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Givors : une grenade tirée par erreur dans leur véhicule, deux policiers brûlés devant un lycée

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Givors : une grenade tirée par erreur dans leur véhicule, deux policiers brûlés devant un lycée

Deux policiers ont été brûlés vendredi 9 octobre alors qu’ils surveillaient le lycée Aragon-Picasso, à Givors. Une grenade aurait été tirée par erreur dans leur véhicule ; les deux agents ont été hospitalisés à Édouard-Herriot.

Deux policiers âgés de 28 et 47 ans ont été blessés peu avant midi, vendredi 9 octobre, aux abords du lycée Aragon-Picasso de Givors. L’un a été brûlé à la main, l’autre à la cuisse, alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule pour surveiller l’établissement.

Ils ont été transportés en urgence relative au pavillon I de l’hôpital Édouard-Herriot, spécialisé dans la prise en charge des personnes brûlées.

Selon les informations du Progrès, une erreur de manipulation d’une arme de force intermédiaire aurait provoqué le tir accidentel d’une grenade dans l’habitacle. Un feu s’est ensuite déclaré, nécessitant l’intervention des pompiers.

La nature de la grenade n’est pas connue.

L’accident s’est produit durant une matinée calme à Givors, après plusieurs journées de tensions liées à la mobilisation lycéenne. Aucun tir de mortier ni aucune barricade n’avaient été signalés devant le lycée ce vendredi.

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givors

15 commentaires
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lyon avec Zemmour le 10/10/2026 à 12:04

En tant que retraité, je songe sérieusement à quitter la France pour le Portugal. La bas, les jeunes sont serviables et aimables ici ils veulent nous prendre tout. Malgré tout mes efforts, les nouvelles générations se font laver le cerveau par les gauchistes, il est temps pour nous de protéger ce qu'on a durement acquis de leur appétit destructeur.

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Gabin69 le 10/10/2026 à 11:28

Pinot simple flic ..?

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C'est moi le 10/10/2026 à 11:19
moi a écrit le 10/10/2026 à 10h24

avec 8/20 aux examens, faut pas s attendre a ce retrouver avec des super flics....

Le niveau des lycéens baisse..
Celui de la police aussi..

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Loool acab le 10/10/2026 à 11:07

Et c’est ça qui est censé sécuriser la France. 😂😂😂

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papyrebel le 10/10/2026 à 11:05

Imprécisions dans votre article , on ne sait pas précisément si la grenade a été lancée sur le véhicule de police et a pénétré par une ouverture , ou si c'est un des policier qui a l'intérieur du véhicule a manipulé cette grenade .

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strogoff le 10/10/2026 à 10:59
chargez ! a écrit le 10/10/2026 à 09h19

Jouer avec la goupille de sa grenade, ça passe le temps mais c'est pas recommandé

comme Evgueni Prigojine dans son avion ?

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oui-oui le 10/10/2026 à 10:43
Mouimoui a écrit le 10/10/2026 à 09h27

Le manque de formation dans la police ???

Une difficulté grave. La police, déconcidérée, n' attire plus les vocations. La sélection ne peut pas y être aussi strict qu' il le faudrait.

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Calahann le 10/10/2026 à 10:41

C'est comme çà que j'aime la police !
Les bichettes ont bobos... Après, l'avantage, c'est qu'ils sont certainement hospitalisés en chambre double 🤣🤣🤣🤣

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moi le 10/10/2026 à 10:24

avec 8/20 aux examens, faut pas s attendre a ce retrouver avec des super flics....

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Jeanlaville le 10/10/2026 à 10:08

😭😭🤣🤣🤣👍

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mais c'est quoi ça le 10/10/2026 à 10:07

Une grenade tirée par erreur ? ? ? ? mais par qui ? ? ? ? les policiers en question ?

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Sales gosses le 10/10/2026 à 09:55
chargez ! a écrit le 10/10/2026 à 09h19

Jouer avec la goupille de sa grenade, ça passe le temps mais c'est pas recommandé

Ne plus leur interdire le téléphone

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Comptabilité le 10/10/2026 à 09:38

Ils ont ete enregistré parmi les blessés durant la journee de mobilisation..

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Mouimoui le 10/10/2026 à 09:27

Le manque de formation dans la police ???

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chargez ! le 10/10/2026 à 09:19

Jouer avec la goupille de sa grenade, ça passe le temps mais c'est pas recommandé

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