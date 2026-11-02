Givors : trois voitures incendiées aux Vernes, des policiers visés par des tirs de mortiers

Le calme n'aura été que de courte durée à Givors. Au lendemain d'une soirée d'Halloween déjà mouvementée, de nouveaux incidents ont éclaté dimanche soir dans le quartier des Vernes.
Vers 19h30, les secours ont été alertés pour trois véhicules en feu sur un parking de l'allée Ho-Chi-Minh.
Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et sont parvenus à maîtriser les flammes sans difficulté particulière.
Des tirs de mortiers contre les forces de l'ordre
La situation s'est toutefois tendue avec l'arrivée des équipages de police.
Les fonctionnaires ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice, nécessitant l'envoi de renforts dans le quartier.
La situation a finalement été placée sous contrôle, sans que davantage de précisions soient communiquées sur d'éventuelles interpellations.
Un incendie de véhicule a également été signalé rue Romain-Rolland, sur le parking de l'école primaire du quartier des Vernes.
Ces nouveaux incidents interviennent dans un contexte de tensions après la nuit d'Halloween à Givors.
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Analyse pertinente et , malheureusement , conforme à la réalité .Signaler Répondre
Soit ce sont des revendications légitimes soit ce sont des militants d'extrême droite.Signaler Répondre
C'est facile de raisonner comme un gauchiste.
Je parlais il n'y a pas longtemps de ce coin là Givors - Grigny à des personnes pas loin.Signaler Répondre
Vous arrivez dans des lotissements vous voyez les panneaux "voisins vigilants" ... cela donne le ton.
Puis tout le monde cherche a protégé ses gosses donc ils savent tous que les écoles primaires et le collège publics sont "pourris" , les enseignants ont bien du courage.
Quel bilan de la gestion "coco" des cités.
Pour se maintenir sur des postes d'élus on a encore quelques coco mais ils défendent maintenant l'obscurantisme religieux (en restant totalement anti-curé) sacré grand écart pour ses gens là...
mais au final la vraie question: reste t'il encore des "vrais cocos" ? je crois avoir la réponse.
Caricaturale…. mais pas faux dans le fond !Signaler Répondre
Soirée calme, il n'y a eu QUE 3 voitures brûlées...Signaler Répondre
Incendies racistes ?Signaler Répondre
Que dire sur la situation actuelle de l'ensemble des ex-bastions coco...Signaler Répondre
Les vrais coco sont partis depuis des années en exil
Puis le vide a été "rempli" par d'autres peuplades
Les coco en Iran ont essayé de mettre des marxistes, on a des bourreaux islamistes
Les cocos en Amérique du Sud ont essayé de mettre des marxistes, on a des cartels internationaux du narco alliés aux BRICS et aux islamistes
A se demander si le bout du bout du communisme ne serait pas au final: la mafia narco alliées aux islamistes car on fait ce constat un peu partout dans le monde...
Par contre le pire coco que j'ai vu à la télé ses derniers mois est à Paris le fameux Ian Brossat... à quel moment les électeurs qui l'ont devant eux pensent 30s que c'est un "coco" ??? la seule chose que je vois chez ce monsieur est un petit "bourge" qui prend les électeurs pour des "cons".
Bref ce qui comique c'est que chez ses "faux gauchistes" mais vrais opportunistes avides de fric on a en réalité des "néo-colons" les racisés doivent être leurs "cheptels dévoués" et eux deviennent alors le berger autoritaire qui conduit son cheptel au bureau de vote.