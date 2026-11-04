Judiciaire

À 12 ans, elle était droguée et exploitée sexuellement : cinq hommes condamnés aux assises à Lyon

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À 12 ans, elle était droguée et exploitée sexuellement : cinq hommes condamnés aux assises à Lyon

Cinq hommes ont été reconnus coupables de proxénétisme aggravé par la cour d'assises du Rhône, vendredi 30 octobre. Ils avaient profité de la fugue d'une adolescente de 12 ans, contrainte de remettre l'argent de ses passes et à laquelle certains fournissaient de la cocaïne. Les peines prononcées vont de cinq ans de prison avec sursis à dix ans de réclusion criminelle.

Une adolescente de 12 ans livrée à l'exploitation sexuelle pendant plusieurs mois. C'est cette affaire particulièrement grave qui a été examinée à huis clos, la semaine dernière, par la cour d'assises du Rhône.

Les faits remontent à 2022. À deux reprises, la victime avait quitté son domicile familial avant de tomber sous l'emprise de plusieurs jeunes hommes.

Une première fugue et des rencontres organisées sur Internet

Tout commence le 17 juin 2022. L'adolescente fugue pour rejoindre un jeune homme âgé de 19 ans, rencontré sur les réseaux sociaux et avec lequel elle pense entretenir une relation amoureuse.

Pendant une semaine, la jeune fille est surveillée par cet homme et trois de ses connaissances.

Des annonces sont publiées sur Internet, notamment sur le site Coco, aujourd'hui fermé, pour organiser des rencontres avec des clients. L'argent est récupéré par les quatre hommes, qui fournissent également de la cocaïne à l'adolescente.

À l'issue du procès, l'individu de 19 ans a été condamné à dix ans de réclusion criminelle.

Ses trois complices ont écopé de peines différentes, en fonction de leur responsabilité respective : huit ans et sept ans de réclusion criminelle pour deux d'entre eux, et cinq ans de prison avec sursis pour le troisième.

Une seconde fugue, entre Paris, la Suisse et Cannes

Le calvaire de l'adolescente ne s'arrête pas là.

Le 14 octobre 2022, quatre mois après sa première fugue, elle quitte de nouveau son domicile et rencontre alors un autre homme.

Pendant un peu plus de deux mois, la jeune fille se déplace avec lui entre Paris, la Suisse et Cannes. Elle est de nouveau exploitée sexuellement, dans la rue ou à travers des rencontres organisées sur Internet.

C'est finalement le signalement d'un témoin qui permet aux policiers de retrouver l'adolescente, quelques jours avant Noël en décembre 2022.

Lui aussi poursuivi pour proxénétisme aggravé, le nouveau proxénète a été condamné à huit ans de réclusion criminelle.

Au total, cinq hommes ont donc été condamnés dans cette affaire.

10 commentaires
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Levro le 04/11/2026 à 13:19
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 04/11/2026 à 09h20

Aux USA, les noms de malfaiteurs, quelque soit leurs délits, sont affichés dans les médias, leurs photos aussi. Pourquoi le système est différent en France ?

'' du pain et des jeux '' . De quoi distraire les masses en leur faisant oublier qu'ils n'ont pas de secu.

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Les soldes le 04/11/2026 à 12:59

10 ans, c est pas cher payé !
La vie de cette fillette est gravement endommagée, elle en gardera des séquelles à vie… et dans 5 ans, ses bourreaux seront dehors pour bonne conduite!
Pourquoi avoir eu la main si légère côté magistrature?

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pire le 04/11/2026 à 12:23
okosur a écrit le 04/11/2026 à 10h28

Une horreur.

sordide!

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Perplexe... le 04/11/2026 à 12:08
Lyonnais07 a écrit le 04/11/2026 à 08h16

Une peine de 5 avec sursis pour un des prévenus . C’est du grand délire !

Je n'arrive pas à comprendre non plus...

Et pourquoi pas 10 ans, 20 ans avec sursis ?

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okosur le 04/11/2026 à 10:28

Une horreur.

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 04/11/2026 à 09:20

Aux USA, les noms de malfaiteurs, quelque soit leurs délits, sont affichés dans les médias, leurs photos aussi. Pourquoi le système est différent en France ?

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Lyonnais07 le 04/11/2026 à 08:16

Une peine de 5 avec sursis pour un des prévenus . C’est du grand délire !

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Parponnes le 04/11/2026 à 08:12

Peines très faibles vs l'exploitation dégueulasse de la pauvre enfant de 12 ans.

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martine le 04/11/2026 à 08:11

la justice ne peut pas faire peur avec des peines aussi légère pour des faits aussi grave

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 04/11/2026 à 07:59

Peines symboliques. Une honte pour la nation. Ils méritent la perpétuité, ils sont au-delà toute réforme.

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Ex Précisions le 04/11/2026 à 07:52

En taule les rôles vont être inversés pour ces déchets de la société...

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John-698 le 04/11/2026 à 06:59

5/8/10 an pa énormes après en prison y va recevoir logiquement

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