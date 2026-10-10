Givors : une grenade tirée par erreur dans leur véhicule, deux policiers brûlés devant un lycée

Deux policiers âgés de 28 et 47 ans ont été blessés peu avant midi, vendredi 9 octobre, aux abords du lycée Aragon-Picasso de Givors. L’un a été brûlé à la main, l’autre à la cuisse, alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule pour surveiller l’établissement.

Ils ont été transportés en urgence relative au pavillon I de l’hôpital Édouard-Herriot, spécialisé dans la prise en charge des personnes brûlées.

Selon les informations du Progrès, une erreur de manipulation d’une arme de force intermédiaire aurait provoqué le tir accidentel d’une grenade dans l’habitacle. Un feu s’est ensuite déclaré, nécessitant l’intervention des pompiers.

La nature de la grenade n’est pas connue.

L’accident s’est produit durant une matinée calme à Givors, après plusieurs journées de tensions liées à la mobilisation lycéenne. Aucun tir de mortier ni aucune barricade n’avaient été signalés devant le lycée ce vendredi.