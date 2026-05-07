Blocages annoncés sur la M6 et la M7 près de Lyon : les agriculteurs en colère de retour le 11 mai

Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.
La Coordination rurale dénonce la flambée du prix du GNR, passé de 0,90 à 1,70 euro en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse aggrave les difficultés des exploitations agricoles et risque d’entraîner une augmentation des prix alimentaires.
La Coordination rurale réclame un plan de long terme pour l’agriculture et un retour temporaire du GNR à un euro, estimant que les exploitants sont aujourd’hui “étranglés” par la hausse des charges après plusieurs saisons difficiles.
Malgré les réserves de la préfecture sur le dispositif prévu, liées aux travaux et au contexte sécuritaire à Lyon, le syndicat se dit prêt à adapter la mobilisation tout en maintenant son projet de blocage de l’axe nord-sud le 11 mai.
Pour rappel, les agriculteurs en colère ont déjà plusieurs fois bloqué la M7 à Pierre-Bénite ces deux dernières années, allant jusqu'à installer un campement durant plusieurs jours.
Selon BFM TV, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire les rassemblements et les cortèges lundi sur un large périmètre incluant Feyzin, Lyon, La Mulatière ou encore St Fons.
La Coordination Rurale est un mouvement d'agriculteurs ultra proche du RN .Signaler Répondre
Qu'ils restent dans la boue .
tous les ans des actions illégales et tous les ans nos politiques cautionnent. Pourquoi ca s’arrêterait ?Signaler Répondre
voilà le résultat lorsque l’extrême droite est aux pouvoir les crises causés dans le monde entier lorsque lepen et zemmour sont allés avec l’extrême droite israélienne qui causer des guerres et des devisions dans le monde entier avec leurs yeux agneau se couche un loup 2027 faite bien votre choixSignaler Répondre
En quoi ça va débloquer le détroit d'Hormuz?Signaler Répondre
pourquoi le blocage est la seule façon de faire entendre en France ? Les politiques incapables de réagir avant ne font pas le job, c a retombe toujours sur le français moyen qui paye ses impôts et qui n a aucun pouvoir pour résoudre le problèmeSignaler Répondre
La rue ? va réclamer à Téhéran la liberté pour tous ceux qui souffre, et la liberté des femmes, et revient nous voir, peut êtreSignaler Répondre
T'esun fils de Mélanchon, toi
Demandez a Mozart, il a du pognon! 8000 militaires sont au Moyen Orient, un porte avion, des frégates, des rafales qui tirent des missiles a 600 000 € pièce! Il en a rien a foutre, il va partir l'année prochaine! Le pire président que la France ai eu, quoique Philippe va prendre sa place 🤣🤣🤣Signaler Répondre
la solution, serait peut être que tout le monde descende dans la rue avec eux, et pas a chaque fois chacun son tourSignaler Répondre
qu’ils bloquent les politiciens et les aéroports, pas les pauvres travailleurs…Signaler Répondre
J'espère que la métropole portera plainte en cas de dégradation.Signaler Répondre
Oui, le gazol est cher, mais en bloquant les autres, ça va aider ?Signaler Répondre
Ensuite, actuellement, les labours et semences sont faits, ils regardent pousser , en attendant les récoltes, alors on va faire chier les autres
Raz le bol des bouseux, plus riche que moi
Ils vont faire tourner leur tracteur a 40litres à l'heure pour venir ? idiot completement idiot
"la flambée du prix du GNR, passé de 0,90 à 1,70 euro en quelques mois". Ils savent être impitoyables avec les citoyennes et les citoyens qui travaillent...Signaler Répondre