Grenoble perd l'un de ses grands maires. Michel Destot est mort ce samedi 14 novembre, à 80 ans, a annoncé la Ville. Il avait dirigé la capitale des Alpes pendant dix-neuf ans, de 1995 à 2014.

Un rocardien à la mairie

Né le 2 septembre 1946 à Malo-les-Bains, dans le Nord, cet ingénieur de formation s'engage en politique dans les années 1970, dans la mouvance de la deuxième gauche incarnée par Michel Rocard. Conseiller municipal de Grenoble, puis conseiller général de l'Isère de 1985 à 1995, il est élu député de la 3e circonscription de l'Isère en 1988.

En 1995, il conquiert la mairie, succédant à Alain Carignon, dont la fin de mandat avait été marquée par les affaires judiciaires. Réélu deux fois, il quitte l'Hôtel de Ville en 2014 mais reste député jusqu'en 2017.

Innovation, recherche et transports

Ses trois mandats ont accompagné la transformation de Grenoble, avec un accent sur l'innovation, la recherche, les transports et l'aménagement urbain. La municipalité a salué une personnalité qui a profondément marqué le développement de la ville.

La maire, Laurence Ruffin, a aussi évoqué une image plus personnelle, celle d'un Grenoblois que l'on pouvait croiser sur les chemins de randonnée. Sur X, l'ancien président de la République François Hollande a rendu hommage à "un homme qui cherchait à unir autour de grandes causes", attaché à la politique industrielle et à la place de la science dans la société.

Avec lui disparaît un homme qui aura occupé le devant de la scène grenobloise pendant plus de trente ans.