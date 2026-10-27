Les patients ont quelques jours pour s'organiser. Faute de repreneur, les centres dentaires du Groupe hospitalier mutualiste (GHM) à Grenoble et à Meylan doivent fermer définitivement le dimanche 1er novembre.

Hors du périmètre de reprise

Le 15 octobre, le tribunal judiciaire de Grenoble a confié la reprise du GHM à la Fondation Georges-Boissel. Mais celle-ci a choisi de concentrer ses activités sur la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, et n'a pas intégré les deux centres dentaires à son offre, jugeant leur situation financière trop fragile. Le centre de consultation du Grésivaudan est également exclu de la reprise.

250 enfants en orthodontie

Plus de 3 000 patients seraient concernés, dont environ 250 enfants engagés dans un traitement orthodontique. Tous devront trouver un autre praticien pour poursuivre leurs soins, au risque d'engorger les cabinets de l'agglomération, déjà très sollicités.

Les deux centres pratiquaient le tiers payant, qui évite aux patients d'avancer les frais. Pour les plus modestes, la fermeture risque de compliquer l'accès aux soins : ils devront vérifier les conditions proposées par leur futur dentiste.

Le maintien d'au moins l'un des deux centres a été évoqué, tout comme un appel aux collectivités pour trouver une issue. Mais à quelques jours de l'échéance, aucune solution n'a été confirmée. La priorité est désormais d'organiser la réorientation des patients et d'éviter les interruptions de traitement.