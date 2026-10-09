33 tonnes de cigarettes contrefaites saisies, un trafic à 17 millions d’euros devant la justice

C’est une information dévoilé par nos confrères du Progrès. Près de 21 tonnes ont été interceptées en une seule nuit. Sur l’autoroute A7, dans la Drôme, les douaniers lyonnais avaient découvert cette cargaison transportée par deux chauffeurs routiers, entre le 1er et le 2 février 2022. Les camions seraient partis de Hongrie.

Cette saisie donne la mesure du dossier examiné depuis lundi à Lyon. Au total, les investigations ont permis de récupérer 33,38 tonnes de cigarettes contrefaites Marlboro et Rothmans : l’équivalent de 1,668 million de paquets, d’une valeur marchande estimée à 17,37 millions d’euros.

Centré sur l’agglomération lyonnaise, le réseau aurait écoulé des dizaines de cartons auprès de plusieurs sous-grossistes. Les enquêteurs désignent un Arménien de 51 ans, domicilié à Villeurbanne, comme son chef présumé.

Neuf jours d’audience sont prévus pour juger les dix-huit prévenus. La décision du tribunal est attendue le 15 octobre.