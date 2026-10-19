Près de Lyon : une vingtaine de tracteurs à Givors, un blocage annoncé toute la journée sur l'A47

Nouvelle mobilisation du monde agricole dans le Rhône. Ce lundi matin, des dizaines de tracteurs se sont rendus à Givors pour une action destinée à dénoncer les difficultés rencontrées par les exploitants français.
À l'origine de ce rassemblement, la Coordination rurale, dont plusieurs sections départementales ont répondu à l'appel, notamment dans le Rhône, la Loire, le Jura, l'Ain et le Vaucluse.
Les organisateurs ont positionné une vingtaine d'engins agricoles dès 5h30 au niveau du pont autoroutier de Givors. Le blocage pourrait durer jusqu'en fin de journée.
Les agriculteurs entendent avant tout alerter sur la dégradation de leurs revenus et sur les conditions de concurrence auxquelles ils sont confrontés.
La préfecture du Rhône leur a demandé de laisser au moins une voie de circulation dans chaque sens.
Le mouvement pourrait par ailleurs être rejoint par des artisans au cours de la journée.
Les organisateurs ont donné plusieurs consignes aux participants, notamment celle de venir avec des bennes vides.
Malgré les violences survenues samedi dans le centre de Lyon et le ras-le-bol des Lyonnais, la Coordination rurale a choisi de maintenir son opération, préparée depuis plusieurs semaines.
Tant que nous ne serons pas sortis de cette Europe et que nous n'aurons pas changé de Gouvernement , vous serez toujours les dindons de la farce .Signaler Répondre
70 h pour même pas un SMIC... Déjà j'aimerai bien voir çà !Signaler Répondre
Et dans ces cas, pourquoi autant de "bagarre" pour obtenir le poste ?
Si c'est pour faire de la m... pendant des années, et soi-disant ne pas toucher le SMIC, il faudrait plutôt s'abstenir de se présenter, et se présenter une 2e fois. Ce que je comprends encore moins, c'est comment la majorité des Lyonnais a pu revoter pour lui ! Evidemment l'alliance avec LFI a fait son oeuvre !
BRAVO A LUI ! Maintenant qu'il assume et qu'il fasse le nécessaire, mais correctement ! Pas juste en allant visiter la ville après les émeutes
Pour qu'une grève soit "visible" il faut que ça emmerde les gens. Sinon personne n'en parle.Signaler Répondre
Les pompiers ou les infirmières en grève sont réquisitionnés donc ça ne dérange personne , résultat est-ce que vous avez vu un média parler de leur mouvement... 3 lignes dans les journaux et 2 mn à la télé et pas plus...
Alors oui c'est malheureux d'en arriver là, gêner les Français pour se faire entendre mais c'est la seule solution puisque nos dirigeants sont aux abonnés absents depuis des décennies...
Put.. eux aussi ils s’y mettent ? on a pas finit, pays de contestataire c’est pas possibleSignaler Répondre
Force doit toujours rester à la loi ! Le chaos, ça suffit, quelle que soit la justification des troubles. Tant pis pour les autres: ils ont passé leur tour...Signaler Répondre
Après les sacages de ce week-end, le blocage de ces agriculteurs risque d’être assimilé à celui des casseurs et se retourner contre eux....Signaler Répondre
Bosser 70h pour même pas un SMIC, ils ont des raisons de se plaindre... certes le moment n'est peut-être pas le meilleur...Signaler Répondre
Par contre attention, eux ne font pas partie de la France à qui on excuse tout, donc espérons que ça se passe bien
tu préfère cramer l'hôtel de ville 🤮Signaler Répondre
vous trouvez que le pays va bien, oui ils en bavent, mais ceux qui ont tout perdu ce samedi aussi !Signaler Répondre
mettre le pays a sec, vous trouvez que cela va arranger les choses !
déjà chaque honnête gens devrait defendre leur force de l'ordre.
et notre gouvernement est un incapable ! ce qui c'est passé ce samedi et Mr MACRON part en visite je ne sais ou ! vous trouvez celà normal !
quand tout sera détruit ! et que votre salaire ou retraite ne vous sera plus payé et tout ira mieux !!!
C'était samedi qu'ils auraient dû venir sur Lyon pour disperser les casseurs avec leurs tracteurs...Signaler Répondre
Je soutiens notre agriculture enfin ce qu’il en resteSignaler Répondre
Quand les barbares auront tout détruit, vous mangerez quoi ?
Oui c'est vrai, il faudrait quand-même qu'ils attendent de faire ça à un moment où ça ne dérange personne !! Pour que leurs revendications puissent se faire dans le calme et l'indifférence générale ! Sinon les gens risquent d'être au courant que le monde agricole est en train de crever et que eux suivront derrière.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'ils veulent avec des actions de blocage maintenant ? Que les choses bougent vraiment ?? Que la convergence des luttes se fassent ?
Ce qu'il y a de remarquable, en ce moment, c'est que chacun s'occupe de ses propres revendications, comme s'il ne s'était rien passé samedi. La solidarité nationale devrait pourtant primer le temps nécessaire pour digérer cette tempête sauvage qui a rompu les digues d'une société déjà bien fragmentée....Signaler Répondre
Je ne suis pas contre leurs revendications, mais ce n' est pas le moment ! Vu ce qui c'est passé ce samedi.Signaler Répondre
Enfin ils n'auront pas le problème de vols de leurs tracteurs
Les bas du front sont de sortie ... aucune sympathie pour ces types et aucune solidarité.Signaler Répondre
Il n'y a pas assez de bazar ?Signaler Répondre
Certainement peu de sympathie envers ce mouvement !