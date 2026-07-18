Rhône : après les orages de grêle, l’État promet un accompagnement aux agriculteurs sinistrés

Les conséquences des violents orages de grêle qui ont frappé plusieurs secteurs du Rhône ces derniers jours continuent de se faire sentir dans les exploitations agricoles.

Ce vendredi, le préfet du Rhône Etienne Guyot s’est déplacé à Chabanière et Beauvallon pour échanger avec un arboriculteur et un maraîcher particulièrement touchés. Il était accompagné notamment du président du Département du Rhône Christophe Guilloteau, du président de la Chambre d’agriculture du Rhône, de la présidente de la FDSEA ainsi que des services de l’État.

Face aux inquiétudes des producteurs, le représentant de l’État a assuré que les services de la Direction départementale des territoires (DDT) seraient mobilisés sur le terrain afin d’évaluer les pertes subies à l’approche des récoltes.

L’objectif affiché est de disposer rapidement d’un état précis des dégâts afin d’engager les dispositifs de soutien adaptés.

Des indemnisations promises dans les meilleurs délais

Le préfet a également indiqué que les procédures d’indemnisation liées aux aléas climatiques seraient mises en œuvre "dans les plus brefs délais" une fois les expertises réalisées.

Cette accélération des démarches est particulièrement attendue par les exploitants dont les cultures ont subi d’importants dommages à quelques semaines des récoltes.

Les services de l’État se sont aussi engagés à faire preuve de souplesse dans l’accompagnement des exploitations qui pourraient rencontrer des difficultés financières à la suite de cet épisode climatique.

Le préfet a notamment évoqué une attention particulière portée aux situations de trésorerie les plus fragiles.

Lors de cette visite, les échanges ont également porté sur la prévention des épisodes futurs. Etienne Guyot a indiqué vouloir engager des discussions avec le département voisin de la Loire afin d’étudier les dispositifs anti-grêle déjà déployés sur certains territoires et leur éventuelle adaptation dans le Rhône.

Les agriculteurs concernés espèrent désormais que les évaluations annoncées permettront de débloquer rapidement les aides nécessaires pour faire face aux conséquences de cet épisode météorologique particulièrement destructeur.