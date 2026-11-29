Les faits se sont produits vers 16 h 20 ce dimanche. Selon le récit d’Alliance Police Nationale, un individu circulant sur une moto de type cross, présentée comme non homologuée pour la voie publique, a percuté un policier alors qu’il cherchait à échapper à son interpellation rue des Verreries.
Le syndicat accuse le conducteur d’avoir voulu "foncer délibérément sur le policier afin de prendre la fuite". Il évoque une manœuvre qui s’est soldée par une chute, au cours de laquelle l’agent a été touché au genou.
L’état du policier est stable, précise Alliance.
Le syndicat interpelle l’État et la justice
À la suite de ces faits, Alliance demande une meilleure reconnaissance des risques encourus par les policiers. "Il est urgent que l’État central prenne enfin la pleine mesure de la dangerosité de notre profession", affirme l’organisation.
Elle réclame que "l’ISSP doit être portée à 35 %, et cela sans plus attendre". Le syndicat demande également une réponse judiciaire conduisant à l’emprisonnement des auteurs d’agressions contre les policiers.
Alliance apporte enfin son "soutien total et sans réserve" à l’agent blessé.
La guerre de base intensité continue ?Signaler Répondre
il faut équiper les policiers de parapluie à bout ferré c’est ce que j’utilise pour faire face aux vélos et trottinettes sur les trottoirs de Lyon puisque la police municipale a consigné du maire de ne rien faire c’est ce qu’un brigadier chef m’a dit avec un parapluie bien pointu je suis bien moins bousculé et ceux qui s’y frottent repartent bien déchiréSignaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Encore une racaille !Signaler Répondre