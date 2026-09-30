Sécurité dans les TCL : un abonnement gratuit pour 7 900 policiers et gendarmes dès janvier 2027

Faire monter davantage de policiers et de gendarmes dans les TCL pour rassurer les voyageurs : c’est le pari de Véronique Sarselli. Réuni ce mercredi 30 septembre, le conseil d’administration de SYTRAL Mobilités a approuvé un abonnement gratuit de douze mois, sans signe distinctif, accessible dès le 4 janvier 2027. Quelque 7 900 policiers nationaux, policiers municipaux et gendarmes sont concernés par ce titre d’une valeur supérieure à 800 euros.

Une mesure réclamée depuis plusieurs mois par Alliance Police nationale. Le syndicat défendait un dispositif "gagnant-gagnant", estimant que la gratuité favoriserait la présence de policiers dans les transports, y compris hors service, et renforcerait ainsi la sécurité des voyageurs. Alliance y voyait également un levier pour améliorer l’attractivité de la métropole lyonnaise et fidéliser des effectifs confrontés, selon lui, à de nombreux départs.

“Nous répondons à une urgence sécuritaire de l’ensemble du réseau”, défend Véronique Sarselli. Cette décision s’inscrit dans le plan d’actions pour la sécurité des TCL durant le mandat 2026-2032, présenté lors de cette séance.

Face à une “aggravation des vols avec violence”, la présidente de SYTRAL Mobilités et de la Métropole défend une réponse combinant plusieurs dispositifs : un bouton d’alerte TCL annoncé très prochainement, un plan antifraude durant le nouveau mandat et le maintien des objectifs de lutte contre la fraude. “C’est l’addition de plusieurs choses”, résume-t-elle, en soulignant également la peur accrue des femmes à l’idée de prendre le métro après 22h.

Pompiers, infirmières : la gratuité fait débat

Mais offrir un abonnement suffit-il à faire venir davantage d’agents dans les rames ? Lucie Vacher, membre de l’opposition en doute. Elle rappelle que les forces de l’ordre disposent déjà de possibilités de transport pour les nécessités du service, réclame un bilan chiffré et interroge : “Pourquoi pas élargir aux pompiers ?” Vinciane Brunel plaide, elle, pour l’inclusion des infirmières, notamment libérales.

Gilles Gascon défend le choix des bénéficiaires : les policiers peuvent intervenir avec des prérogatives dont les pompiers ne disposent pas. “Les uns n’ont pas les pouvoirs des autres”, fait-il valoir.

Matthieu Vieira lui oppose les malaises et les incidents cardiaques, face auxquels un médecin peut aussi être précieux : “C’est aussi ça, la sécurité”. Dénonçant un “avantage catégoriel”, il reproche à Gilles Gascon de méconnaître ces situations vécues par les voyageurs.

Le débat prend aussi une tournure politique lorsque Lucie Vacher rappelle que la proposition émane d’Alliance, syndicat qu’elle présente comme proche de l’extrême droite. Jérémie Bréaud conteste cette lecture : “C’est ne pas connaître le milieu policier”.

Véronique Sarselli confirme avoir reçu des demandes de pompiers, mais renvoie aux autres discussions à mener avec le Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). Elle accepte le principe d’une évaluation : “On pourra donner un bilan”. Et défend une mesure déjà appliquée ailleurs : “Beaucoup d’autres territoires l’ont déjà fait”.

Le rapport est finalement adopté, avec trois votes contre et une abstention. Après la promesse de sécurité, restera à en mesurer les effets.