Près de Lyon : une vingtaine de tracteurs à Givors, un blocage annoncé toute la journée sur l'A47

Nouvelle mobilisation du monde agricole dans le Rhône. Ce lundi matin, des dizaines de tracteurs se sont rendus à Givors pour une action destinée à dénoncer les difficultés rencontrées par les exploitants français.

À l'origine de ce rassemblement, la Coordination rurale, dont plusieurs sections départementales ont répondu à l'appel, notamment dans le Rhône, la Loire, le Jura, l'Ain et le Vaucluse.

Les organisateurs ont positionné une vingtaine d'engins agricoles dès 5h30 au niveau du pont autoroutier de Givors. Le blocage pourrait durer jusqu'en fin de journée.

Les agriculteurs entendent avant tout alerter sur la dégradation de leurs revenus et sur les conditions de concurrence auxquelles ils sont confrontés.

La préfecture du Rhône leur a demandé de laisser au moins une voie de circulation dans chaque sens.

Le mouvement pourrait par ailleurs être rejoint par des artisans au cours de la journée.

Les organisateurs ont donné plusieurs consignes aux participants, notamment celle de venir avec des bennes vides.

Malgré les violences survenues samedi dans le centre de Lyon et le ras-le-bol des Lyonnais, la Coordination rurale a choisi de maintenir son opération, préparée depuis plusieurs semaines.