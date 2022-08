Près de Lyon : interdiction de se rendre dans les forêts du Revermont et du Bugey

Des mesures de restriction ont été prises afin d’éviter au maximum les départs de feux pendant ce week-end prolongé du 15 août. En effet, depuis quelques semaines, il y a beaucoup de risques de départ de feu sur tout le territoire français. Mais le département de l’Ain a été l’un des plus touchés par les flammes. Afin d’éviter tout danger, la préfecture a décidé d’interdire l’accès aux forêts du Rovermont et du Bugey.

Les planètes ne s’alignent pas pour le département de l’Ain. Entre les fortes chaleurs prévues ce week-end, les fortes rafales de vent ainsi que le manque d’eau, le risque d’incendie reste très élevé. Près de 30 départs de feu ont été recensé depuis le 8 août dernier sur le territoire aindinois, la plupart d’origine humaine.

Ces restrictions sont mises en place dès ce vendredi à partir de minuit et resteront en vigueur jusqu’au mardi 16 août à 8h du matin. Il y aura une possibilité de rallongement. L’interdiction de l’accès de ces massifs stipule qu'aucun véhicule motorisé pourra circuler sur les voies et les chemins de ces forêts. Aucun usager ne pourra apporter tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un feu. C’est-à-dire, briquet, réchaud, barbecue ou encore arme à feu. De plus, aucuns travaux de débroussaillage ou de chauffage seront interdits.

Seuls les propriétaires et occupants des lieux pourront se rendre dans le périmètre, ainsi que les personnes qui interviennent à domicile des habitants et des agriculteurs. L'exception concerne également les personnes de services de gestion des réseaux, aux agents des entreprises de travaux forestiers, aux agents de service public et ainsi qu’aux lieutenants de louveterie.