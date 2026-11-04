À 12 ans, elle était droguée et exploitée sexuellement : cinq hommes condamnés aux assises à Lyon

Une adolescente de 12 ans livrée à l'exploitation sexuelle pendant plusieurs mois. C'est cette affaire particulièrement grave qui a été examinée à huis clos, la semaine dernière, par la cour d'assises du Rhône.

Les faits remontent à 2022. À deux reprises, la victime avait quitté son domicile familial avant de tomber sous l'emprise de plusieurs jeunes hommes.

Une première fugue et des rencontres organisées sur Internet

Tout commence le 17 juin 2022. L'adolescente fugue pour rejoindre un jeune homme âgé de 19 ans, rencontré sur les réseaux sociaux et avec lequel elle pense entretenir une relation amoureuse.

Pendant une semaine, la jeune fille est surveillée par cet homme et trois de ses connaissances.

Des annonces sont publiées sur Internet, notamment sur le site Coco, aujourd'hui fermé, pour organiser des rencontres avec des clients. L'argent est récupéré par les quatre hommes, qui fournissent également de la cocaïne à l'adolescente.

À l'issue du procès, l'individu de 19 ans a été condamné à dix ans de réclusion criminelle.

Ses trois complices ont écopé de peines différentes, en fonction de leur responsabilité respective : huit ans et sept ans de réclusion criminelle pour deux d'entre eux, et cinq ans de prison avec sursis pour le troisième.

Une seconde fugue, entre Paris, la Suisse et Cannes

Le calvaire de l'adolescente ne s'arrête pas là.

Le 14 octobre 2022, quatre mois après sa première fugue, elle quitte de nouveau son domicile et rencontre alors un autre homme.

Pendant un peu plus de deux mois, la jeune fille se déplace avec lui entre Paris, la Suisse et Cannes. Elle est de nouveau exploitée sexuellement, dans la rue ou à travers des rencontres organisées sur Internet.

C'est finalement le signalement d'un témoin qui permet aux policiers de retrouver l'adolescente, quelques jours avant Noël en décembre 2022.

Lui aussi poursuivi pour proxénétisme aggravé, le nouveau proxénète a été condamné à huit ans de réclusion criminelle.

Au total, cinq hommes ont donc été condamnés dans cette affaire.