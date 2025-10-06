Travaux sur le pont de Condrieu, près de Lyon : le battage des tubes a commencé

Fermé depuis le 6 mai, le pont ne devrait pas rouvrir avant mi 2026. Selon le Département, "les travaux de préparation des sous-sols, commencés début septembre, ont entamé une nouvelle étape : le battage des tubes." Cette opération consiste à "enfoncer des tubes de 25 mètres de long dans le fond du lit du Rhône sur une profondeur de 7 à 8 mètres à l’aide d’un appareil spécifique (le vibro-fonceur)."

À ce stade, "deux tubes de palées ont été installés." L’objectif est de "soutenir le tablier du pont afin de soulager le système de suspension." Dans les prochaines semaines, "quatre autres tubes vont ainsi être implantés." Ces derniers "seront ensuite équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales les reliant deux à deux, sur lesquelles seront installées les structures métalliques qui reprendront à terme le tablier du pont."

Le Département précise que "ces structures en treillis – d’une longueur d’une cinquantaine de mètres après assemblage – sont préparées en parallèle pour être prêtes le moment venu."

Pendant toute la durée du chantier, le pont "reste ouvert aux circulations modes doux." Des "barrières vont être installées afin de protéger piétons et cyclistes des projections d’eau, conséquence du battage des pieux."

Les véhicules doivent quant à eux continuer à emprunter les itinéraires de déviation mis en place.

Dans le sens nord–sud : " par la RD 386 (Département du Rhône), RD 1086 et RD 7 (Département de la Loire) puis RD 37B et RD 4 (Département de l’Isère)."

Dans le sens sud–nord : "par la RD 4 et RD 4G (Département de l’Isère) puis RD 45e et RD 386 (Département du Rhône)."