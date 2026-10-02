Mobilisation lycéenne à Lyon : après les violences, le préfet prend des mesures fortes pour ce vendredi

Alors que des messages circulant sur les réseaux sociaux appellent à poursuivre la mobilisation lycéenne ce vendredi 2 octobre, le préfet Étienne Guyot a décidé de renforcer les mesures déjà mises en place ces derniers jours.

Un dispositif de sécurité qualifié d’"adapté et robuste" sera de nouveau déployé dans le département. En parallèle, plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris afin de limiter les risques de nouveaux incidents.

Rassemblements interdits autour de 44 établissements

Première mesure : les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs seront interdits ce vendredi de 6h à 18h dans un rayon de 100 mètres autour des 44 établissements dispensant leurs cours à distance.

Dans le détail, cette interdiction s’appliquera dans un rayon de 100 mètres autour des établissements concernés, répartis dans plusieurs communes de la métropole et du Rhône : Lyon, Givors, Vénissieux, Brignais, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire, Charbonnières-les-Bains, Décines-Charpieu, L’Arbresle, Saint-Priest, Meyzieu, Oullins-Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Saint-Genis-Laval.

À Lyon, les périmètres concernent des établissements situés dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements. La mesure n’empêchera toutefois ni l’accès des personnels aux établissements, ni la circulation des riverains et des usagers de la voie publique.

La préfecture encadre également l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques. Les mortiers d’artifice ont été utilisés à plusieurs reprises ces derniers jours aux abords d’établissements scolaires.

Enfin, la distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits.

Étienne Guyot condamne une nouvelle fois "avec la plus grande fermeté" les violences et les dégradations constatées en marge du mouvement. Pour le représentant de l’État, ces actes sont "totalement incompatibles avec les revendications qui peuvent être portées dans le cadre d’un mouvement respectueux des lois de la République."

Le préfet rappelle par ailleurs que la responsabilité civile des parents pourra être engagée lorsque des dégradations sont commises par des mineurs.

38 interpellations jeudi dans le Rhône

Ces nouvelles restrictions interviennent au lendemain d’une nouvelle journée agitée. Jeudi 1er octobre, 41 établissements ont été concernés par les mouvements dans le Rhône et 38 personnes ont été interpellées, selon le dernier bilan communiqué par les services de l'État. La situation s’était apaisée dans l'après-midi.

Depuis mardi, le parquet de Lyon faisait état jeudi soir de 85 personnes, principalement mineures, interpellées et placées en garde à vue, soupçonnées d’avoir participé à des infractions en marge des rassemblements devant les établissements scolaires.

Les autorités se préparent désormais à une nouvelle mobilisation vendredi, avec un dispositif renforcé dès le début de la matinée.