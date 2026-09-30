Auvergne-Rhône-Alpes : les transports régionaux vont devenir gratuits pour les sapeurs-pompiers

Cette nouvelle mesure concerne les quelque 37 500 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’occasion du 132e Congrès national des sapeurs-pompiers de France, la Région a annoncé l’extension de son dispositif Illico Sûreté aux soldats du feu. Les 5 500 pompiers professionnels et 32 000 volontaires de la région pourront ainsi bénéficier de la gratuité des abonnements TER pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, mais également de titres occasionnels gratuits sur le réseau TER.

La mesure doit également être étendue aux cars Région à partir du 1er janvier 2027. Selon la collectivité, le coût de cette extension est estimé à 1,5 million d’euros par an.

"Nous sommes attachés à témoigner notre reconnaissance à ceux qui s’engagent chaque jour pour nous protéger", a expliqué Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région, qui estime également que la présence de pompiers dans les transports peut contribuer à la sécurité des voyageurs.

La Région a annoncé parallèlement un renforcement de son soutien à la lutte contre les feux de forêt. Une décision prise après les incendies qui ont notamment touché le Diois et la Savoie durant l’été 2026.

La collectivité prévoit de participer au financement de moyens aériens mobilisables par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur l’ensemble du territoire régional. L’objectif affiché est notamment de pouvoir intervenir plus rapidement dans les secteurs difficiles d’accès et les zones montagneuses.

Une première aide avait déjà été débloquée cet été en Savoie : 60 000 euros avaient été mobilisés par la Région pour contribuer au déploiement de moyens héliportés supplémentaires.

"Nous avons fait le choix de renforcer les moyens aériens pour pouvoir déployer un hélicoptère partout où cela sera nécessaire", indique Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces nouvelles annonces complètent plusieurs dispositifs déjà mis en place par la collectivité en faveur des pompiers, notamment des aides au permis de conduire pour les jeunes engagés, le financement de casques pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers ou encore des soutiens matériels aux acteurs de la sécurité civile.