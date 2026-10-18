Social

Rhône : une centaine de tracteurs attendus près de Lyon, les agriculteurs préparent un blocage lundi

Suivez-nous sur Google
Rhône : une centaine de tracteurs attendus près de Lyon, les agriculteurs préparent un blocage lundi

Une nouvelle mobilisation agricole se prépare dans le Rhône. La Coordination rurale appelle à un rassemblement lundi 19 octobre près de Lyon, avec au moins une centaine de tracteurs annoncés. Un blocage est envisagé, mais les organisateurs entretiennent pour l'instant le flou sur le lieu de l'opération.

Les automobilistes pourraient rencontrer d'importantes difficultés de circulation lundi 19 octobre aux abords de Lyon. La Coordination rurale du Rhône prépare une action d'ampleur pour dénoncer la dégradation de la situation économique des agriculteurs.

Selon les organisateurs, au moins une centaine de tracteurs pourraient participer à cette journée de mobilisation. Le syndicat souhaite également élargir le mouvement à d'autres professions.

"Agriculteurs, routiers, BTP, commerçants, artisans, tous ensemble, faisons entendre notre colère", peut-on lire dans l'appel diffusé par la Coordination rurale.

Une autoroute bloquée près de Lyon ?

Le syndicat agricole évoque la possibilité d'un blocage autoroutier, sans confirmer pour l'instant cette action qui s'est déjà produite à plusieurs reprises ces dernières années, notamment sur la M7 au niveau de Pierre-Bénite. Ni le lieu précis du rassemblement ni ses horaires n'ont été communiqués.

Sur le fond, les revendications portent notamment sur la baisse des revenus agricoles, la concurrence jugée déloyale et le manque de soutien des responsables politiques.

La Coordination rurale du Rhône a choisi d'organiser sa propre mobilisation le 19 octobre, sans participer aux actions prévues deux jours plus tôt, le samedi 17 octobre.

L'ampleur réelle du mouvement et ses éventuelles conséquences sur la circulation autour de Lyon restent donc à préciser.

Tags :

agriculteurs en colère

agriculteurs

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 18/10/2026 à 18:40

Aller ca sera une occasion supplémentaire pour les automobilistes de tester le velo...
Une meilleur santé et du pouvoir d'achat qui dit mieux?
En plus c'est les vacances donc pas besoin d'emmener les gosses à l'école..
Par les temp qui courent franchement c'est bien de prendre des nouvelles initiatives qui vont dans le bon sens.

Signaler Répondre
avatar
pognon de dingue le 18/10/2026 à 18:37

marre de toutes ces manisfestations qui ne servent à rien, seuls les choix politiques peuvent faire changer les choses
Quel parti propose de ne plus importer de produits agricole dont on a pas besoin?aucun! ils sont tous comme des toutous vis à vis de l europe et de ses choix .Les domaines régaliens ne se limitent pas à 5 entités,les chinois en ont beaucoup plus,les americains font de meme,on est face à des prédateurs,pour sauver notre modele ,il nous faut des actes forts!

Signaler Répondre
avatar
En tôle le 18/10/2026 à 18:32
Germaine a écrit le 18/10/2026 à 15h11

Après les casseurs d'extrème gauche, le RN prend le relais... même combat ???

L'ensemble des empêcheurs de progresser et de se sortir de cette merde

Signaler Répondre
avatar
front national le 18/10/2026 à 18:26

Les bouffeurs de foin encore une fois vous êtes en retard c'était hier lundi c'est trop tard vous êtes des traite on va tous acheter des tomates brésiliennes et des concombres espagnol tu sais pour te le mettre où en tout cas moi lundi si je vois un tracteur je m'arrête pas

Signaler Répondre
avatar
Jaut le 18/10/2026 à 18:18
zemmourvite a écrit le 18/10/2026 à 17h47

Merci à ces courageux agriculteurs d'extrême droite de montrer à tous que l'on peut manifester et bloquer l'économie d'une ville sans saccager des commerces !

J’ai envie de te dire de rentrer dans ton pays,mais t’en a pas !!

Signaler Répondre
avatar
zemmourvite le 18/10/2026 à 17:47

Merci à ces courageux agriculteurs d'extrême droite de montrer à tous que l'on peut manifester et bloquer l'économie d'une ville sans saccager des commerces !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/10/2026 à 17:25

Le fumier qu'ils pensent verser il faut le déposer sur les tas de gravats suite à hier, au moins les employés de mairie auront moins d'endroits à nettoyer ;-)

Signaler Répondre
avatar
J'ai pas de conseil à donner le 18/10/2026 à 15:12

Les bons citoyens ont subi un choc ce samedi, leur réaction a une autre manif qui va certainement perturbée leur vie déjà difficile, ne vous attendez pas à un soutien, les petites mains qui ont perdu leur job à cause de connards, ne sont pas d'humeur

Signaler Répondre
avatar
Germaine le 18/10/2026 à 15:11

Après les casseurs d'extrème gauche, le RN prend le relais... même combat ???

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.