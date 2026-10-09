33 tonnes de cigarettes contrefaites saisies, un trafic à 17 millions d’euros devant la justice

C’est une information dévoilé par nos confrères du Progrès. Près de 21 tonnes ont été interceptées en une seule nuit. Sur l’autoroute A7, dans la Drôme, les douaniers lyonnais avaient découvert cette cargaison transportée par deux chauffeurs routiers, entre le 1er et le 2 février 2022. Les camions seraient partis de Hongrie.
Cette saisie donne la mesure du dossier examiné depuis lundi à Lyon. Au total, les investigations ont permis de récupérer 33,38 tonnes de cigarettes contrefaites Marlboro et Rothmans : l’équivalent de 1,668 million de paquets, d’une valeur marchande estimée à 17,37 millions d’euros.
Centré sur l’agglomération lyonnaise, le réseau aurait écoulé des dizaines de cartons auprès de plusieurs sous-grossistes. Les enquêteurs désignent un Arménien de 51 ans, domicilié à Villeurbanne, comme son chef présumé.
Neuf jours d’audience sont prévus pour juger les dix-huit prévenus. La décision du tribunal est attendue le 15 octobre.
Les peines prononcées ne seront plus dissuasives.Signaler Répondre
Permettant les conditions de persistance de ces trafics.
Pour la valeur marchande ils se basent sur le prix du paquet actuel alors que c'est revendu 5 à 7€ au lieu de 13€, c'est plutôt du manque à gagner pour l'État surtout et les fabricants de cigarettes.Signaler Répondre
Dans les 2 cas fraude ou pas on pourrait rajouter le coût de la sécu pour soigner les cancers des poumons et de la gorge...
Villeurbanne, la Guillotière, le nouvel axe des entrepreneurs créateurs de richesse nationale ?Signaler Répondre
Purée, 33 tonnes de clopes....Signaler Répondre
Si l'on mettait chaque cigarette de bout en bout, cela ferait une sacrée distance !
Fumer tue !
ça rapporte beaucoup apparemment !Signaler Répondre
Plus de 4 ans pour juger le cas, entre temps, ils ont certainement recommencés , pour payer les frais d'un procès bidon,Signaler Répondre
La justice est molle et participe au désastre de notre pays
Allez fumez, fumez, de la merde , mais pas cher