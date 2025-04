Le pont de Condrieu prochainement fermé à la circulation

Dans un communiqué de presse, le Département du Rhône, en association avec le Département de l’Isère, a annoncé la fermeture du pont de Condrieu-Les Roches du 22 au 24 avril prochain. Celui-ci relie les communes de Condrieu (Rhône) et des Roches-de-Condrieu (Isère) et doit subir des travaux préparatoires, actés à la suite de sondages et d’études réalisés en 2024.

Une fermeture partielle

Les travaux, réalisés depuis les nacelles de visites situées sous le pont, vont permettre de renforcer les poutres de rigidité du tablier de la structure. Cette sécurisation ne sera que provisoire, pour soulager la suspension, en vue d’autres travaux plus importants dans les prochains mois.

À noter que ces fermetures ne s’effectueront qu’en journée. Plus précisément de 9h30 à 16h, laissant ouvert le pont stratégique pendant les heures de pointe.

Pour rappel, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont de Condrieu, des portiques ont été installés mais sont parfois détruits par des chauffeurs peu attentifs.

Cela fait suite à une visite de surveillance organisée en septembre 2021 sur l’ouvrage construit durant la Seconde Guerre mondiale au-dessus du Rhône. Cette dernière avait mis en lumière "l'état alarmant de certains câbles" pouvant entraîner "un risque de rupture". Le chantier qui s'annonce ces prochaines années est estimé à 17 millions d'euros.