Après 24 ans à la tête d'Échirolles, Renzo Sulli s'est retrouvé ce mardi 10 novembre sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Grenoble. L'ancien maire communiste est poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, à propos d'un recrutement à la mairie.

Il lui est reproché d'avoir fait embaucher Emmanuel Chumiatcher, un ancien adjoint municipal. Ce dernier était jugé pour recel.

Cinq ans d'inéligibilité requis

Le procureur a requis un an d'emprisonnement avec sursis contre l'ancien maire, assorti d'une amende et de cinq ans d'inéligibilité. Contre Emmanuel Chumiatcher, il a demandé huit mois avec sursis et une amende.

La défense plaide l'urgence

Devant le tribunal, Renzo Sulli a défendu ce recrutement, réalisé sans publication d'offre ni recherche d'autres candidats. Il a expliqué qu'au sortir de la crise sanitaire, la commune avait besoin de personnel rapidement opérationnel, et assuré avoir consulté le service juridique de la mairie.

Son avocate a mis en avant une délibération municipale de 2012 autorisant le maire à procéder aux recrutements nécessaires. Selon la défense, ce texte restait en vigueur et permettait une embauche temporaire sans nouveau vote du conseil municipal. L'ancien élu conteste toute infraction.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 8 décembre. D'ici là, Renzo Sulli et Emmanuel Chumiatcher restent présumés innocents.