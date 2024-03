Des détecteurs de gabarit installés sur le pont de Condrieu

Depuis la pose de portiques limitant la hauteur à 2,70 mètres aux deux entrées de l'ouvrage qui relie Condrieu aux Roches-de-Condrieu en Isère en janvier 2023, 33 incidents ont eu lieu...

Le Département du Rhône a donc décidé d'innover avec des détecteurs de gabarits et des panneaux dynamiques. Installés dès ce mercredi et jusqu'à vendredi, ils seront installés en hauteur, et en amont des entrées du pont. Un capteur infrarouge pourra alors détecter tout véhicule excédant les 2,70 mètres de hauteur autorisés, et activera les panneaux dynamiques indiquant des messages conseillant au conducteur de faire demi-tour.

Pour rappel, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont de Condrieu. Cela fait suite à une visite de surveillance organisée en septembre 2021 sur l’ouvrage construit durant la Seconde Guerre mondiale au-dessus du Rhône. Cette dernière avait mis en lumière "l'état alarmant de certains câbles" pouvant entraîner "un risque de rupture". Le chantier qui s'annonce ces prochaines années est estimé à 17 millions d'euros.