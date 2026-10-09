Judiciaire

33 tonnes de cigarettes contrefaites saisies, un trafic à 17 millions d’euros devant la justice

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33 tonnes de cigarettes contrefaites saisies, un trafic à 17 millions d’euros devant la justice
LyonMag

Dix-huit prévenus comparaissent au tribunal correctionnel de Lyon pour leur participation présumée à un réseau de cigarettes contrefaites actif entre 2020 et 2022.

C’est une information dévoilé par nos confrères du Progrès. Près de 21 tonnes ont été interceptées en une seule nuit. Sur l’autoroute A7, dans la Drôme, les douaniers lyonnais avaient découvert cette cargaison transportée par deux chauffeurs routiers, entre le 1er et le 2 février 2022. Les camions seraient partis de Hongrie.

Cette saisie donne la mesure du dossier examiné depuis lundi à Lyon. Au total, les investigations ont permis de récupérer 33,38 tonnes de cigarettes contrefaites Marlboro et Rothmans : l’équivalent de 1,668 million de paquets, d’une valeur marchande estimée à 17,37 millions d’euros.

Centré sur l’agglomération lyonnaise, le réseau aurait écoulé des dizaines de cartons auprès de plusieurs sous-grossistes. Les enquêteurs désignent un Arménien de 51 ans, domicilié à Villeurbanne, comme son chef présumé.

Neuf jours d’audience sont prévus pour juger les dix-huit prévenus. La décision du tribunal est attendue le 15 octobre.

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6 commentaires
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Comme toujours le 09/10/2026 à 17:17

Les peines prononcées ne seront plus dissuasives.

Permettant les conditions de persistance de ces trafics.

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Ex Précisions le 09/10/2026 à 16:59

Pour la valeur marchande ils se basent sur le prix du paquet actuel alors que c'est revendu 5 à 7€ au lieu de 13€, c'est plutôt du manque à gagner pour l'État surtout et les fabricants de cigarettes.
Dans les 2 cas fraude ou pas on pourrait rajouter le coût de la sécu pour soigner les cancers des poumons et de la gorge...

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Ça fume dans le Rhône.... le 09/10/2026 à 16:48

Villeurbanne, la Guillotière, le nouvel axe des entrepreneurs créateurs de richesse nationale ?

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Calahann le 09/10/2026 à 16:29

Purée, 33 tonnes de clopes....
Si l'on mettait chaque cigarette de bout en bout, cela ferait une sacrée distance !
Fumer tue !

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Kiss Kiss le 09/10/2026 à 15:52

ça rapporte beaucoup apparemment !

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2020 2022 le 09/10/2026 à 15:29

Plus de 4 ans pour juger le cas, entre temps, ils ont certainement recommencés , pour payer les frais d'un procès bidon,
La justice est molle et participe au désastre de notre pays
Allez fumez, fumez, de la merde , mais pas cher

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