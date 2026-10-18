Rhône : une centaine de tracteurs attendus près de Lyon, les agriculteurs préparent un blocage lundi

Les automobilistes pourraient rencontrer d'importantes difficultés de circulation lundi 19 octobre aux abords de Lyon. La Coordination rurale du Rhône prépare une action d'ampleur pour dénoncer la dégradation de la situation économique des agriculteurs.
Selon les organisateurs, au moins une centaine de tracteurs pourraient participer à cette journée de mobilisation. Le syndicat souhaite également élargir le mouvement à d'autres professions.
"Agriculteurs, routiers, BTP, commerçants, artisans, tous ensemble, faisons entendre notre colère", peut-on lire dans l'appel diffusé par la Coordination rurale.
Une autoroute bloquée près de Lyon ?
Le syndicat agricole évoque la possibilité d'un blocage autoroutier, sans confirmer pour l'instant cette action qui s'est déjà produite à plusieurs reprises ces dernières années, notamment sur la M7 au niveau de Pierre-Bénite. Ni le lieu précis du rassemblement ni ses horaires n'ont été communiqués.
Sur le fond, les revendications portent notamment sur la baisse des revenus agricoles, la concurrence jugée déloyale et le manque de soutien des responsables politiques.
La Coordination rurale du Rhône a choisi d'organiser sa propre mobilisation le 19 octobre, sans participer aux actions prévues deux jours plus tôt, le samedi 17 octobre.
L'ampleur réelle du mouvement et ses éventuelles conséquences sur la circulation autour de Lyon restent donc à préciser.
Aller ca sera une occasion supplémentaire pour les automobilistes de tester le velo...Signaler Répondre
Une meilleur santé et du pouvoir d'achat qui dit mieux?
En plus c'est les vacances donc pas besoin d'emmener les gosses à l'école..
Par les temp qui courent franchement c'est bien de prendre des nouvelles initiatives qui vont dans le bon sens.
marre de toutes ces manisfestations qui ne servent à rien, seuls les choix politiques peuvent faire changer les chosesSignaler Répondre
Quel parti propose de ne plus importer de produits agricole dont on a pas besoin?aucun! ils sont tous comme des toutous vis à vis de l europe et de ses choix .Les domaines régaliens ne se limitent pas à 5 entités,les chinois en ont beaucoup plus,les americains font de meme,on est face à des prédateurs,pour sauver notre modele ,il nous faut des actes forts!
L'ensemble des empêcheurs de progresser et de se sortir de cette merdeSignaler Répondre
Les bouffeurs de foin encore une fois vous êtes en retard c'était hier lundi c'est trop tard vous êtes des traite on va tous acheter des tomates brésiliennes et des concombres espagnol tu sais pour te le mettre où en tout cas moi lundi si je vois un tracteur je m'arrête pasSignaler Répondre
J’ai envie de te dire de rentrer dans ton pays,mais t’en a pas !!Signaler Répondre
Merci à ces courageux agriculteurs d'extrême droite de montrer à tous que l'on peut manifester et bloquer l'économie d'une ville sans saccager des commerces !Signaler Répondre
Le fumier qu'ils pensent verser il faut le déposer sur les tas de gravats suite à hier, au moins les employés de mairie auront moins d'endroits à nettoyer ;-)Signaler Répondre
Les bons citoyens ont subi un choc ce samedi, leur réaction a une autre manif qui va certainement perturbée leur vie déjà difficile, ne vous attendez pas à un soutien, les petites mains qui ont perdu leur job à cause de connards, ne sont pas d'humeurSignaler Répondre
Après les casseurs d'extrème gauche, le RN prend le relais... même combat ???Signaler Répondre