Mobilisation lycéenne à Lyon : après les violences, le préfet prend des mesures fortes pour ce vendredi

Alors que des messages circulant sur les réseaux sociaux appellent à poursuivre la mobilisation lycéenne ce vendredi 2 octobre, le préfet Étienne Guyot a décidé de renforcer les mesures déjà mises en place ces derniers jours.
Un dispositif de sécurité qualifié d’"adapté et robuste" sera de nouveau déployé dans le département. En parallèle, plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris afin de limiter les risques de nouveaux incidents.
Rassemblements interdits autour de 44 établissements
Première mesure : les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs seront interdits ce vendredi de 6h à 18h dans un rayon de 100 mètres autour des 44 établissements dispensant leurs cours à distance.
Dans le détail, cette interdiction s’appliquera dans un rayon de 100 mètres autour des établissements concernés, répartis dans plusieurs communes de la métropole et du Rhône : Lyon, Givors, Vénissieux, Brignais, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire, Charbonnières-les-Bains, Décines-Charpieu, L’Arbresle, Saint-Priest, Meyzieu, Oullins-Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Saint-Genis-Laval.
À Lyon, les périmètres concernent des établissements situés dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements. La mesure n’empêchera toutefois ni l’accès des personnels aux établissements, ni la circulation des riverains et des usagers de la voie publique.
La préfecture encadre également l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques. Les mortiers d’artifice ont été utilisés à plusieurs reprises ces derniers jours aux abords d’établissements scolaires.
Enfin, la distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits.
Étienne Guyot condamne une nouvelle fois "avec la plus grande fermeté" les violences et les dégradations constatées en marge du mouvement. Pour le représentant de l’État, ces actes sont "totalement incompatibles avec les revendications qui peuvent être portées dans le cadre d’un mouvement respectueux des lois de la République."
Le préfet rappelle par ailleurs que la responsabilité civile des parents pourra être engagée lorsque des dégradations sont commises par des mineurs.
38 interpellations jeudi dans le Rhône
Ces nouvelles restrictions interviennent au lendemain d’une nouvelle journée agitée. Jeudi 1er octobre, 41 établissements ont été concernés par les mouvements dans le Rhône et 38 personnes ont été interpellées, selon le dernier bilan communiqué par les services de l'État. La situation s’était apaisée dans l'après-midi.
Depuis mardi, le parquet de Lyon faisait état jeudi soir de 85 personnes, principalement mineures, interpellées et placées en garde à vue, soupçonnées d’avoir participé à des infractions en marge des rassemblements devant les établissements scolaires.
Les autorités se préparent désormais à une nouvelle mobilisation vendredi, avec un dispositif renforcé dès le début de la matinée.
Et toi, tu as créé combien d’emplois….,par contre pour parler de l’argent des autresSignaler Répondre
Parce que jusqu'à présent c'était pas terrible !Signaler Répondre
La société de poubelles urbaines à doubler ses commandes !Signaler Répondre
J'approuve.Signaler Répondre
Stupidité de tous les préfets avec les interdictions qui ne servent à rien.Signaler Répondre
Bien payés pour faire et dire des conneries.
Que l'état envoie l'armée.
Mon tiercé des pires crapules de président sous la 5e :Signaler Répondre
1. Macron - il synthétise les crapuleries des 2 autres
2. Sarkozy - A organiser la corruption à un niveau professionnel
3. Miterrand - Considérait que l'argent public servait à corrompre
C'est le toutou à Von Der Layen, c'est à elle qu'il faut poser la question.Signaler Répondre
Il a quasiment doublé la dette de la France en mois de 10 ans.
Effectivement en 2018 il disait que les pauvres coûtaient un pognon de dingue.
Aujourd'hui les Français peuvent dire objectivement que Macron nous a coûté un pognon de dingue.
Bravo Josette 👍 En Fance, une personne qui a bosser toute sa vie gagne moins que celui qui a rien glander et qui touche le minimum vieillesse!Signaler Répondre
Et j'ai pas parler des étrangers qui arrivent en France et qui touchent des aides sociales! ça suffit de nous prendre pour des cons!!!!
Un LFIste ne peut pas être intello il ne pense pas il suit bêtement ce qu'on lui met dans la têteSignaler Répondre
Quelle honte ces gauchistes de LFi qui instrumentalisent les jeunes pour arriver à imposer leur haine et frustrations , ces gens là sont bien dérangés, je serais le préfet ce serait direct à Vinatier , il faut se mobiliser pour juridiquement stopper leur toxicité. J'ose espérer que les jeunes manipulés par ces crevures auront un sursaut d'intelligence afin de se rendre compte qu'ils sont les idiots utiles de LFI secte dangereuse ô combien.Signaler Répondre
Ils ont voté pour le conserver, comme ineptie à sortir on a du mal a trouver mieux. Le niveau est tellement bas vous etes très certainement l'intello de service de LFI je suppose.Signaler Répondre
du cercueuil ?et de quel polititien ?Signaler Répondre
Reponse à wattSignaler Répondre
les boomeurs ils ont bossés les glandeurs comme vous ils ont toujours été à la charge de la société depuis leur naissance. D'abord les allocs, les primes de Noel pour les familles, les primes de rentrée scolaire ensuite les études gratuites qui ne leur servent à rien puisqu'ils ne sont pas capables d'étudier, ensuite le RSA parce qu'ils sont tellement fainéants qu'ils refusent de bosser, ensuite on va bien leur payer le chômage et on finira par leur payer la maison de retraite.
Voilà la jeunesse dont vous faites partie, des inutiles, des casseurs, des parasites. Heureusement qu'il y a encore une jeunesse intelligente et instruite, celle là n'est pas dans la rue mais prépare son avenir, celle là elle sait lire et écrire.
Ils ont systématiquement voté pour le conserver donc si, ils sont responsables.Signaler Répondre
La police matte ceux qui s’attaquent à eux ou aux biens collectifs, et c'est bien normal dans un pays civilisé. Cela ne concerne pas les manifestants pacifiques.Signaler Répondre
Ne défendez pas les méthodes et propagandes LFIstes qui ne recherchent que le chaos.
Les "boomers" comme vous dites, ont bossé, souvent beaucoup, cotisé, et ne sont pas responsables du système par répartition que l'on leur a imposé.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'on attend pour déployer l'armée et les lances des pompiers ???Signaler Répondre
Il a saccagé le pays en 10 ans comme jamais. Il a même réussi à faire lire que Mitterrand en 14 ans c'est dire.....Signaler Répondre
Le seul candidat que j ai cherché et trouvé avec une connaissance économique et technologique, est à ce jour, David Lisnard du parti La Nouvelle Energie qui a quitté les LR devenu un parti de droiche. Paradoxalement les médias en parlent assez peu par rapport aux autres candidats. il prône une révolution économique et étatique dont la France a besoin et son discours est clair avec un véritable projet pour la France pour sortir du bourbier dangereux pour l avenir.Signaler Répondre
400 milliards partent dans les retraites géantes des boomers, première dépense de l'état. Pas besoin de chercher plus loin pour faire des économies.Signaler Répondre
Faites entrer les canons à eau et là ils vont détaler ces pseudos révolutionnaires !Signaler Répondre
Intervention des CRS et armée si besoinSignaler Répondre
Je ne comprends pas pourquoi, le président et le ministre de l'éducation ne ferment-ils pas tous les lycées, les collèges, et autres établissements en grèveSignaler Répondre
Il faut fermer tous ces établissements pendant une semaine, renvoyer les profs et les élèves chez eux
Comme tous les élèves ont des téléphones, pendant 8 jours cours par visio, enfin ceux qui veulent travailler
Prof rémunérer au travail
Vous verrez que les profs ou les élèves demanderont à revenir en cours dans des lycées nettoyés
Après, il faut afficher le montant des dégats et surtout comment ces dégats seront remboursés : assurances, parents des élèves casseurs, etc.
Il faut impliquer les jeunes à l'argent ; vous savez cet argent qui n'est pas facile à avoir ; ne pas leur dire que tout est remboursé par les assurances
J'ai assez entendu des casseurs dire ; pas GRAVE les ASSURANCES REMBOURSENT
Faux, les assurances ne remboursent pas TOUT
Mais bon, aucun de ces 2 personnages n'aura le courage de le faire ; ces 2 personnes ne savent que parler, parler, parler
C’est bien de faire taire les revendications ça évitera les bavures policières inadmissiblesSignaler Répondre
Macron devrait partir mais il a pas d honneur et se fou du paysSignaler Répondre
Il faut que je relise l'histoire de la Commune de Paris, auquel mon ancêtre participa du côté des Versaillais, pour mieux appréhender la situation actuelle de notre pays. Il semble que le mouvement des Lycéens ne soit que la partie émergée d'un iceberg plus volumineux qui vient à la rencontre d'un Titanic de notre siècle, un Titanic virtuel...Signaler Répondre
Les grandes fortunes exilées, qui tirent une part importante de leurs richesses de l’activité économique française, pourraient contribuer davantage au financement des services publics et à la réduction de la dette publique.Signaler Répondre
Bernard Arnault paie des impôts, et LVMH en verse plusieurs milliards, dont une part en France. Mais sa fortune, principalement constituée d’actions et de holdings, est bien moins taxée directement, tandis que son groupe bénéficie aussi d’aides et de dispositifs publics. Au regard de sa richesse, il pourrait donc faire davantage pour son pays et contribuer à réduire la dette publique.
Concernant les retraites et avantages des anciens présidents, ministres, députés et sénateurs, ils pourraient donner l’exemple en les réduisant drastiquement.
Nous, on travaille, on paie nos impôts et on finance le système ; les plus grandes fortunes pourraient donc contribuer davantage à la solidarité nationale et à la réduction de la dette.
Envoyez-moi tout ça au front ukrainien pour combattre les Popoffs.Signaler Répondre
Sarkozy a institutionnalisé la corruption dans toutes les strates de l'appareil d'état, Macron et ses sbires accumulent.Signaler Répondre
Les français ne mesurent pas à quel point ces 2 présidents ont massacré la France.
Ils sont les pires crapules de la 5e République.
Plus le budget de l'éducation augmente plus les élèves ont un niveau abyssal.... ils ne savaient même pas ce que voulait dire le mot ” ludique” au bac de français.... cherchez l'erreur !Signaler Répondre
Ce n'est pas spécifiquement Macron, mais le résultat du cumul de 45 ans de politiques irresponsables, qui ont favorisé l'explosion des dépenses sociales et du nombre de fonctionnaires, le renoncement au travail et l'instauration d'une société du loisir. On commence à en payer le prix fort.Signaler Répondre
Avec une jeunesse aussi pourrie et minable la France a un avenir assez sombre, ils ont aucune revendication, te disent que le lycée c'est nul et qu'il manque des moyens (moyens de quoi ? On saura pas car eux memes savent pas de quoi ils parlent et balancent des phrases toutes faites que LFI leur ont dit de dire) mais à coté ils crament du mobilier et cassent leur établissements le tout financé pour vous et moi.Signaler Répondre
La verité c'est que c'est juste un autre moyen de pas aller en cours et de rien foutre pour une jeunesse oisive, addict à Tik Toc, violente et excitée. Macron on peut lui mettre plein de choses sur le dos (perso je le deteste) mais la je vois pas le rapport, quand tu crames un lycée, frappes un prof ou un proviseur c'est quoi la rapport avec Macron ?
Pas compris "la distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits", on peut faire notre plein de gasoil à 180€ quand même ?Signaler Répondre
wagon de queue:çà fait 40 piges que çà prend de la gîte:on flatte l'électeur avec le progres social sans rien exiger en echange..quand on finance le confort par l'emprunt au lieu la richesse gagnée par son travail ,çà peut pas durer éternellement.toutes les familles normales le savent.Signaler Répondre
Quand on nous impose des reportages sur les chaînes des télévisions ( toutes confondues...), des visages floutes, on sait le pourquoi; nous ne sommes pas dupes. Décidément, Hugo, Flaubert et Paul Eluard : ça se mérite...Il a tout faux Merluche.Signaler Répondre
Comme si cela allait faire taire la jeunesse!Signaler Répondre
Vous les critiquez quand ils se taisent les yeux rivés sur leurs téléphones mais quand ils le posent et qu’ils veulent être écoutés ils n’ont droit qu’à la violence policière et au silence!
Ce n’est que le début du mouvement, la colère est partout!
Macron a augmenté notre dette de " 1 500 milliards " et aujourd'hui il n'y a strictement plus rien qui tourne dans ce pays.Signaler Répondre
Nos impôts et taxes rapportent " 600 milliards " par an dans les caisses de l'état.
Qu'est-ce que macron a fait de tout ce pognon ?
Il nous a vraiment coûter un pognon de dingue !
en clair le préfet se couvre.Signaler Répondre