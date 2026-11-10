Premier budget du mandat, premiers échanges vifs. Mardi 10 novembre, les élus grenoblois ont débattu du rapport d'orientations budgétaires pour 2027. Le contexte est incertain : le projet de loi de finances, rejeté par l'Assemblée nationale, laisse les collectivités dans le flou sur les engagements de l'État. La majorité veut pourtant faire voter son budget dès le 15 décembre.

4 millions d'économies par an

Le budget tournerait autour de 300 millions d'euros en fonctionnement et 60 millions en investissement. Pour tenir, la Ville compte économiser près de 4 millions d'euros par an sur son fonctionnement. L'adjoint aux finances, Nicolas Kada, assure qu'aucun service public ne fermera : les effets se limiteraient à des horaires réduits et à des contrats non renouvelés.

Côté recettes, pas de hausse de la taxe foncière, déjà la plus élevée des grandes villes de France. La Ville instaure en revanche une taxe sur les logements vacants, dont le taux sera fixé en décembre, avec l'objectif de remettre des logements sur le marché. Le passage de 1 000 places de stationnement en zone payante doit aussi rapporter. Une épargne citoyenne est à l'étude.

"Désespérément vide" pour l'opposition

LFI, par la voix d'Allan Brunon, plaide plutôt pour un emprunt ciblé sur les écoles, l'hébergement d'urgence et les quartiers populaires. À droite, Réconcilier Grenoble a jugé les orientations "désespérément vides", Clément Chappet raillant une majorité à qui il faudrait "offrir une boussole pour Noël".

La maire, Laurence Ruffin, a défendu une construction budgétaire "saine", tournée vers les questions sociales et environnementales.