-roues lors de leurs déplacements restent également autorisés.

Artifices interdits dans tout le Rhône les 7 et 8 octobre

Un deuxième arrêté concerne cette fois l'ensemble du département. L'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation de certains artifices de divertissement des catégories F2 et F3 sont interdits les mercredi 7 et jeudi 8 octobre, de 6h à 20h.

Des dérogations sont prévues pour leur utilisation dans le cadre de spectacles pyrotechniques déclarés ou de feux d'artifice préalablement déclarés ou autorisés par les maires.

La préfecture encadre également la distribution et le transport de carburants. Les 7 et 8 octobre, de 6h à 20h, la distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburant en récipient portable sont interdits dans tout le Rhône, sauf nécessité dûment justifiée.

Ces nouvelles mesures interviennent après une journée de mardi marquée par plusieurs incidents en marge de la manifestation lyonnaise. Onze personnes ont été blessées, dont neuf policiers.