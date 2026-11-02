Givors : trois voitures incendiées aux Vernes, des policiers visés par des tirs de mortiers

Le calme n'aura été que de courte durée à Givors. Au lendemain d'une soirée d'Halloween déjà mouvementée, de nouveaux incidents ont éclaté dimanche soir dans le quartier des Vernes.

Vers 19h30, les secours ont été alertés pour trois véhicules en feu sur un parking de l'allée Ho-Chi-Minh.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et sont parvenus à maîtriser les flammes sans difficulté particulière.

Des tirs de mortiers contre les forces de l'ordre

La situation s'est toutefois tendue avec l'arrivée des équipages de police.

Les fonctionnaires ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice, nécessitant l'envoi de renforts dans le quartier.

La situation a finalement été placée sous contrôle, sans que davantage de précisions soient communiquées sur d'éventuelles interpellations.

Un incendie de véhicule a également été signalé rue Romain-Rolland, sur le parking de l'école primaire du quartier des Vernes.

Ces nouveaux incidents interviennent dans un contexte de tensions après la nuit d'Halloween à Givors.