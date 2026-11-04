Le groupe industriel lyonnais TRA-C poursuit son expansion avec le rachat de MécaSup

Le groupe industriel, dont le siège se trouve dans l'ouest lyonnais, vient d'annoncer le rachat de la totalité du capital de MécaSup, une entreprise spécialisée dans l'usinage de précision, implantée à Salbris, dans le Loir-et-Cher.

Cette opération, révélée dans un communiqué publié en début de semaine, marque une nouvelle étape dans le développement du groupe fondé en 2001. TRA-C industrie rassemble désormais plus de 450 salariés pour un chiffre d'affaires consolidé de près de 65 millions d'euros.

Un renforcement des capacités de production

Avec cette acquisition, le groupe lyonnais met la main sur une entreprise de 35 collaborateurs, réalisant 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Spécialisée dans la mécanique de précision et la fabrication de pièces techniques à forte valeur ajoutée, MécaSup travaille notamment pour les secteurs de l'aéronautique, de la défense et du luxe.

Son intégration doit permettre à TRA-C industrie de renforcer ses capacités industrielles. Le groupe récupère notamment 13 centres d'usinage et neuf tours à commande numérique supplémentaires, qui viennent compléter son parc de machines.

Cette opération permet également de consolider son pôle Défense-Aéronautique Val-de-Loire, qui comprend déjà les entreprises Jacques Soudure et ETS Glaude.

Selon le communiqué, cet ensemble réunit désormais plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.

Une stratégie de croissance externe assumée

Pour Bruno Voland, PDG de TRA-C industrie, ce rachat s'inscrit dans la stratégie de développement engagée depuis la création du groupe.

"Depuis la création de TRA-C industrie en 2001, nous avons toujours eu la volonté de développer nos savoir-faire, de renforcer nos moyens industriels et de nous entourer de compétences complémentaires", explique le dirigeant.

"L'arrivée de MécaSup s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Elle nous permet de consolider notre positionnement et d'apporter des réponses toujours plus complètes aux besoins et aux enjeux industriels de nos clients", poursuit-il.

Spécialisé dans l'ingénierie et la sous-traitance industrielle, TRA-C industrie revendique notamment une position de leader européen dans le domaine du soudage par friction-malaxage (FSW).

Le groupe compte parmi ses clients plusieurs grands noms de l'industrie, dont Thales, Dassault Aviation, Safran, Alstom, Stellantis ou encore la SNCF.