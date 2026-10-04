Mobilisation lycéenne à Lyon : rassemblements interdits autour de plusieurs établissements lundi

Après une semaine marquée par des blocages, des rassemblements et plusieurs épisodes de violences, la mobilisation lycéenne devrait se poursuivre lundi à Lyon et dans son agglomération.

La préfecture du Rhône indique ce dimanche soir que "de nombreux messages" circulent pour appeler à renouveler les actions dès lundi 5 octobre.

En conséquence, les services de l’État annoncent le déploiement d’un dispositif de sécurité "adapté et robuste". La préfecture prévient que les forces de l’ordre interviendront "de manière proportionnelle" pour mettre fin aux violences et troubles à l’ordre public qui pourraient survenir.

Selon son bilan, 140 personnes ont été interpellées la semaine dernière dans le cadre des différentes mobilisations.

Pas de rassemblement à moins de 100 mètres de certains établissements

Plusieurs mesures administratives ont également été prises par arrêté préfectoral.

De 6h à 18h lundi, les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs seront interdits dans un rayon de 100 mètres autour des établissements scolaires mentionnés dans l’arrêté. Pour ces lycées, les cours se feront en distanciel :

• Lyon : La Martinière Diderot dans le 1er arrondissement ; Edouard Herriot dans le 5e ; la Cité scolaire internationale, Docteur Charles Mérieux et Guimard dans le 7e ; Monplaisir dans le 8e.

• Givors : Casanova et Aragon Picasso.

• Gleizé : Louis Armand.

• Sainte-Colombe : Institut Robin.

• Saint-Genis-Laval : René Descartes.

• Saint-Priest : Condorcet.

• Saint-Romain-en-Gal : Fitzgerald.

• Vaulx-en-Velin : Aimé Césaire, Henri Barbusse, Canuts et Doisneau.

• Vénissieux : Brel et Sembat Seguin.

• Villefranche-sur-Saône : Claude-Bernard.

• Villeurbanne : Fays.

Cette mesure intervient alors qu’une assemblée générale interlycéenne réunie ce week-end à la Bourse du Travail a appelé à une manifestation mardi 6 octobre à 10h, au départ de la place Bellecour, avant une arrivée place Guichard.

Artifices et carburants également concernés

D’autres restrictions s’appliqueront pendant deux jours.

Les 5 et 6 octobre, l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques seront réglementés.

La préfecture annonce également une interdiction de la distribution, de l’achat, de la vente à emporter et du transport de carburants, là encore pour les journées de lundi et mardi.

Ces mesures visent notamment à prévenir de nouveaux usages de mortiers d’artifice ou de produits inflammables lors des rassemblements.

Le préfet rappelle la responsabilité des parents

Le préfet du Rhône Étienne Guyot adresse enfin un avertissement aux familles de mineurs impliqués dans d’éventuelles dégradations. Il rappelle que "la responsabilité civile des parents pourra clairement être engagée quand des dégradations seront commises par des mineurs".

Le discours sera-t-il entendu d'ici lundi matin ?