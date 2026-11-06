La Métropole grenobloise monte au créneau. Dans un communiqué publié ce mercredi 4 novembre, Grenoble Alpes Métropole a dénoncé la décision du gouvernement de suspendre le fonds chaleur, un outil clé de la transition énergétique locale.

Plus de nouveaux dossiers

Géré par l'Agence de la transition écologique (Ademe), le fonds chaleur aide les collectivités, les entreprises et les industriels à créer ou à étendre des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables : bois, géothermie, solaire thermique ou récupération de chaleur industrielle. Ces installations permettent de réduire fortement les émissions liées au chauffage collectif.

Selon la décision gouvernementale, les dossiers déjà déposés continueront d'être instruits. En revanche, les nouvelles demandes de financement ne seront plus examinées. Le dispositif avait déjà vu son enveloppe revue à la baisse au cours de l'année 2026.

Un coup de frein redouté

Pour la Métropole, dont plusieurs politiques reposent sur le développement de ces équipements, la mesure risque de ralentir la décarbonation du territoire. L'agglomération grenobloise dispose de l'un des plus importants réseaux de chaleur de France, qu'elle cherche à étendre et à verdir.

La collectivité voit dans le fonds chaleur un levier essentiel de ses ambitions climatiques. Sans lui, le financement des futurs projets de chauffage renouvelable s'annonce plus compliqué, au moment où les finances locales sont déjà sous forte contrainte.