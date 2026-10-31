Halloween version militante. Ce samedi 31 octobre, les opposants au Lyon-Turin organisent à Chapareillan, en Isère, une journée baptisée "Le chantier de l'horreur". La salle polyvalente de la commune les accueille de 11 heures à minuit, avec concerts, spectacles, ateliers, balade naturaliste et débats autour du projet.

Le lieu n'a rien d'un hasard : c'est à Chapareillan qu'est né en 2010 le Collectif contre le Lyon-Turin, toujours mobilisé seize ans plus tard.

Un tunnel de 57,5 kilomètres

Imaginée à la fin des années 1980 et officiellement lancée en 1991, la nouvelle liaison ferroviaire entre la France et l'Italie doit surtout faire basculer le transport de marchandises de la route vers le rail. Son cœur est un tunnel de 57,5 kilomètres sous les Alpes, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse. Près de 70 % du tunnel principal restent encore à creuser, et la mise en service est désormais envisagée fin 2033. Les nouveaux accès côté français pourraient arriver bien plus tard.

La facture fait débat : plus de 11 milliards d'euros pour la seule section transfrontalière, plusieurs dizaines de milliards en comptant les lignes d'accès.

Deux visions qui s'affrontent

Pour ses défenseurs, l'ouvrage est indispensable au fret ferroviaire. SNCF Réseau met en avant l'objectif d'un million de camions retirés chaque année des routes alpines. Les opposants estiment au contraire qu'il suffirait de moderniser la ligne existante, via le tunnel historique du Fréjus. Ils s'inquiètent aussi des conséquences du chantier sur les ressources en eau, les terres agricoles et les habitations proches du tracé.

Un débat qui concerne directement les Lyonnais, puisque la future ligne doit relier l'agglomération à l'Italie.