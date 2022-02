Près de Lyon : les véhicules de plus de 3,5 tonnes désormais interdits sur le pont de Condrieu

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont de Condrieu. Cela fait suite à une visite de surveillance organisée en septembre dernier sur l’ouvrage construit durant la Seconde Guerre mondiale au-dessus du Rhône. Cette dernière avait mis en lumière "l'état alarmant de certains câbles" pouvant entraîner "un risque de rupture".

Le Département du Rhône a décidé d’agir avec des restrictions de circulation et l’interdiction pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler.

Deux exceptions sont faites "provisoirement" pour les transports scolaires et les services de secours. "Une concertation entre le Département du Rhône et les autres collectivités partenaires devrait aboutir à la limitation de 3,5 tonnes pour tous les véhicules, sans exception. Cette mesure pourrait intervenir entre les mois d’avril et de septembre 2022", prévenait il y a quelques jours la collectivité.

A noter qu’une restructuration du pont de Condrieu a été lancée. La société BG Ingénierie doit produire des études préliminaires pour élaborer une analyse comparative de sept hypothèses constructives. Une réponse finale est espérée pour ce printemps. Les Départements de l'Isère et du Rhône se partageront ensuite le coût du chantier estimé aujourd'hui à 17 millions d'euros et qui se déroulerait de 2023 à 2025.

Le pont de Condrieu-Les Roches, qui accueille en moyenne 8500 véhicules par jour, avait déjà fait l'objet d'une limitation de tonnage à 19 tonnes en novembre 2020. Puis d'une circulation alternée en juillet dernier.