Travaux du pont de Condrieu : reprise du chantier après plusieurs semaines d’arrêt

Alors que la montée du Rhône a causé une longue pause, les opérations de sécurisation du pont reliant Condrieu et Les Roches-de-Condrieu reprennent progressivement cette semaine.

Les fortes précipitations avaient stoppé le chantier de mise en sécurité du pont de Condrieu depuis le 27 octobre, rendant les conditions de travail trop dangereuses pour l’équipe nautique. Avec le retour d’un débit fluvial plus stable, les engins peuvent de nouveau intervenir sur le site.

Les travaux reprennent dès aujourd’hui avec la fin de la purge du troisième tube avant l’installation du dernier, puis l’assemblage des quatre structures reliées par des poutres métalliques qui soutiendront le futur tablier. En parallèle, les treillis d’une cinquantaine de mètres sont déjà en préparation.

Le coût des travaux est évalué à 13 millions d’euros, autant financé par le département du Rhône que celui de l’Isère.

Durant toute la durée des travaux, le pont reste accessible aux piétons et cyclistes. Des barrières ont été installées pour protéger les passants des éclaboussures provoquées par les travaux.

Pour les automobilistes, la circulation reste logiquement déviée dans les deux sens le temps des travaux.

Ex Précisions le 13/11/2025 à 15:23

Saleté d'eau ça fait trainer les travaux, vivement la suite du réchauffement climatique sans eau ;-)

