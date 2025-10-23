Travaux du pont de Condrieu : une étape clé franchie entre le Rhône et l’Isère

Jeudi matin, des élus locaux et autres représentants du département du Rhône se sont retrouvés sur le chantier du pont de Condrieu pour constater l’avancée d’un projet essentiel à la liaison entre les deux rives du Rhône.

Engagée début octobre, une première phase de travaux vise à sécuriser la construction tout en maintenant la circulation des piétons et des cyclistes.

En 2020, le Département du Rhône avait mis en place un renforcement de la structure, en soutenant le tablier du pont par des compositions métalliques sous-jacentes pour alléger la suspension.

Les travaux, estimés à 13 millions d’euros pour cette première tranche, se poursuivront jusqu’en mai 2026.

À terme, la réouverture du pont au trafic motorisé est envisagée, selon des conditions qui seront précisées ultérieurement.

Le projet global représente un investissement total de 30 millions d’euros, financé conjointement par les Départements du Rhône et de l’Isère.