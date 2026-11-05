La bataille des guichets s'organise à Grenoble. Les bureaux de poste de la Bajatière, de Stalingrad, des Eaux-Claires et de l'Île-Verte pourraient fermer, et l'inquiétude grandit dans les quartiers concernés. Le collectif "J'aime ma poste", qui réunit habitants, syndicats, élus et associations, en a fait son combat.

Neuf formations de gauche en soutien

Il peut désormais compter sur un large front politique. Neuf partis et mouvements de gauche grenoblois ont rejoint la contestation : l'ADES, Les Écologistes, Génération.s, GO Citoyenneté, L'Après, La France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Réseau citoyen Grenoble. Tous défendent le maintien du service public postal dans les quartiers.

Le collectif appelle ses soutiens à rejoindre la manifestation de ce jeudi 5 novembre, au départ de l'avenue Alsace-Lorraine. Une pétition, papier et en ligne, circule en parallèle.

Moins de courrier, plus de colis

À l'échelle nationale, 471 disparitions de bureaux de poste seraient envisagées. La direction de La Poste invoque la baisse du volume de courrier. Un argument que contestent les opposants : selon eux, l'activité reste importante aux guichets, portée notamment par les colis.

Ils rappellent la fermeture du bureau Alsace-Lorraine, malgré une fréquentation qu'ils jugent élevée, mais aussi des victoires passées. Le bureau de Malherbe, avenue Jean-Perrot, a rouvert le 17 juin 2025 après une mobilisation, et celui de Fontaine aurait été maintenu grâce aux usagers. De quoi encourager le collectif à poursuivre le combat.

Fin septembre, Force ouvrière avait déjà alerté sur la transformation possible de sept bureaux en Isère d'ici fin 2027.