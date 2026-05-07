Blocages annoncés sur la M6 et la M7 près de Lyon : les agriculteurs en colère de retour le 11 mai

Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.

La Coordination rurale dénonce la flambée du prix du GNR, passé de 0,90 à 1,70 euro en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse aggrave les difficultés des exploitations agricoles et risque d’entraîner une augmentation des prix alimentaires.

La Coordination rurale réclame un plan de long terme pour l’agriculture et un retour temporaire du GNR à un euro, estimant que les exploitants sont aujourd’hui “étranglés” par la hausse des charges après plusieurs saisons difficiles.

Malgré les réserves de la préfecture sur le dispositif prévu, liées aux travaux et au contexte sécuritaire à Lyon, le syndicat se dit prêt à adapter la mobilisation tout en maintenant son projet de blocage de l’axe nord-sud le 11 mai.

Pour rappel, les agriculteurs en colère ont déjà plusieurs fois bloqué la M7 à Pierre-Bénite ces deux dernières années, allant jusqu'à installer un campement durant plusieurs jours.

Selon BFM TV, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire les rassemblements et les cortèges lundi sur un large périmètre incluant Feyzin, Lyon, La Mulatière ou encore St Fons.