Aller de sa chambre au bloc à bord d’une petite voiture électrique.

C’est la possibilité offerte aux enfants du service d’hospitalisation conventionnelle de pédiatrie pneumo-gastro entérologie de l’Hôpital Femme Mère Enfant, grâce à un véhicule remis dans le cadre de l’opération Hopilote.

Financée par la société Cosmobilis, cette voiturette est la cinquième de l’opération à rejoindre les Hospices Civils de Lyon.

"C’est quelque chose qui peut vraiment changer la façon dont un enfant appréhende son séjour en hospitalisation", estime Guillaume Caro, directeur du Groupement Hospitalier Est des HCL.

Près de 600 voiturettes offertes en France

L’opération Hopilote est menée depuis 2017 par l’association Dauphin Handicap, fondée et présidée par David Giovannetti.

Selon les HCL, près de 600 voiturettes électriques, décorées par l’artiste Richard Orlinski, ont été offertes à des hôpitaux et des cliniques en France. Le pilote automobile Romain Grosjean est le parrain de l’opération.

Au-delà du trajet vers le bloc, l’association reçoit des demandes pour d’autres usages. "On a aujourd’hui aussi des demandes pour les emmener passer des examens mais aussi aux urgences. Des essais ont également été faits lors de visites d’enfants dans les EHPAD", explique David Giovannetti.