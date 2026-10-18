Rhône : une centaine de tracteurs attendus près de Lyon, les agriculteurs préparent un blocage lundi

Les automobilistes pourraient rencontrer d'importantes difficultés de circulation lundi 19 octobre aux abords de Lyon. La Coordination rurale du Rhône prépare une action d'ampleur pour dénoncer la dégradation de la situation économique des agriculteurs.

Selon les organisateurs, au moins une centaine de tracteurs pourraient participer à cette journée de mobilisation. Le syndicat souhaite également élargir le mouvement à d'autres professions.

"Agriculteurs, routiers, BTP, commerçants, artisans, tous ensemble, faisons entendre notre colère", peut-on lire dans l'appel diffusé par la Coordination rurale.

Une autoroute bloquée près de Lyon ?

Le syndicat agricole évoque la possibilité d'un blocage autoroutier, sans confirmer pour l'instant cette action qui s'est déjà produite à plusieurs reprises ces dernières années, notamment sur la M7 au niveau de Pierre-Bénite. Ni le lieu précis du rassemblement ni ses horaires n'ont été communiqués.

Sur le fond, les revendications portent notamment sur la baisse des revenus agricoles, la concurrence jugée déloyale et le manque de soutien des responsables politiques.

La Coordination rurale du Rhône a choisi d'organiser sa propre mobilisation le 19 octobre, sans participer aux actions prévues deux jours plus tôt, le samedi 17 octobre.

L'ampleur réelle du mouvement et ses éventuelles conséquences sur la circulation autour de Lyon restent donc à préciser.