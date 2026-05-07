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Blocages annoncés sur la M6 et la M7 près de Lyon : les agriculteurs en colère de retour le 11 mai

Blocages annoncés sur la M6 et la M7 près de Lyon : les agriculteurs en colère de retour le 11 mai
DR JA69

La Coordination rurale prévoit une importante opération de blocage lundi 11 mai sur l’axe nord-sud lyonnais pour dénoncer l’envolée du prix du gazole non routier, malgré les réserves exprimées par la préfecture.

Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.

La Coordination rurale dénonce la flambée du prix du GNR, passé de 0,90 à 1,70 euro en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse aggrave les difficultés des exploitations agricoles et risque d’entraîner une augmentation des prix alimentaires.

La Coordination rurale réclame un plan de long terme pour l’agriculture et un retour temporaire du GNR à un euro, estimant que les exploitants sont aujourd’hui “étranglés” par la hausse des charges après plusieurs saisons difficiles.

Malgré les réserves de la préfecture sur le dispositif prévu, liées aux travaux et au contexte sécuritaire à Lyon, le syndicat se dit prêt à adapter la mobilisation tout en maintenant son projet de blocage de l’axe nord-sud le 11 mai.

Pour rappel, les agriculteurs en colère ont déjà plusieurs fois bloqué la M7 à Pierre-Bénite ces deux dernières années, allant jusqu'à installer un campement durant plusieurs jours.

Selon BFM TV, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire les rassemblements et les cortèges lundi sur un large périmètre incluant Feyzin, Lyon, La Mulatière ou encore St Fons.

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agriculteurs en colère

12 commentaires
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Calahann le 07/05/2026 à 19:25

La Coordination Rurale est un mouvement d'agriculteurs ultra proche du RN .
Qu'ils restent dans la boue .

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ouf! le 07/05/2026 à 18:47

tous les ans des actions illégales et tous les ans nos politiques cautionnent. Pourquoi ca s’arrêterait ?

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penser bien avant le 07/05/2026 à 18:13

voilà le résultat lorsque l’extrême droite est aux pouvoir les crises causés dans le monde entier lorsque lepen et zemmour sont allés avec l’extrême droite israélienne qui causer des guerres et des devisions dans le monde entier avec leurs yeux agneau se couche un loup 2027 faite bien votre choix

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Watt le 07/05/2026 à 18:04

En quoi ça va débloquer le détroit d'Hormuz?

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saco697 le 07/05/2026 à 17:44

pourquoi le blocage est la seule façon de faire entendre en France ? Les politiques incapables de réagir avant ne font pas le job, c a retombe toujours sur le français moyen qui paye ses impôts et qui n a aucun pouvoir pour résoudre le problème

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Pour aller chercher ton pain le 07/05/2026 à 17:36
moi a écrit le 07/05/2026 à 17h15

la solution, serait peut être que tout le monde descende dans la rue avec eux, et pas a chaque fois chacun son tour

La rue ? va réclamer à Téhéran la liberté pour tous ceux qui souffre, et la liberté des femmes, et revient nous voir, peut être
T'esun fils de Mélanchon, toi

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lamaudasse le 07/05/2026 à 17:23

Demandez a Mozart, il a du pognon! 8000 militaires sont au Moyen Orient, un porte avion, des frégates, des rafales qui tirent des missiles a 600 000 € pièce! Il en a rien a foutre, il va partir l'année prochaine! Le pire président que la France ai eu, quoique Philippe va prendre sa place 🤣🤣🤣

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moi le 07/05/2026 à 17:15
Font chier a écrit le 07/05/2026 à 16h38

Oui, le gazol est cher, mais en bloquant les autres, ça va aider ?
Ensuite, actuellement, les labours et semences sont faits, ils regardent pousser , en attendant les récoltes, alors on va faire chier les autres
Raz le bol des bouseux, plus riche que moi
Ils vont faire tourner leur tracteur a 40litres à l'heure pour venir ? idiot completement idiot

la solution, serait peut être que tout le monde descende dans la rue avec eux, et pas a chaque fois chacun son tour

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bibi69 le 07/05/2026 à 16:56

qu’ils bloquent les politiciens et les aéroports, pas les pauvres travailleurs…

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tu cases tu paies le 07/05/2026 à 16:53

J'espère que la métropole portera plainte en cas de dégradation.

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Font chier le 07/05/2026 à 16:38

Oui, le gazol est cher, mais en bloquant les autres, ça va aider ?
Ensuite, actuellement, les labours et semences sont faits, ils regardent pousser , en attendant les récoltes, alors on va faire chier les autres
Raz le bol des bouseux, plus riche que moi
Ils vont faire tourner leur tracteur a 40litres à l'heure pour venir ? idiot completement idiot

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Chris6969699 le 07/05/2026 à 16:36

"la flambée du prix du GNR, passé de 0,90 à 1,70 euro en quelques mois". Ils savent être impitoyables avec les citoyennes et les citoyens qui travaillent...

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