La Métropole veut aller vite. Moins d'une semaine après les violences qui ont frappé le centre-ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole convoque ses élus en séance exceptionnelle ce vendredi 23 octobre, à midi, pour créer un fonds de soutien aux commerçants sinistrés.

Selon les premiers bilans, près d'une centaine de commerces ont été dégradés ou pillés le samedi 17 octobre, en marge de la journée nationale de mobilisation.

Une aide forfaitaire

Le dispositif prévoit une aide forfaitaire comprise entre 3 000 et 10 000 euros par entreprise. Elle doit financer rapidement la réparation et la sécurisation des vitrines et devantures endommagées. L'objectif est de permettre aux commerçants de rouvrir sans attendre la fin de leurs démarches administratives et d'indemnisation.

Cette aide viendrait s'ajouter aux mesures annoncées par l'État, la Région et la chambre de commerce et d'industrie.

Un accompagnement pour les démarches

La Métropole travaille aussi avec la CCI et l'association de commerçants Labelville pour épauler les professionnels touchés. Celle-ci les aide notamment dans leurs dépôts de plainte, leurs déclarations aux assurances ou leurs demandes d'activité partielle pour les salariés.

Pour de nombreux commerçants du centre-ville, déjà fragilisés par une conjoncture difficile, ces violences sont un nouveau coup dur. La rapidité du versement sera déterminante pour éviter que certaines boutiques restent durablement fermées.