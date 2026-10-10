Givors : une grenade tirée par erreur dans leur véhicule, deux policiers brûlés devant un lycée

Deux policiers âgés de 28 et 47 ans ont été blessés peu avant midi, vendredi 9 octobre, aux abords du lycée Aragon-Picasso de Givors. L’un a été brûlé à la main, l’autre à la cuisse, alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule pour surveiller l’établissement.
Ils ont été transportés en urgence relative au pavillon I de l’hôpital Édouard-Herriot, spécialisé dans la prise en charge des personnes brûlées.
Selon les informations du Progrès, une erreur de manipulation d’une arme de force intermédiaire aurait provoqué le tir accidentel d’une grenade dans l’habitacle. Un feu s’est ensuite déclaré, nécessitant l’intervention des pompiers.
La nature de la grenade n’est pas connue.
L’accident s’est produit durant une matinée calme à Givors, après plusieurs journées de tensions liées à la mobilisation lycéenne. Aucun tir de mortier ni aucune barricade n’avaient été signalés devant le lycée ce vendredi.
En tant que retraité, je songe sérieusement à quitter la France pour le Portugal. La bas, les jeunes sont serviables et aimables ici ils veulent nous prendre tout. Malgré tout mes efforts, les nouvelles générations se font laver le cerveau par les gauchistes, il est temps pour nous de protéger ce qu'on a durement acquis de leur appétit destructeur.Signaler Répondre
Pinot simple flic ..?Signaler Répondre
Le niveau des lycéens baisse..Signaler Répondre
Celui de la police aussi..
Et c’est ça qui est censé sécuriser la France. 😂😂😂Signaler Répondre
Imprécisions dans votre article , on ne sait pas précisément si la grenade a été lancée sur le véhicule de police et a pénétré par une ouverture , ou si c'est un des policier qui a l'intérieur du véhicule a manipulé cette grenade .Signaler Répondre
comme Evgueni Prigojine dans son avion ?Signaler Répondre
Une difficulté grave. La police, déconcidérée, n' attire plus les vocations. La sélection ne peut pas y être aussi strict qu' il le faudrait.Signaler Répondre
C'est comme çà que j'aime la police !Signaler Répondre
Les bichettes ont bobos... Après, l'avantage, c'est qu'ils sont certainement hospitalisés en chambre double 🤣🤣🤣🤣
avec 8/20 aux examens, faut pas s attendre a ce retrouver avec des super flics....Signaler Répondre
😭😭🤣🤣🤣👍Signaler Répondre
Une grenade tirée par erreur ? ? ? ? mais par qui ? ? ? ? les policiers en question ?Signaler Répondre
Ne plus leur interdire le téléphoneSignaler Répondre
Ils ont ete enregistré parmi les blessés durant la journee de mobilisation..Signaler Répondre
Le manque de formation dans la police ???Signaler Répondre
Jouer avec la goupille de sa grenade, ça passe le temps mais c'est pas recommandéSignaler Répondre